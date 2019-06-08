Экономика
Минтруд объяснил падение рождаемости стагнацией доходов населенияРБК 08:09
Уровень рождаемости в России падает в первую очередь из-за стагнации доходов населения, заявил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) замминистра труд Алексей Вовченко.
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Бедность и эгоцентризм молодежи: на ПМЭФ обсудили причины низкой рождаемости в РФ
Будущее России. Национальные проекты10:55
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Политика
В рамках ПМЭФ-2019 подписали соглашения на 3,1 трлн рублей
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Армия и оружие
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Пресс-секретарь Зеленского привела как пример случаи, когда по ВСУ стреляют из «жилого дома, школы, садика».
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Студентка изуродовала себя, чтобы стать похожей на куклу Барби
Студентка из Болгарии Андреа Иванова прошла через 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.
Обновлено в 09:10
Спорт
Медведевой поступили угрозы во время турне по Японии
Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с россиянкой Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
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Додон выдвинул кандидатуру Майи Санду на пост премьер-министра
Президент Молдавии Игорь Додон принял решение выдвинуть на пост премьер-министра страны кандидатуру лидера Партии действия и солидарности Майи Санду.
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Теннис
Новак Джокович проиграл Доминику Тиму в полуфинале «Ролан Гаррос»
Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, в полуфинале Открытого первенства Франции не смог взять верх над австрийцем Домиником Тимом, занимающим четвёртое место мирового рейтинга, - 2/6, 6/3, 5/7, 7/5, 5/7.
Обновлено в 10:04
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Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Экономика
ВТБ купил зернового трейдера у сына вице-губернатора Кубани
ВТБ покупает «Мирогрупп ресурсы» у Андрея Долуды — сына вице-губернатора Краснодарского края и атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуды.
Обновлено в 10:47
Общество
День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне военным парадом
В Лондоне второй раз в этом году отметят день рождения королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
Борис Гребенщиков назвал позором преследование Ивана Голунова
Легендарный российский рок-музыкант, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков потребовал освободить задержанного якобы за наркотики корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:03
Общество
Проректора РАНХиГС раскритиковали за высказывание об учителях
Замглавы Минпросвещения Павел Зенькович прокомментировал слова проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Ивана Федотова, назвавшего учителей закомплексованными неудачниками.
Обновлено в 11:31
Культура
Эрнст пообещал новый сезон шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 07:16
Футбол
Легенда «Спартака» порекомендовал Федуну вернуть Промеса
Как утверждает Тихонов, избежать этого можно в том случае, если руководство клуба сможет вернуть полузащитника сборной Нидерландов Квинси Промеса.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Гоночный КамАЗ столкнулся с легковушкой в Петербурге
Грузовик, с виду напоминающий раллийный КамАЗ, поворачивал направо на перекрестке и столкнулся с автомобилем Volvo, который пытался проскочить на полосу.
Обновлено в 01:58
Общество
Рособрнадзор представил первые итоги ЕГЭ
Первые результаты прошедших Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в 2019 году говорят об объективности, они не демонстрируют никаких аномалий.
Обновлено в 08:22
Наука
Медики назвали простой способ понизить артериальное давление
Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Следствие просит суд арестовать журналиста Голунова
Следствие просит арестовать задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:04
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи.
Обновлено в 08:27
Здоровье
Ученые назвали главную опасность фастфуда для детей
Обновлено в 01:55
Общество
Прототип героя «Чернобыля» оценил достоверность сериала
Прототип одного из героев сериала «Чернобыль» генерал-майор Николай Тараканов, который командовал воинскими подразделениями на месте катастрофы в течение трех месяцев, оценил достоверность сериала о катастрофе на Чернобыльской АЭС, которая произошло 26 апреля 1986 года.
Обновлено вчера в 20:28
Шоу-бизнес
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Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Общество
Число волонтеров в России утроилось за пять лет
Количество волонтеров в России возросло втрое с 2014 года, сообщил в субботу председатель совета Ассоциации волонтерских центров (АВЦ), член Общественной палаты России Артем Метелев на секции "Влияние волонтерства и КСО-программ на эффективность компаний и их сотрудников" в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 10:28
Музыка
Лобода и Киркоров победили на ежегодной премии МУЗ-ТВ
Филипп Киркоров обогнал своего коллегу по сцене Сергея Лазарева в номинации «Лучший исполнитель» в то время, как Светлана Лобода была награждена 3-й раз подряд и победила в категории «Лучшая певица».
Обновлено в 02:36
Здоровье
Елена Малышева назвала самую опасную болезнь XXI века
Самой опасной болезнью XXI века, по словам телеведущей Елены Малышевой, является болезнь Альцгеймера.
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия
Общественный совет при МВД взял дело Голунова под особый контроль
Ранее в субботу глава Союза журналистов Москвы (СЖМ) Павел Гусев сообщил "Интерфаксу", что Совет по правам человека при президенте России, а также Союзы журналистов России и Москвы обратятся к Колокольцеву с просьбой проверить действия полиции в отношении Голунова.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Митинг в защиту Голунова организовали в Берлине
Около 40 человек 8 июня в Берлине провели акцию поддержки журналиста Ивана Голунова, которого обвиняют в сбыте наркотиков.
Обновлено в 11:15