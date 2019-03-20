Финансы

В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсийРоссийская газета вчера в 21:00

Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.
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В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий

Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет. Существующая схема будет изменена.
Российская газетавчера в 21:00

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Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий

URA.Ru02:27

Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий

Известиявчера в 22:40

В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий

Газета.Ru03:12

Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий

РИА Новости01:48

Минтруд объяснил новую схему индексации пенсий

РБК02:12

Минтруд подготовил новую схему индексации пенсий

ФАНвчера в 22:24

В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий

Российская газетавчера в 21:00
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Происшествия

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В Приморье двух учителей уволили после конфликта с восьмиклассником, сообщает администрация город Артем.
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Власти Москвы планируют ввести третий маршрут Московских центральных диаметров (МЦД) «Зеленоград – Раменское» не позднее 2022 года.
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Армия и оружие

В Исландии истребители НАТО подняли по тревоге из-за российских Ту-142

Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии были подняты по сигналу тревоги с аэродрома Кефлавик в Исландии из-за двух российских противолодочных самолетов Ту-142, замеченных на восточной границе воздушного сектора страны.
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Общество

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В итоговый список вошли 156 стран. Второе место по уровню счастья после Финляндии заняла Норвегия, на третьем месте - Дания.
Обновлено в 01:55
Экономика

Disney и 21st Century Fox окончательно завершили сделку

Сделка по приобретению Walt Disney активов корпорации 21st Century Fox на $71 млрд окончательно завершена.
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Экономика

Компания Takeda с апреля прекратит поставки в Россию трех препаратов

Японская компания ООО "Такеда Фармасьютикалс" с апреля прекратит поставки в РФ трех лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
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Обновлено вчера в 20:17
Происшествия

В ДТП на юге Петербурга пострадали пять человек

Травмы получили пять человек, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 02:17
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Кузнецов и Овечкин принесли «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»

Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над "Нью-Джерси Дэвилз". Итоговый счет – 4:1 в пользу "столичных".
Обновлено вчера в 22:23
Авто

Стартовали продажи обновленного внедорожника KIA Sportage в Китае

Китайские дилеры KIA начали продажи обновленного кроссовера KIA KX5 (Sportage) с другим дизайном.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия

МВД прояснило слухи об убийстве и избиении мигрантов в Якутии

В Якутии МВД опровергло информацию об убийстве и избиении мигрантов в регионе. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Спорт

Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на ЧМ с рекордом мира

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют в парном катании после короткой программы на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).
Обновлено в 00:56
Политика

Порошенко обвинил Россию в проблемах развития метро Киева

Обновлено в 00:33
Армия и оружие

Американские эксперты не выявили активности на космодроме Сохэ в КНДР

Эксперты американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) заявили об отсутствии активности на космодроме Сохэ в Северной Корее.
Обновлено вчера в 18:59
Экономика

Юникредит банк возглавил рейтинг надежных банков по версии Forbes

Юникредит банк возглавил рейтинг 100 надежных банков России — 2019 по версии Forbes.
Обновлено в 01:02
Политика

Борис Шинчук возглавил Общественную палату Саратовской области

Обновлено в 02:52
Происшествия

Грабители обчистили салон сотовой связи на востоке Москвы

По данным полиции, орудовали двое грабителей. Они взломали дверь в салоне сотовой связи, который находится на улице 2-я Владимирская.
Обновлено в 03:04
Авто

Холдинг Алишера Усманова договаривается о покупке каршеринга

У Mail.ru Group вслед за "Яндексом" может появиться собственный каршеринг: холдинг Алишера Усманова ведет переговоры о покупке доли в четвертом по размеру российском операторе YouDrive, сообщает The Bell.
Обновлено в 03:01
Спорт

Логинов объяснил, почему решил не общаться с прессой на ЧМ в Эстерсунде

Обновлено в 02:50
Армия и оружие

В Крыму в ответ на действия США разместили бомбардировщики Ту-22М3

Россия в Крыму разместила дальние бомбардировщики Ту-22М3, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено 18 марта в 13:17
Происшествия

Крупнейший тайник с мешками пистолетов и гранатометов сняли на видео

Из тайника изъято 36 килограммов взрывчатых веществ; два самодельных взрывных устройства; 100 единиц огнестрельного оружия различных марок и модификаций: гранатометы («Муха», «Шмель»), автоматы Калашникова, винтовки с оптическими прицелами, пистолеты-пулеметы (УЗИ, «Витязь», «Скорпион»), пистолеты и револьверы, часть из них с глушителями.
Обновлено в 03:12
Авто

«Яндекс» и Hyundai Mobis разработают беспилотные автомобили

"Яндекс" и Hyundai Mobis - дочерняя компания концерна Hyundai Motor Group - озвучили совместные планы по разработке прототипов беспилотных машин.
Обновлено вчера в 07:56
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В Екатеринбурге выросла цена на аренду дорогих квартир

Специалисты N1.RU подсчитали, что за последние полгода в Екатеринбурге выросли цены на большинство элитных квартир, которые регулярно сдают в аренду.
Обновлено в 03:05
Экономика

Объем «свободных денег» россиян возобновил рост

Как рассказал президент «Ромира» Андрей Милехин, рост объема «свободных денег» в феврале можно объяснить несколькими факторами.
Обновлено в 01:09
Армия и оружие

Испытания подводного ракетоносца типа «Борей» попали на видео

Министерство обороны России показало на видео испытания подводного ракетоносца типа «Борей». На записи в Сети запечатлены учения в море.
Обновлено вчера в 03:30
Футбол

Дани Алвес договорился о продлении контракта с «ПСЖ»

Сегодня же, по информации журналиста ESPN Джонатана Джонсона, выяснилось, что Алвес на самом деле договорился с парижанами о новом контракте.
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Происшествия

Израильский спецназ застрелил палестинца, убившего военного и раввина

Израильские силовики ликвидировали на Западном берегу реки Иордан палестинца, который убил в воскресенье двух граждан еврейского государства, сообщила пограничная полиция.
Обновлено вчера в 17:45
Экономика

Росстат изменит методику подсчета доходов россиян

Глава Росстата Павел Малков заявил, что служба перейдет на обновленную методику подсчета доходов населения. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:34
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