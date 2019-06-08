Экономика

Минтруд объяснил падение рождаемости бедностью россиянДавыдов.Индекс 07:30

Заместитель министра труда Алексей Вовченко заявил на Петербургском экономическом форуме, что падение рождаемости в России по большей части можно объяснить низкими доходами семей. Чиновник привел статистику, согласно которой падение рождаемости в период с 2016 по 2018 годы составило более 15%.
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Минтруд объяснил падение рождаемости стагнацией доходов населения

РБК08:09

Минтруд связывает падение рождаемости в РФ с низкими доходами семей

Будущее России. Национальные проекты05:55

Минтруд усмотрел связь в падении рождаемости и низких доходах

Газета.Ru06:42

Минтруд: число женщин детородного возраста сократится на четверть

News.ru06:59

Минтруд назвал причину низкой рождаемости в России

ФАН06:57

Минтруд назвал главную причину снижения рождаемости в России

Rambler News Service05:53

В Минтруде падение рождаемости в России связали с низкими доходами семей

Говорит Москва06:21
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:08, Ашберн
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ против «жёлтых жилетов» в Монпелье

Полиция применила слезоточивый газ против участников протестной акции «жёлтых жилетов» во французском городе Монпелье.
Обновлено в 09:19
Общество

В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности

Обновлено в 06:58
Кино

Жауме Кольет-Серра экранизирует «Черного Адама»

Американский кинорежиссёр каталонского происхождения Жауме Кольет-Серра экранизирует фильм о Черном Адаме, сообщает Variety.
Обновлено в 06:29
Экономика

Белоусов: Потребкредитование пока не угрожает рецессией, но нужно его «закручивать»

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил 6 июня на сессии ПМЭФ, что перекос в сегменте потребительского кредитования в России несет риски для экономики, и если ничего не предпринимать, то страна может к 2021 году войти в рецессию.
Обновлено в 07:23
Происшествия

В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»

В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено вчера в 04:02
Авто

В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus

Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.
Обновлено вчера в 07:40
Общество

МЧС предупредило москвичей о кратковременном дожде с грозой

Обновлено в 09:40
Происшествия

СК проверяет информацию о разливе нефти по Волге в Ярославской области

Следственный комитет РФ начал доследственную проверку информации о разливе нефти по Волге в Ярославской области, сообщается на сайте СУСК РФ по Ярославской области.
Обновлено в 09:07
Общество

Медведев поздравил социальных работников с профессиональным праздником

Обновлено в 04:40
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи.
Обновлено в 08:27
Происшествия

Опубликовано видео с места жесткой посадки самолета на Кубани

В Сети появилось видео жесткой посадки частного легкомоторного самолета, которая произошла сегодня в 11.30 в Новокубанском районе Краснодарского края.
Обновлено в 06:58
Политика

В «Газпроме» подтвердили готовность поставлять газ Украине со скидкой

Миллера, который провёл очередную встречу с Виктором Медведчуком и Юрием Бойко (оба – Украина), цитирует ТАСС: Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечивали бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время.
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия

Врачи НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Алибасова

Состояние пока тяжёлое, температура вечером была 36,6, утром 36,8, он пока ещё в реанимации, — сообщил источник РИА Новости в больнице.
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес

Глюкоза показала голую грудь прямо на красной дорожке премии МУЗ-ТВ

Отпраздновавшая 7 июня свое 33-летие певица Глюкоза (Наталья Ионова) вышла на красную дорожку с оголенной грудью.
Обновлено в 06:21
Музыка

Загитова продемонстрировала выступление под новую песню

Олимпийская чемпионка Алина Загитова продемонстрировала фрагмент программы под музыку, которую фигуристка выбрала на новый сезон.
Обновлено в 02:30
Политика

Мексика под гнетом Трампа согласилась покупать продукцию у США

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Мексика согласилась покупать у США сельхозпродукцию в больших объемах.
Обновлено в 08:25
Происшествия

Журналиста Голунова доставили в больницу

Обновлено в 08:42
Спорт

Медведева рассказала об угрозах в ее адрес во время турне по Японии

Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
Обновлено в 07:23
Происшествия

В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе

Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие

В США прокомментировали инцидент с российским военным кораблем

Действия российских военнослужащих в Восточно-Китайском море были якобы непрофессиональными и поставили под угрозу безопасность экипажа американского корабля, об этом 7 июня сообщает Reuters со ссылкой на заявление 7-го флота ВМС.
Обновлено вчера в 08:04
Политика

Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании

Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
Обновлено вчера в 10:12
Политика

Советник президента Кобяков пообещал изучить дело журналиста Голунова

Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, и выразил уверенность, что за ситуацией будет обеспечен надлежащий надзор.
Обновлено в 09:21
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары

В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
Обновлено в 04:46
Футбол

Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов

Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо заявил, что из-за нового формата Лиги чемпионов Россия может остаться без турнира.
Обновлено в 05:20
Политика

Клинцевич назвал неработающим шантаж США по поставкам F-35 в Турцию

Напомним, что ранее представители США вновь пригрозились не поставлять Турции самолеты F-35, если Анкара решит принять российские зенитно-ракетные комплексы С-400.
Обновлено в 07:04
Наука

Медики назвали простой способ понизить артериальное давление

Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП на новосибирской трассе

Столкновение произошло в Тогучинском районе, на 86-м километре автодороги К-19р, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Обновлено в 02:12
Кино

Софи Тернер указала на виновника киноляпа в «Игре престолов»

Известная британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов», думает, что разобралась с поиском виновного в киноляпе со стаканом кофе.
Обновлено вчера в 14:45
Политика

МИД прокомментировал иск Украины против России

Российский МИД прокомментировал слушания по делу Украины против России, которые прошли накануне в Международном суде ООН в Гааге.
Обновлено в 08:56
Политика

Конституционный суд Молдавии обязал Додона распустить парламент

Президент Молдавии обязан распустить парламент и назначить дату досрочных выборов, если в течение трех месяцев после утверждения результатов выборов парламент не смог сформировать новое правительство.
Обновлено вчера в 12:29
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