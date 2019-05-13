Политика
Топилин назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсииRT на русском 05:23
Чтобы получать российскую пенсию, необходимо «зарегистрироваться на территории России», заявил министр труда Максим Топилин, говоря о некоторых условиях, необходимых для выплаты пенсий жителям Донбасса, которые получат российские паспорта.
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Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Здоровье
Московские психиатры проведут тренинги для подверженных паническим атакам горожан
Московские психиатры запускают бесплатные тренинги для всех, кто когда-либо сталкивался с паническими атаками.
Обновлено в 07:38
Музыка
Шнуров заявил, что «Ленинград» должен «уступить дорогу молодым»
Ранее Шнуров заявил, что стадионный тур "Ленинграда", в рамках которого группа выступит в девяти городах, станет последним.
Обновлено в 08:17
Здоровье
Из кода маркировки лекарств решено убрать часть информации
На встрече с производителями, ритейлерами и дистрибьюторами обсуждался вопрос финального состава кода маркировки в целях унификации.
Обновлено в 08:58
Происшествия
В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии
Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
Обновлено в 05:34
Общество
Охлопков внес представление Куйвашеву из-за Глацких
Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков внес главе региона Евгению Куйвашеву представление с требованием исправить ситуацию с грубыми нарушениями бюджетного законодательства при финансировании программ по поддержке молодежи, когда департамент молодежной политики правительства Среднего Урала возглавляла Ольга Глацких.
Обновлено в 07:16
Происшествия
В здание правительства Саратовской области бросили коктейль Молотова
Неизвестный бросил бутылку с горючей смесью в здание проходной правительства Саратовской области, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 07:44
Футбол
Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию
Адвокат хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его клиент напишет заявление об условно-досрочном освобождении из колонии общего режима, как туда только прибудут, передает "Спорт-экспресс".
Обновлено в 08:14
Общество
Минтруд предложил работодателям альтернативу трудоустройству инвалидов
"Законопроектом предлагается создавать фонды содействия трудоустройству инвалидов для внесения компенсационной выплаты работодателями как альтернативный вариант выполнения им квоты для приема на работу инвалидов, в случае обоснованной невозможности принятия на соответствующее рабочее место инвалида", - рассказали в министерстве.
Обновлено в 08:28
Культура
Якубовича сделали персонажем культового файтинга Mortal Kombat
12 мая на YouTube-канале Animation Decks появилось видео, создатели которого «провели» шоу «Поле чудес» в сеттинге популярного у любителей видеоигр файтинга Mortal Kombat.
Обновлено в 06:45
Происшествия
СКР проверит краснодарскую судью после участия в драке
Следственное управление СКР по Краснодарскому краю проводит проверку по факту инцидента с участием судьи Динского районного суда Светланы Дубовик, сообщила помощник руководителя управления Элла Тюкова.
Обновлено в 08:44
Авто
Эксперты назвали худшие модели автомобилей в России
Обновлено в 00:15
Происшествия
В Липецке эвакуируют торговые центры и вокзалы
Эвакуируют и другие торговые центры города, а также 2 автовокзала и железнодорожный вокзал.
Обновлено в 08:05
Общество
В мэрию Москвы подана заявка на гей-парад
Как сообщил ЛГБТ-активист Николай Алексеев в соцсети, планируется гей-парад с участием до 300 человек и три митинга.
Обновлено в 07:14
Спорт
Александр Логинов женился на украинской биатлонистке Марии Кручовой
Трёхкратный призёр чемпионатов мира, четырёхкратный чемпион Европы, российский биатлонист Александр Логинов и украинская биатлонистка Мария Кручова стали мужем и женой.
Обновлено в 07:00
Экономика
В Крым возобновили поставки бутылок на винодельческие предприятия
Поставки стеклотары на винодельческие предприятия Крыма и Севастополя заводом АО "Кавминстекло", ранее остановленные из-за санкций США, возобновлены, сообщил РИА Новости председатель Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Алексей Липко.
Обновлено в 09:22
Кино
Скончалась голливудская актриса и певица Дорис Дэй
Обновлено в 09:09
Происшествия
Вылетевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 21:02
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Компания «АльфаСтрахование» опубликовала новый рейтинг самых угоняемых в России моделей автомашин.
Обновлено в 08:23
Происшествия
В Якутске следователи проводят обыск в кабинете вице-мэра
Следователи организовали обыск в кабинете первого заместителя мэра Якутска Владимира Фёдорова в связи с расследованием уголовного дела в отношении его супруги.
Обновлено в 01:50
Политика
Китай объявил о введении ответных пошлин на товары из США
Китай в качестве ответных мер с 1 июня введет повышенные пошлины на ввоз товаров из США.
Обновлено в 08:49
Хоккей
Назван состав сборной России на матч с Чехией
Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым определился с составом команды на матч группового этапа чемпионата мира с Чехией.
Обновлено в 09:17
Авто
Флагманский кроссовер Nissan Murano стал дешевле в России
Автомобиль стал дешевле на 286 000 – 456 000 рублей в зависимости от комплектации, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 07:23
Футбол
Коутиньо выбыл примерно на 10 дней
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо получил травму в матче с «Хетафе» (2:0). Бразилец рискует пропустить финал Кубка Испании с «Валенсией», поскольку восстановление займет около 10 дней, и он должен начать тренироваться прямо перед игрой.
Обновлено вчера в 17:42
Политика
ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе
Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено в 07:21
Общество
Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля
Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 06:04
Политика
Помпео отменил часть визита в Россию
Госсекретарь США Майк Помпео отменил московскую часть своего визита в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на представителя госдепартамента.
Обновлено в 00:36
Общество
Националиста Демушкина назначили врио главы Барвихи
Действующий временно исполняющий обязанности главы администрации сельского поселения Барвихинское в Одинцовском районе Московской области Андрей Ходырев ушел в неоплачиваемый отпуск и назначил вместо себя националиста Дмитрия Демушкина.
Обновлено в 08:26