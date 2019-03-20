В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсийРоссийская газета вчера в 21:00

Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет. Существующая схема будет изменена.

Армия и оружие Вертолёты Ми-28НМ получат УР «изделие 305» ТАСС со ссылкой на информированный источник пишет о том, что «Ночной охотник» получит до восьми новых управляемых ракет (УР).

Политика Трамп начал встраивать Бразилию в Североатлантический альянс Крайнюю заинтересованность в вовлечении Бразилии в структуры НАТО выразил президент США Дональд Трамп 19 марта в ходе совместной с президентом Бразилии Жаиром Болсонару пресс-конференции.

Спорт Чеченский мальчик установил мировой рекорд по отжиманию на брусьях В Чечне представители Книги рекордов России зафиксировали, как шестилетний Рахим Куриев установил еще один мировой рекорд: мальчик отжался на брусьях 330 раз.

Общество Настоящая весна придет в Москву лишь в середине апреля Прихода же настоящей весны стоит ждать только к середине апреля.

Политика Премьер Австралии вызвал посла Турции из-за заявления Эрдогана Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон вызвал посла Турции после резкого заявления президента Турции Тайипа Эрдогана.

Футбол «ПСЖ» осудил Эвра за гомофобские высказывания в адрес клуба «ПСЖ» осуждает гомофобские оскорбления, сказанные Патрисом Эвра на видео в адрес клуба, его представителей и бывших игроков, — цитирует AP заявление «ПСЖ».

Спорт Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы. Ранее Загитова расплакалась после короткой программы на ЧМ.

Футбол Икер Касильяс продлил контракт с «Порту» Испанский вратарь Икер Касильяс подписал новое соглашение с португальским ФК "Порту", сообщает пресс-служба футбольного клуба в среду.

Экономика ЕК оштрафовала Google на $1,5 млрд Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала американскую корпорацию Google на €1,49 млрд за нарушение антимонопольных правил Евросоюза.

Хоккей Никита Кучеров занял четвертое место в рейтинге Ассоциации игроков НХЛ Лучший бомбардир текущей регулярки НХЛ Никита Кучеров занял четвертое место — 3,7% голосов.

Шоу-бизнес В Москве госпитализировали Елену Беркову Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.

Транспорт Медведев поддержал предложение РЖД о скидке на проезд детей летом "Хотел бы попросить поддержать предложение компании - возможность предоставить скидку в 50 процентов с 1 июня по 31 августа для перевозки детей с 10 до 17 лет в плацкартных и общих вагонах", - обратился Олег Белозеров к председателю правительства.

Общество Ученые оценили возможное возвращение перехода на летнее и зимнее время Сезонные переводы времени снова обсуждаются специалистами: одни утверждают, что это может привести к обострению хронических заболеваний, другие отмечают, что инициатива позволит увеличить световой день, что скажется положительно.

Наука Аллигаторы помогли ученым измерить остроту слуха динозавров Сравнение устройства мозга аллигаторов и птиц помогло нейрофизиологам доказать, что динозавры обладали очень хорошим слухом и могли легко определять положение источников звука в трехмерном пространстве.

Музыка Шнуров объявил о прощальном туре группы «Ленинград» Группа "Ленинград" была основана в 1997 году в Санкт-Петербурге. Лидером и автором большинства ее композиций стал Сергей Шнуров.

Политика Украина ввела санкции против сотен россиян Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности Украины (СНБО) о введении новых санкций в отношении российских граждан и организаций.

Здоровье Британку три года лечили от депрессии вместо рака В Британии врачи три года не могли обнаружить у пациентки рак яичников.

Происшествия Франция предъявила Керимову новые обвинения Как сообщает ТАСС, в минувший вторник сенатора вызвали к судебному следователю в Ницце, где Керимову было предъявлено обвинение в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами.

Политика Ляшко сорвал заседание кабмина Украины Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.