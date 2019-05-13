Политика
Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсииИзвестия 05:10
Министр труда РФ Максим Топилин рассказал об условиях, которые позволят жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик претендовать на российскую пенсию. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщает «РИА Новости».
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Экономика
Совет директоров МОЭСК рекомендовал повысить дивиденды по итогам 2018 года
Совет директоров МОЭСК рекомендовал повысить дивиденды по итогам 2018 года до 5,9 копейки на обыкновенную акцию, следует из материалов компании.
Обновлено в 02:54
Политика
Сердюков назначен председателем совета директоров ОАК
Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков возглавил совет директоров Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в материалах компании.
Обновлено в 11:32
Политика
Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма
Избранный президент Украины Владимир Зеленский после нескольких встреч с лидерами различных конфессий опубликовал на странице в Facebook видеоролик, в котором они делают совместное заявление с "посланием мира" к живущим в Крыму и на Донбассе.
Обновлено в 11:18
Политика
Суд в Киеве оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию
Обновлено в 08:54
Хоккей
Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею
Обновлено в 12:30
Политика
В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22
Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено в 10:44
Авто
Названы самые востребованные автомобили в России по итогам апреля
Эксперты аналитического агентство «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых востребованных автомобилей в России.
Обновлено в 08:45
Политика
Украина: российские паспорта для жителей ЛНР и ДНР будут действовать только на Дону
Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ, согласно которому жители ДНР и ЛНР могут получить российские паспорта по упрощенному порядку.
Обновлено в 11:53
Политика
Порошенко заинтересован в скорейшей инаугурации Зеленского
Действующий лидер Украины Пётр Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшем вступлении Владимира Зеленского в должность президента страны.
Обновлено в 11:59
Экономика
Китай обвалил американские биржи
Американские фондовые индексы обвалились на фоне усиления противостояния США и Китая в рамках торговой войны, свидетельствуют данные бирж.
Обновлено в 14:07
Футбол
«Реал» объявит о трансфере Азара после финала ЛЕ
О самом трансфере будет объявлено после финала Лиги Европы, в котором «Челси» встретится с «Арсеналом».
Обновлено в 12:48
Здоровье
Специалисты назвали пять вредных «диетических» продуктов
Обновлено в 05:02
Экономика
ЦБ зафиксировал всплеск иностранных инвестиций в небанковских секторах
Прямые иностранные инвестиции в небанковские секторы России за I квартал 2019 г. выросли более чем в восемь раз по сравнению с IV кварталом прошлого года – до $11,5 млрд, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ.
Обновлено в 08:54
Наука
Новые горные породы нашли на пляжах у Хиросимы
Обновлено в 11:28
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Кино
Умерла голливудская актриса и певица Дорис Дэй
В понедельник, 13 мая, не стало американской актрисы и певицы Дорис Дэй.
Обновлено в 10:34
Общество
Минсельхоз разработал правила ввоза импортного хамона в багаже
В Минсельхозе пояснили, что законопроект не вводит никаких ограничений и запретов на ввоз товаров из-за рубежа в ручной клади и багаже, так как фактически эти нормы уже действуют в ЕАЭС с 2010 года.
Обновлено в 12:39
Происшествия
Меркель сменила самолет после инцидента в аэропорту Дортмунда
Правительственный лайнер канцлера Германии Ангелы Меркель получил повреждения во время стоянки в аэропорту города Дортмунд (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия).
Обновлено в 12:27
Футбол
Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию
Обновлено в 08:14
Политика
Климкин выдвинул ультиматум Европе из-за санкций против России
Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если европейские страны ослабят санкционное давление на Москву, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Обновлено в 09:17
Авто
Купеобразный кроссовер Geely Xingyue вышел на домашний рынок
Китайские автосалоны стали предлагать клиентам новый купеобразный кроссовер Geely Xingyue.
Обновлено в 03:16
Политика
Могерини предостерегла Помпео от военной эскалации в ситуации с Ираном
В 2015 году СВПД подписали Иран, США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия, в мае 2018 года США вышли из договора и восстановили санкции против Ирана.
Обновлено в 13:42
Происшествия
В Омске школьница убила своего отца
Обновлено в 11:28
Армия и оружие
Страны ЕС призвали к перемирию в Ливии
Страны ЕС призвали в понедельник все стороны конфликта в Ливии незамедлительно обеспечить перемирие и взаимодействовать с ООН для полного прекращения боевых действий, говорится в одобренном на Совете по иностранным делам заявлении.
Обновлено в 11:52
Гаджеты
Дешёвый флагман Xiaomi Redmi получит самую свежую ОС
Смартфон присоединится к программе бета-тестирования новейшей Android 10 Q сразу после выпуска в продажу, присоединившись к Xiaomi Mi Mix 3 5G и Xiaomi Mi 9. Согласно более ранним утечкам, он будет называться Redmi K20, получит выдвижную фронтальную камеру, интегрированный с дисплеем сканер отпечатков пальцев, 48-мегапиксельную тройную основную камеру и топовый процессор Snapdragon 855.
Обновлено 11 мая в 10:59
Общество
Прокурор обнаружил нарушения в работе департамента Глацких
В документе говорится о многочисленных нарушениях законодательства в работе областного департамента молодежной политики, которым руководила скандально известная экс-чиновница Ольга Глацких, и фонда «Золотое сечение».
Обновлено в 13:19
Происшествия
Погибла олимпийская чемпионка Клара Гусева
Обновлено в 09:55
Авто
Skoda Octavia получила юбилейный пакет опций в РФ
Российские дилеры Skoda начали прием заказов на лифтбек Octavia со специальным пакетом опций, приуроченным к 60-летнему юбилею модели.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Издание DOM2LIFE со ссылкой, как утверждается, на очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева не просто стала мамой, а родила двойню.
Обновлено вчера в 22:28