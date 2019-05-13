Политика
Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсииРИА Новости 03:11
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.
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Бюджет выдержит, безусловно, нет никаких сомнений. Потому что, если говорить о пенсиях, то человек, чтобы получать пенсию, все равно должен зарегистрироваться на территории России сначала, поэтому посмотрим, как будет происходить этот процесс.
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Российские власти назвали условие получения жителями Донбасса российской пенсии
Московский Комсомолец03:39
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