Экономика
Минтруд назвал величину прожиточного минимума в РоссииГазета.Ru 14:35
В Минтруде России установили величину прожиточного минимума по стране за первый квартал 2019 года. Об этом информирует РИА "Новости". Сообщается, что сумма прожиточного минимума в России составила 10753 рублей.
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«Осенью добавим еще»: прожиточный минимум для свердловских пенсионеров увеличен на 4 процента
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