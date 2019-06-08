Экономика
Минтруд объяснил падение рождаемости стагнацией доходов населенияРБК 08:09
Уровень рождаемости в России падает в первую очередь из-за стагнации доходов населения, заявил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) замминистра труд Алексей Вовченко.
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Глава «Соллерса» Швецов не исключил своего ухода с поста гендиректора
Основной владелец и гендиректор ПАО «Соллерс» Вадим Швецов сообщил в беседе с журналистами в рамках ПМЭФ, что может покинуть свой пост, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 17:59
Игры
Представлен геймплей Star Wars Jedi: Fallen Order
Компания Electronic Arts представила 14 минут геймплея Star Wars Jedi: Fallen Order на конференции EA Play.
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Гонщик Ferrari Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады
В квалификации победу праздновал немецкий пилот команды Ferrari, экс-чемпион мира Себастьян Феттель.
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Самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили трогательно поздравил дочь от первого брака с 13-летием
Сегодня 13 лет исполнилось старшей дочери Резо Гигинеишвили, которая родилась в браке режиссера с Анастасией Кочетковой.
Обновлено в 09:01
Гаджеты
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold теперь ожидается в июле
Источник утверждает, что сразу два очень надежных информатора подтвердили, что компания уже близка к решению проблем смартфона Samsung Galaxy Fold, который поступит в продажу в июле текущего года.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Журналист Владимир Соловьев прокомментировал поведение российских моряков во время опасного сближения с американским ракетным крейсером USS Chancellorsville.
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Общество
Беглов открыл «Педагогические сезоны» в Герценовском университете
Врио губернатора принял участие в торжественной церемонии открытия проекта «Педагогические сезоны» в РГПУ имени А. И. Герцена.
Обновлено в 10:30
Футбол
Станислав Черчесов: важно было сыграть правильно и солидно
Главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов, чья команда разгромила соперников из Сан-Марино (9:0) в отборочной игре Евро-2020 и установила рекорд по забитым мячам в своей истории, отметил, что его подопечные все сделали на поле правильно.
Обновлено в 14:59
Политика
Сторонники Демпартии Молдавии установили палатки у зданий министерств
Сторонники Демократической партии Молдавии установили палатки у некоторых министерств и зданий правоохранительных органов в Кишиневе, новый глава МВД Андрей Нэстасе не исключает возможных провокаций.
Обновлено в 18:13
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родит ребенка от Тимати осенью
Анастасия Решетова пообещала поклонникам, что расскажет больше подробностей, в том числе о том, как начиналась беременность и как она протекает.
Обновлено в 11:14
Политика
Козак назвал «откровенно криминальными» действия бывших властей Молдавии
Действия сил, которые находились у власти в Молдавии, были "откровенно криминальными", заявил спецпредставитель президента РФ по развитию экономических отношений с Молдавией, вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 17:44
Здоровье
Врачи назвали главные приводящие к ожирению ошибки
Избыток еды при недостаточной физической активности является одной из основных ошибок, которые приводят к ожирению у взрослых и детей.
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Происшествия
Журналиста «Медузы» Ивана Голунова отправили под домашний арест
Никулинский суд Москвы отправил журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвинили в попытке сбыта наркотиков, под домашний арест до 7 августа.
Обновлено в 15:20
Наука
Медики назвали простой способ понизить артериальное давление
Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37
Общество
Безнравственная Соболь довела беременную Симоньян до больницы
По словам сотрудников "Эха Москвы", Соболь караулила Маргариту Симонян у входа около получаса, потом стала преследовать ее по коридорам.
Обновлено 06 июня в 15:40
Спорт
Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии
Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.
Обновлено в 11:42
Футбол
Сборная Франции сенсационно проиграла Турции в матче отбора Евро-2020
Сборная Франции по футболу уступила национальной команде Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:16
Спорт
IAAF опровергла информацию о решении продлить отстранение ВФЛА
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) опровергла информацию о том, что продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Обновлено в 15:57
Футбол
Сборная России прокомментировала забег фаната
Сборная России в своём твиттер-аккаунте прокомментировала забег фаната во время игры с Сан-Марино (9:0).
Обновлено в 16:53
Интернет
«Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest»
Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».
Обновлено в 04:33
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
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Шоу-бизнес
Мадонна скопировала идею для клипа у Светланы Лободы
Месяц назад Светлана Лобода сняла клип на песню «Пуля-дура».
Обновлено в 10:51
Политика
Парламент объявил Молдавию «захваченным государством»
"Парламент Республики Молдова, будучи высшим законодательным органом республики, с сожалением констатирует, что государственные и правовые учреждения и ведомства были захвачены и поражены тотальной коррупцией", - говорится в декларации, принятой парламентом.
Обновлено в 17:10
Происшествия
Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб
Бари Алибасов — младший рассказал в интервью телеканалу НТВ, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.
Обновлено в 09:58
Политика
На Украине арестованы пять «Русланов» российской авиакомпании
В рамках уголовного дела о нарушении правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей, Подольский районный суд Киева арестовал и запретил эксплуатацию пяти транспортных самолетов Ан-124−100 российской авиакомпании «Волга-Днепр».
Обновлено вчера в 17:27
Наука
Ученые узнали, почему человеческий организм не борется со старением
Обновлено вчера в 22:21
Политика
Советник Путина пообещал лично изучить дело журналиста Голунова
Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Корреспондент «Медузы» задержан в Москве
Полиция задержала корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова в Москве.
Обновлено вчера в 03:44
Общество
День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне традиционным парадом
Традиционный военный парад по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II состоится в субботу на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне.
Обновлено вчера в 22:48