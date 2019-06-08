Экономика
Минтруд объяснил падение рождаемости бедностью россиянДавыдов.Индекс 07:30
Заместитель министра труда Алексей Вовченко заявил на Петербургском экономическом форуме, что падение рождаемости в России по большей части можно объяснить низкими доходами семей. Чиновник привел статистику, согласно которой падение рождаемости в период с 2016 по 2018 годы составило более 15%.
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Минтруд связывает падение рождаемости в РФ с низкими доходами семей
Будущее России. Национальные проекты05:55
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:08, Ашберн
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Армия и оружие
В США прокомментировали инцидент с российским военным кораблем
Действия российских военнослужащих в Восточно-Китайском море были якобы непрофессиональными и поставили под угрозу безопасность экипажа американского корабля, об этом 7 июня сообщает Reuters со ссылкой на заявление 7-го флота ВМС.
Обновлено вчера в 08:04
Политика
Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании
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Софи Тернер указала на виновника киноляпа в «Игре престолов»
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МИД прокомментировал иск Украины против России
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Президент Молдавии обязан распустить парламент и назначить дату досрочных выборов, если в течение трех месяцев после утверждения результатов выборов парламент не смог сформировать новое правительство.
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