В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсийРоссийская газета вчера в 21:00

Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет. Существующая схема будет изменена.

с чего всё началось

Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.

Происшествия В Приморье двух учителей уволили из-за конфликта с восьмиклассником В Приморье двух учителей уволили после конфликта с восьмиклассником, сообщает администрация город Артем.

Транспорт Третью линию МЦД запустят в 2022 году Власти Москвы планируют ввести третий маршрут Московских центральных диаметров (МЦД) «Зеленоград – Раменское» не позднее 2022 года.

Армия и оружие В Исландии истребители НАТО подняли по тревоге из-за российских Ту-142 Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии были подняты по сигналу тревоги с аэродрома Кефлавик в Исландии из-за двух российских противолодочных самолетов Ту-142, замеченных на восточной границе воздушного сектора страны.

Общество Финляндия стала самой счастливой страной мира В итоговый список вошли 156 стран. Второе место по уровню счастья после Финляндии заняла Норвегия, на третьем месте - Дания.

Экономика Disney и 21st Century Fox окончательно завершили сделку Сделка по приобретению Walt Disney активов корпорации 21st Century Fox на $71 млрд окончательно завершена.

Экономика Компания Takeda с апреля прекратит поставки в Россию трех препаратов Японская компания ООО "Такеда Фармасьютикалс" с апреля прекратит поставки в РФ трех лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Здоровье Роспотребнадзор сообщил о высокой заболеваемости гриппом в Европе Роспотребнадзор предупредил россиян, что в европейских странах до сих пор регистрируется высокая интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ.

Происшествия В ДТП на юге Петербурга пострадали пять человек Травмы получили пять человек, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Хоккей Кузнецов и Овечкин принесли «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси» Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над "Нью-Джерси Дэвилз". Итоговый счет – 4:1 в пользу "столичных".

Авто Стартовали продажи обновленного внедорожника KIA Sportage в Китае Китайские дилеры KIA начали продажи обновленного кроссовера KIA KX5 (Sportage) с другим дизайном.

Происшествия МВД прояснило слухи об убийстве и избиении мигрантов в Якутии В Якутии МВД опровергло информацию об убийстве и избиении мигрантов в регионе. Об этом сообщает РИА "Новости".

Спорт Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на ЧМ с рекордом мира Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют в парном катании после короткой программы на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).

Армия и оружие Американские эксперты не выявили активности на космодроме Сохэ в КНДР Эксперты американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) заявили об отсутствии активности на космодроме Сохэ в Северной Корее.

Экономика Юникредит банк возглавил рейтинг надежных банков по версии Forbes Юникредит банк возглавил рейтинг 100 надежных банков России — 2019 по версии Forbes.

Происшествия Грабители обчистили салон сотовой связи на востоке Москвы По данным полиции, орудовали двое грабителей. Они взломали дверь в салоне сотовой связи, который находится на улице 2-я Владимирская.

Авто Холдинг Алишера Усманова договаривается о покупке каршеринга У Mail.ru Group вслед за "Яндексом" может появиться собственный каршеринг: холдинг Алишера Усманова ведет переговоры о покупке доли в четвертом по размеру российском операторе YouDrive, сообщает The Bell.

Происшествия Крупнейший тайник с мешками пистолетов и гранатометов сняли на видео Из тайника изъято 36 килограммов взрывчатых веществ; два самодельных взрывных устройства; 100 единиц огнестрельного оружия различных марок и модификаций: гранатометы («Муха», «Шмель»), автоматы Калашникова, винтовки с оптическими прицелами, пистолеты-пулеметы (УЗИ, «Витязь», «Скорпион»), пистолеты и револьверы, часть из них с глушителями.

Авто «Яндекс» и Hyundai Mobis разработают беспилотные автомобили "Яндекс" и Hyundai Mobis - дочерняя компания концерна Hyundai Motor Group - озвучили совместные планы по разработке прототипов беспилотных машин.

Общество В Екатеринбурге выросла цена на аренду дорогих квартир Специалисты N1.RU подсчитали, что за последние полгода в Екатеринбурге выросли цены на большинство элитных квартир, которые регулярно сдают в аренду.

Экономика Объем «свободных денег» россиян возобновил рост Как рассказал президент «Ромира» Андрей Милехин, рост объема «свободных денег» в феврале можно объяснить несколькими факторами.

Армия и оружие Испытания подводного ракетоносца типа «Борей» попали на видео Министерство обороны России показало на видео испытания подводного ракетоносца типа «Борей». На записи в Сети запечатлены учения в море.

Футбол Дани Алвес договорился о продлении контракта с «ПСЖ» Сегодня же, по информации журналиста ESPN Джонатана Джонсона, выяснилось, что Алвес на самом деле договорился с парижанами о новом контракте.

Происшествия Израильский спецназ застрелил палестинца, убившего военного и раввина Израильские силовики ликвидировали на Западном берегу реки Иордан палестинца, который убил в воскресенье двух граждан еврейского государства, сообщила пограничная полиция.