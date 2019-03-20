Финансы
Минтруд объяснил новую схему индексации пенсийРБК 02:12
Минтруд дал пояснения к новой схеме обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».
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Футбол
Футболист ЦСКА Эрнандес намерен покинуть клуб
Нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес хочет покинуть клуб, сообщает Tuttomercatoweb.
Обновлено в 13:19
Политика
Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению
Обновлено в 13:11
Общество
Более половины россиян выступили за полное равноправие мужчин и женщин
Более половины россиян заявили о необходимости достижения полного равенства прав и обязанностей мужчин и женщин.
Обновлено в 05:18
Происшествия
По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете
Сама статья УК РФ, по которой было возбуждено уголовное дело, подразумевает наказание в виде штрафа в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до года либо в виде обязательных работ на срок до 240 часов.
Обновлено в 12:52
Хоккей
Кубок Гагарина. «Салават Юлаев» выиграл третий матч у «Автомобилиста»
В Уфе прошел четвертый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина между "Салаватом Юлаевым" и "Автомобилистом" из Екатеринбурга.
Обновлено в 12:32
Спорт
Германия заподозрила спортсменов из восьми стран в применении допинга
Глава прокуратуры Мюнхена Кай Гребер рассказал, что как минимум 21 спортсмен из восьми стран подозревается в применении кровяного допинга.
Обновлено в 11:22
Общество
Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными
Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.
Обновлено в 00:48
Спорт
Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира
Российская фигуристка Алина Загитова одержала победу по итогам короткой программы на чемпионате мира в Японии.
Обновлено в 08:04
Футбол
В Испании предложили клонировать Месси
Глава Европейского генного архива Аркади Наварро заявил, что готов клонировать нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси.
Обновлено в 12:18
Общество
Медведев подписал распоряжение о повышении зарплаты бюджетникам
Заработная плата бюджетников увеличится на 4,3%, соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев, 19 марта сообщается на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 22:59
Наука
Названа смертельная опасность горячего чая и кофе
Американские ученые пришли к выводу, что употребление слишком горячего чая или кофе может удвоить риск рака пищевода.
Обновлено в 13:17
Политика
Опубликован рейтинг самых счастливых стран мира
Финляндия возглавила рейтинг стран с самыми счастливыми гражданами.
Обновлено в 04:20
Общество
Центральные улицы городов Казахстана решили назвать в честь Назарбаева
В пяти городах Казахстана центральные улицы было решено назвать именем экс-президента Нурсултана Назарбаева после решения переименовать столицу.
Обновлено в 12:30
Общество
В Новосибирске журналистку хотят наказать за сидение во время гимна
В Новосибирске журналистку грозились лишить аккредитации, потому что она не смогла встать во время гимна.
Обновлено в 08:19
Происшествия
В Якутии задержали группу людей, устроивших погром в овощных киосках
Обновлено вчера в 20:11
Экономика
Медведев подписал долгосрочную программу развития РЖД
Согласно сообщению на сайте правительства, основными задачами программы развития ОАО «Российские железные дороги» до 2025 года являются повышение «транспортной мобильности людей внутри и между агломерациями», расширение сети высокоскоростных магистралей, обновление подвижного состава и инфраструктуры РЖД, а также и развитие зарубежной деятельности компании, в том числе транзитных перевозок.
Обновлено в 11:50
Наука
Полицейскую собаку клонировали в Китае
В Sinogene Biotechnology сообщают, что рождение Куньсюня открывает новые возможности в клонировании выдающихся полицейских собак и может значительно сократить время на обучение и тренировку животных.
Обновлено в 11:29
Авто
Suzuki и Toyota займутся совместной разработкой автомобилей
В рамках бизнес-сотрудничества Suzuki предоставит Toyota наработки в области проектировки малолитражных двигателей, а также субкомпактных автомобилей.
Обновлено в 11:36
Общество
Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России
Актер Алексей Панин ненавидит Россию и считает, что это единственная страна в мире, кроме Северной Кореи, куда не хочется возвращаться.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии
47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено в 11:39
Политика
Трамп не исключил сохранения пошлин против Китая на длительный срок
Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые пошлины на китайские товары могут быть сохранены на длительный период времени.
Обновлено в 13:28
Происшествия
Журналист пропал под Петербургом после угроз от охранников «Газпрома»
Журналист в последний раз выходил на связь с редакцией из поселка Лесное Всеволожского района.
Обновлено в 12:11
Происшествия
В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке
В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Обновлено в 12:43
Музыка
Сергей Шнуров объявил о прощальном туре группы Ленинград
Завершится тур в Петербурге 12 октября.
Обновлено в 07:31
Политика
ЦИК Украины отказала ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины на заседании 20 марта отказала Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей на выборы украинского президента.
Обновлено в 13:02
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о гибели двух ополченцев из-за обстрелов ВСУ
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что в результате обстрела со стороны украинских военнослужащих погибли два ополченца, ещё двое пострадали.
Обновлено в 01:28
Политика
МИД: Россия ответит на санкции Австралии
В российском МИД заявили, то санкции, введенные Австралией против семи россиян из-за ситуации в Керченском проливе, не пройдут незамеченными.
Обновлено в 13:07
Экономика
ЦБ выявил в 2018 году 168 финансовых пирамид
Как сообщалось ранее, одной из крупнейших выявленных в 2018 году организаций с признаками финансовой пирамиды была группа компаний "Кэшбери", ущерб от ее деятельности ЦБ оценивал в 3 млрд рублей.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Пожар у платформы «Лианозово» в Москве потушен
Обновлено в 13:06
Общество
Сегодня в регионе стартует досрочный этап сдачи ЕГЭ
Досрочный этап сдачи ЕГЭ завершится 10-го апреля. А уже в мае стартует основной этап сдачи Единого госэкзамена.
Обновлено в 03:12