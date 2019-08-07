Экономика
Минтруд назвал выведение семей с детьми из бедности ключевой задачей правительстваТАСС 09:08
Основную часть бедного населения в России составляют семьи с детьми. Ключевая задача правительства РФ - повысить доходы этих категорий граждан, некоторые решения уже были приняты в 2018 и 2019 годах, сообщила в среду пресс-служба Минтруда России.
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Минтруд назвал выведение семей с детьми из бедности ключевой задачей кабмина
Парламентская газета10:07
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 16:02, Вашингтон
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