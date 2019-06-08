Минтруд объяснил падение рождаемости бедностью россиянДавыдов.Индекс 07:30

Заместитель министра труда Алексей Вовченко заявил на Петербургском экономическом форуме, что падение рождаемости в России по большей части можно объяснить низкими доходами семей. Чиновник привел статистику, согласно которой падение рождаемости в период с 2016 по 2018 годы составило более 15%.

Общество Глава Росстата рассказал о переходе на big data Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом на ПМЭФ-2019 8 июня заявил глава Росстата Павел Малков.

Гаджеты Камера Canon EOS 7D Mark II снята с производства, развитие линейки прекращено Напомним, Canon EOS 7D Mark II — зеркальная камера формата APS-C, в которой, по мнению производителя, удалось объединить профессиональные качества и доступную цену.

Наука Ученые назвали способ понизить артериальное давление Участники в течение двух дней носили специальный прибор, который замерял их артериальное давление каждые 45 минут.

Политика Аксенов допустил досрочный запуск поездов на Крымском мосту Темпы строительства железнодорожных путей на Крымском мосту позволяют рассчитывать на запуск поездов раньше срока.

Наука Ученые установили главную причину старения Американские ученые считают, что причиной старения все таки является возраст.

Политика Экс-глава СБУ возглавил список партии «Сила и честь» на выборах в Раду Бывший руководитель Службы безопасности Украины (СБУ), лидер партии «Сила и честь» Игорь Смешко возглавил её избирательный список на досрочных парламентских выборах, которые пройдут 21 июля.

Финансы Минфин ждет финального уведомления от Китая для размещения ОФЗ в юанях Минфин РФ ждет окончательного уведомления от властей Китая о готовности к размещению российской стороной облигаций федерального займа (ОФЗ) в юанях для континентальных инвесторов на долгосрочной и постоянной основе.

Происшествия В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы» В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.

Здоровье Врач-терапевт рассказала о самых уязвимых в жару категориях людей Врач обратила внимание на то, что некоторым категориям людей нужно быть особенно осторожными во время жары.

Политика Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".

Происшествия СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.

Футбол В РФС отреагировали на возможное исключение России из Лиги чемпионов Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал сообщения о возможном изменении формата Лиги чемпионов и исключении из нее российских клубов.

Экономика Полпред в СФО заявил, что Хакасия рискует не подготовиться к отопительному сезону Хакасия рискует не в полной мере подготовиться к отопительному сезону 2019-2020 годов из-за недостаточного количества средств, заложенных на эти цели в бюджете.

Авто Проверка в облаке топологии самого большого 7-нм GPU AMD заняла всего 10 часов Как подтвердили в AMD, полная проверка (физической) топологии самого сложного в истории компании 7-нм GPU Vega 20 с 13,2 млрд транзисторов на соответствие проекту завершилась всего за 10 часов.

Происшествия В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.

Транспорт В некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов сказал, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны.

Происшествия Журналисту Голунову вызвали вторую скорую Журналисту "Медузы" Ивану Голунову, которому плохо, вызвали вторую скорую помощь.

Транспорт В правительстве оценили ход строительства скоростной трассы М11 Вице-премьер российского правительства Максим Акимов в ходе посещения стройплощадки VIII комплекса платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург заявил, что недоволен исполнением графика работ на объекте.

Футбол Зинченко поцеловал украинскую журналистку после победы над Сербией Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поцеловал журналистку после победы над национальной командой Сербии в матче отборочного турнира Евро-2020.

Политика Кудрин назвал три шага в борьбе с коррупцией в России Внедрение лучших практик по открытости органов государственной власти позволит справиться с коррупцией в России.