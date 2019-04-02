Экономика

Минтруд перечислил самые высокооплачиваемые профессииРИА Новости 00:17

Самыми высокооплачиваемыми профессиями в России оказались инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки — они получают от 100 тысяч рублей. Об этом пишет RT со ссылкой на исследование ВНИИ труда Минтруда.
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Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

В ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий. Результаты исследования есть в распоряжении RT. Лидерами рейтинга стали инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
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Минтруд перечислил самые высокооплачиваемые профессии

РИА Новости00:17

Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

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