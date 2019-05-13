Политика
Минтруд назвал условие для выплаты российской пенсии жителям ДонбассаURA.Ru 03:50
В Министерстве труда и социальной защиты назвали условие, необходимое для выплаты пенсий жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые имеют российские паспорта.
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Футбол
Браим Диас: «Хочу провести в „Реале“ многие годы»
Полузащитник "Реала" Браим Диас заявил, что хочет играть за "королевский клуб" в течение многих лет.
Обновлено в 15:43
Происшествия
Вылетевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 21:02
Хоккей
Сборная России победила Чехию на чемпионате мира по хоккею
Обновлено в 12:30
Экономика
Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем
В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено в 11:15
Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено в 15:17
Политика
Экс-президент США Джимми Картер перенес операцию после перелома бедра
39-й президент США Джимми Картер перенес операцию после того, как сломал бедро, собираясь на охоту.
Обновлено в 16:43
Футбол
Кокорина и Мамаева могут отправить в Ярославль
Обновлено в 09:29
Авто
УАЗ пообещал, что новый «Патриот» станет только лучше
Первым, получившим переднюю панель в современном нынешнем представлении стал УАЗ-3160, известный нам всем как «Патриот».
Обновлено в 11:23
Общество
Умер один из создателей ГЛОНАСС Борис Шебшаевич
Создатель первой в России спутниковой геодезической аппаратуры, один из создателей ГЛОНАСС Борис Шебшаевич умер в понедельник.
Обновлено в 15:22
Происшествия
В московском штабе «Другой России» прошли обыски и задержания
В московский штаб незарегистрированной партии "Другая Россия" пришли с обысками. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе партии.
Обновлено в 14:33
Авто
Опубликованы снимки интерьера нового BMW M3
Портал Motor1 опубликовал шпионские снимки салона нового BMW M3.
Обновлено в 15:29
Происшествия
В самолет Меркель в немецком аэропорту врезался автомобиль
В понедельник в аэропорту немецкого города Дортмунд автомобиль врезался в самолет Bombardier Global 5000, на котором канцлер Германии прилетела в этот город, сообщило Deutsche Welle со ссылкой на представителя ВВС страны.
Обновлено в 14:38
Армия и оружие
В Раде предостерегают от военного сценария «освобождения» Донбасса
Освобождение Донбасса военным способом закончится вторжением российских войск на территорию Украину.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ
У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено в 13:44
Космос
Астронавтам удалось записать звуки сейсмических толчков на Луне
Сейсмометры миссий «Аполлон» собрали достаточно данных, чтобы учёные смогли доказать, что недра Луны остывают, тем самым вызывая сейсмические толчки на спутнике Земли.
Обновлено в 13:26
Политика
Суд оштрафовал Зеленского и признал его виновным в незаконной агитации
Киевский суд признал избранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации на президентских выборах.
Обновлено в 08:32
Хоккей
ЧМ-2019. Канада обыграла Словакию – 6:5, Швеция забросила 9 шайб Норвегии
В Словакии продолжается групповой этап чемпионат мира. Сборная России обыграла Чехию (3:0).
Обновлено в 02:48
Политика
Трамп: для США «имеет смысл поладить с Россией»
Вашингтону стоит наладить отношения с Москвой, об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, какое послание несет визит в Россию главы Госдепа Майка Помпео.
Обновлено в 16:25
Музыка
Николай Басков снял 20-минутный клип на песню «Караоке»
Популярный артист выпустил новый клип.
Обновлено в 05:02
Политика
Стали известны регионы с максимальным запросом на смену губернаторов
Закрытые социсследования, проведенные в марте для администрации президента РФ, показали регионы с наибольшим запросом на смену губернаторов, сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.
Обновлено в 02:10
Политика
Новиков: в мире признают Крым российским, но не «под запись»
Согласно итогам социологического опроса, за месяц число французов, считающих Крым частью России, выросло на 11% и составило 37%.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу Ассанжа
Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого подозревают в преступлениях на сексуальной почве.
Обновлено в 06:50
Спорт
Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом
Обновлено в 09:03
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Журналистка Wonderzine Маргарита Вирова умерла утром 13 мая в Боткинской больнице после того, как ночью выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже.
Обновлено в 14:28
Наука
Российские ученые создали двухмерное золото
Позже ученые стали один за другим открывать материалы, иногда состоящие из ряда химических элементов, где тоже отсутствовала одна из величин.
Обновлено в 15:49
Армия и оружие
Российский атомный ракетоносец получил новый внешний вид
Обновлено вчера в 23:03
Шоу-бизнес
Виновата Леди Гага? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и голливудский актер и режиссер Брэдли Купер могли расстаться, сообщает издание MTO News со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 08:08