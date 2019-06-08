Экономика
Минтруд объяснил падение рождаемости стагнацией доходов населенияРБК 08:09
Уровень рождаемости в России падает в первую очередь из-за стагнации доходов населения, заявил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) замминистра труд Алексей Вовченко.
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Бедность и эгоцентризм молодежи: на ПМЭФ обсудили причины низкой рождаемости в РФ
Будущее России. Национальные проекты10:55
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Политика
КС Молдавии объявил незаконным избрание Гречаной спикером парламента
Конституционный суд (КС) Молдавии признал неконституционным решение парламента о назначении лидера партии социалистов Республики Молдавия (ПСРМ) Зинаиды Гречаной на должность председателя парламента.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Задержанного журналиста Голунова увезли в больницу
Задержанного в Москве корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, увезли в больницу с жалобами на плохое самочувствие.
Обновлено в 07:48
Наука
Ученые назвали напиток, полезный для сердца
Употребление несоленого томатного сока снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 09:52
Происшествия
В Склифе сообщили о состоянии Алибасова
Как сообщил представитель НИИ скорой помощи имени Склифосовского, состояние Алибасова по-прежнему остается тяжелым.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуваева в Москве.
Обновлено в 10:56
Политика
В «Газпроме» подтвердили готовность поставлять газ Украине со скидкой
Миллера, который провёл очередную встречу с Виктором Медведчуком и Юрием Бойко (оба – Украина), цитирует ТАСС: Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечивали бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время.
Обновлено вчера в 09:15
Кино
Продюсер фильма о Началовой откровенно рассказал о работе над съёмками
Андрей Загорский рассказал журналистам о работе над съёмками фильма о певице Юлии Началовой.
Обновлено в 08:08
Игры
Опубликован возможный постер игры от FromSoftware и Джорджа Мартина
Возможный промо-постер Elden Ring — игры, созданной FromSoftware при участии автора «Игры престолов» Джорджа Мартина, — появился в Сети.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
В Сети поразились поведению российских моряков при сближении с крейсером ВМС США
Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес
Беременная Слуцкая отказалась подтвердить Собчак интересное положение
Обновлено вчера в 13:12
Авто
В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus
Ульяновский автозавод (УАЗ), входящий в группу Sollers, при создании внедорожника нового поколения будет использовать технологии Aurus.
Обновлено вчера в 07:53
Спорт
Медведевой поступили угрозы во время турне по Японии
Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с россиянкой Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
Обновлено в 11:03
Политика
Санкции против Крыма назвали ошибкой в ЕС
Глава делегации общественников из стран Евросоюза Татьяна Говорова-Генард выразила сожаление по поводу введения ограничительных мер в отношении Крыма.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушен
Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области.
Обновлено в 06:50
Политика
Трамп: США и Мексика достигли соглашения
Ранее Трамп заявил, что если США и Мексика 6 июня не придут к соглашению по вопросу о пошлинах и мигрантах, то уже с понедельника, 10 июня, Вашингтон введет 5%-ые пошлины на мексиканские товары.
Обновлено вчера в 20:38
Шоу-бизнес
Жена Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Семья продюсера Бари Алибасова подаст в суд на производителя средства для очистки труб "Крот".
Обновлено вчера в 10:34
Происшествия
Следствие просит суд арестовать журналиста Голунова
Следствие просит арестовать задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:04
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 16:55
Шоу-бизнес
Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах
Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Борис Гребенщиков назвал позором преследование Ивана Голунова
Легендарный российский рок-музыкант, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков потребовал освободить задержанного якобы за наркотики корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:03
Теннис
Джокович проиграл Тиму в полуфинале «Ролан Гаррос»
Серб Новак Джокович потерпел поражение от австрийца Доминика Тима в полуфинале второго в сезоне турнира серии Большого шлема — «Ролан Гаррос».
Обновлено в 10:11
Политика
Рогозин отказался брать Маска на работу в «Роскосмос»
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что не станет брать на работу основателя SpaceX Илона Маска.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Общественный совет при МВД взял дело Голунова под особый контроль
Ранее в субботу глава Союза журналистов Москвы (СЖМ) Павел Гусев сообщил "Интерфаксу", что Совет по правам человека при президенте России, а также Союзы журналистов России и Москвы обратятся к Колокольцеву с просьбой проверить действия полиции в отношении Голунова.
Обновлено в 09:29
Экономика
ВТБ купил зернового трейдера у сына вице-губернатора Кубани
ВТБ покупает «Мирогрупп ресурсы» у Андрея Долуды — сына вице-губернатора Краснодарского края и атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуды.
Обновлено в 10:47
Авто
Британская Ultima RS дебютирует с 1200-сильным мотором
Дизайн Ultima RS вдохновлен эпохой гонок на выносливость Group-C 80-х и 90-х годов, где участвовали такие автомобили, как Porsche 956 и Jaguar XJR-12.
Обновлено в 02:50
Общество
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
Обновлено в 04:45