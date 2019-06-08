Экономика

Минтруд объяснил падение рождаемости бедностью россиянДавыдов.Индекс 07:30

Заместитель министра труда Алексей Вовченко заявил на Петербургском экономическом форуме, что падение рождаемости в России по большей части можно объяснить низкими доходами семей. Чиновник привел статистику, согласно которой падение рождаемости в период с 2016 по 2018 годы составило более 15%.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 07:56, Ашберн
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Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал сообщения о возможном изменении формата Лиги чемпионов и исключении из нее российских клубов.
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