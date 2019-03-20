Финансы
Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсийРИА Новости 01:48
Как пояснили в ведомстве, сейчас получаемая пенсия индексируется, а только потом, с помощью социальной доплаты, доводится до уровня прожиточного минимума пенсионера (ПМП). В итоге получаемые пенсионером выплаты даже после индексации могут не измениться.
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