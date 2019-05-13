Политика

Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсииИзвестия 05:10

Министр труда РФ Максим Топилин рассказал об условиях, которые позволят жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик претендовать на российскую пенсию. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщает «РИА Новости».
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Минтруд уточнил процедуру получения российских пенсий жителями Донбасса

Коммерсантъ06:23

Для получения российской пенсии жителям Донбасса понадобится регистрация

Новые Известия06:11

Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии

Газета.Ru06:22

Минтруд уточнил процедуру получения российских пенсий жителями Донбасса

РБК05:40

Топилин назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии

RT на русском05:23

Министр труда Максим Топилин заявил, что российский бюджет выдержит выплату пенсий жителям Донбасса

Эхо Москвы06:02

Пенсии для жителей Донбасса разозлят россиян

URA.Ru06:04
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 15:43, Ашберн
Экономика

Нацбанк Украины проиграл апелляцию по иску Коломойского

Национальный банк Украины проиграл апелляцию по иску экс-совладельца «ПриватБанка» Игоря Коломойского, в связи с чем регулятор намерен подать кассационную жалобу.
Обновлено в 13:35
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Телеканал «Звезда» взял «интервью» у умершей Елены Образцовой

Обновлено в 07:22
Политика

На Украине заявили о действительности российских паспортов, выданных жителям ЛНР и ДНР, только в Ростовской области

«Оформленный паспорт гражданина РФ для большинства лиц будет иметь примечание об «ограниченных возможностях» и будет действителен только на территории Ростовской области», - заявил Гуцуляк.
Обновлено в 09:24
Экономика

ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия

В самолет Меркель врезался автомобиль

Обновлено в 13:58
Музыка

Николай Басков снял 20-минутный клип на песню «Караоке»

Популярный артист выпустил новый клип.
Обновлено в 05:02
Политика

Зеленский записал «послание мира Донбассу»

Обновлено в 10:30
Культура

Актер Панфилов признался, почему не хочет ехать в Крым

Обновлено в 12:39
Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Политика

Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Пять лет назад более 300 горняков погибли от взрыва в шахте в Турции

13 мая 2014 года в угольной шахте близ города Сома на западе Турции произошло короткое замыкание электрооборудования, которое привело к взрыву на трансформаторной станции.
Обновлено в 07:23
Политика

Трамп объявил о планах встретиться с Путиным

Обновлено в 14:54
Космос

Ученые узнали, что будет, если в 2027 году в Землю врежется астероид

Специалисты из Европы и США разработали модель последствий от столкновения Земли и крупного астероида.
Обновлено в 15:04
Авто

Компания BMW делает ставку на задний привод

Несколько лет назад с появлением первых переднеприводных моделей BMW компания лишилась части своих поклонников.
Обновлено в 08:38
Хоккей

Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею

Обновлено в 12:30
Здоровье

В Гонконге обнаружен вирус африканской чумы свиней

Вирус африканской чумы свиней (АЧС) обнаружен на бойне в Гонконге, сообщает "Россельхознадзор" (РСХН).
Обновлено в 09:33
Футбол

«Реал» объявит о трансфере Азара после финала ЛЕ

О самом трансфере будет объявлено после финала Лиги Европы, в котором «Челси» встретится с «Арсеналом».
Обновлено в 12:48
Происшествия

В московском штабе «Другой России» прошли обыски и задержания

В московский штаб незарегистрированной партии "Другая Россия" пришли с обысками. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе партии.
Обновлено в 14:33
Шоу-бизнес

Виновата Леди Гага? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

Российская модель Ирина Шейк и голливудский актер и режиссер Брэдли Купер могли расстаться, сообщает издание MTO News со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 08:08
Политика

Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере

Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
Обновлено в 15:22
Гаджеты

В Xiaomi пообещали новинку в честь ажиотажных продаж Redmi Note 7

Последний на территории Индии реализовал уже более двух миллионов смартфонов Redmi Note 7 и Note 7 Pro, а это отличный показатель.
Обновлено в 15:28
Музыка

В Израиле официально началось «Евровидение-2019»

В Израиле официально начался песенный конкурс «Евровидение-2019». Открытие прошло в Тель-Авиве, сообщает The Jerusalem Post.
Обновлено вчера в 16:31
Происшествия

Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ

Обновлено в 08:38
Футбол

«Палермо» переведён в Серию C по решению суда

В нынешнем сезоне «розонерри» заняли третье место в Серии B и сохраняли шансы на повышение в классе.
Обновлено в 13:58
Происшествия

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Обновлено в 15:17
Кино

Скончалась актриса и певица Дорис Дэй

Ушла из жизни звезда Голливуда Дорис Дэй (Дорис Мэри Энн фон Каппельхофф).
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес

В окружении Алины Кабаевой прокомментировали слухи о родах гимнастки

Сегодня утром в ряде СМИ появилась информация о том, что одна из самых популярных и красивых спортсменок России, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено в 06:20
Футбол

Кокорина и Мамаева могут отправить в Ярославль

Обновлено в 09:29
Происшествия

В Казани подросток с пистолетом взял заложников в гимназии

В Казанской гимназии №7 подросток с пистолетом взял в заложники учащихся. Об этом сообщает МВД Татарстана.
Обновлено в 05:17
Транспорт

В России могут убрать частные дорожные камеры видеофиксации

Генпрокуратура РФ проверит правомерность наличия частных видеокамер фиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах из-за ошибок в их установке.
Обновлено в 08:26
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