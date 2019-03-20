Финансы
В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсийРоссийская газета вчера в 21:00
Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет. Существующая схема будет изменена.
Читать в источнике
Оценить1689
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:00, Ашберн
Шоу-бизнес
Свой день рождения Надежда Бабкина встретила на сцене
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронят рядом с Игорем Малашенко
Обновлено в 09:59
Армия и оружие
Вертолёты Ми-28НМ получат УР «изделие 305»
ТАСС со ссылкой на информированный источник пишет о том, что «Ночной охотник» получит до восьми новых управляемых ракет (УР).
Обновлено вчера в 23:11
Транспорт
Авиакомпания «Нордавиа» сменит название на Smartavia
Обновлено в 09:29
Политика
Трамп начал встраивать Бразилию в Североатлантический альянс
Крайнюю заинтересованность в вовлечении Бразилии в структуры НАТО выразил президент США Дональд Трамп 19 марта в ходе совместной с президентом Бразилии Жаиром Болсонару пресс-конференции.
Обновлено вчера в 15:56
Спорт
Чеченский мальчик установил мировой рекорд по отжиманию на брусьях
В Чечне представители Книги рекордов России зафиксировали, как шестилетний Рахим Куриев установил еще один мировой рекорд: мальчик отжался на брусьях 330 раз.
Обновлено в 08:55
Общество
Настоящая весна придет в Москву лишь в середине апреля
Прихода же настоящей весны стоит ждать только к середине апреля.
Обновлено в 02:41
ЖКХ
В Омске озвучили тариф на вывоз мусора
Обновлено в 08:53
Общество
Власти оштрафовали магазин за помощь бедным
Обновлено в 10:45
Политика
Премьер Австралии вызвал посла Турции из-за заявления Эрдогана
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон вызвал посла Турции после резкого заявления президента Турции Тайипа Эрдогана.
Обновлено в 04:23
Футбол
«ПСЖ» осудил Эвра за гомофобские высказывания в адрес клуба
«ПСЖ» осуждает гомофобские оскорбления, сказанные Патрисом Эвра на видео в адрес клуба, его представителей и бывших игроков, — цитирует AP заявление «ПСЖ».
Обновлено вчера в 13:56
Спорт
Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы. Ранее Загитова расплакалась после короткой программы на ЧМ.
Обновлено в 08:52
Футбол
Икер Касильяс продлил контракт с «Порту»
Испанский вратарь Икер Касильяс подписал новое соглашение с португальским ФК "Порту", сообщает пресс-служба футбольного клуба в среду.
Обновлено в 07:15
Политика
Борис Дубровский уходит с поста губернатора Челябинской области
Обновлено вчера в 11:00
Экономика
ЕК оштрафовала Google на $1,5 млрд
Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала американскую корпорацию Google на €1,49 млрд за нарушение антимонопольных правил Евросоюза.
Обновлено в 07:42
Хоккей
Никита Кучеров занял четвертое место в рейтинге Ассоциации игроков НХЛ
Лучший бомбардир текущей регулярки НХЛ Никита Кучеров занял четвертое место — 3,7% голосов.
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес
В Москве госпитализировали Елену Беркову
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
Транспорт
Медведев поддержал предложение РЖД о скидке на проезд детей летом
"Хотел бы попросить поддержать предложение компании - возможность предоставить скидку в 50 процентов с 1 июня по 31 августа для перевозки детей с 10 до 17 лет в плацкартных и общих вагонах", - обратился Олег Белозеров к председателю правительства.
Обновлено в 09:41
Общество
Ученые оценили возможное возвращение перехода на летнее и зимнее время
Сезонные переводы времени снова обсуждаются специалистами: одни утверждают, что это может привести к обострению хронических заболеваний, другие отмечают, что инициатива позволит увеличить световой день, что скажется положительно.
Обновлено вчера в 18:54
Наука
Аллигаторы помогли ученым измерить остроту слуха динозавров
Сравнение устройства мозга аллигаторов и птиц помогло нейрофизиологам доказать, что динозавры обладали очень хорошим слухом и могли легко определять положение источников звука в трехмерном пространстве.
Обновлено 18 марта в 13:40
Музыка
Шнуров объявил о прощальном туре группы «Ленинград»
Группа "Ленинград" была основана в 1997 году в Санкт-Петербурге. Лидером и автором большинства ее композиций стал Сергей Шнуров.
Обновлено в 06:31
Политика
Украина ввела санкции против сотен россиян
Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности Украины (СНБО) о введении новых санкций в отношении российских граждан и организаций.
Обновлено в 10:49
Здоровье
Британку три года лечили от депрессии вместо рака
В Британии врачи три года не могли обнаружить у пациентки рак яичников.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Франция предъявила Керимову новые обвинения
Как сообщает ТАСС, в минувший вторник сенатора вызвали к судебному следователю в Ницце, где Керимову было предъявлено обвинение в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами.
Обновлено в 09:06
Политика
Ляшко сорвал заседание кабмина Украины
Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
Единоборства
WBA назначила торги на бой Александра Усика и Дениса Лебедева
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Бывшего президента Крыма арестовали на двое суток
Экс-президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток органы охраны правопорядка Симферополя, 20 марта сообщает ИА REGNUM.
Обновлено в 10:55