Минтруд назвал самые востребованные профессииГазета.Ru 01:11

Профессии в сфере образования и бухгалтерского учёта стали самыми востребованными в 2018 году. Об этом заявили в пресс-службе Минтруда России, ссылаясь на данные аналитической системы мониторинга профессионально-квалификационной сферы.

с чего всё началось

В пресс-службе Министерства труда России заявили, что профессии в сфере бухгалтерского учета стали самыми востребованными в прошлом году, сообщает RT. Представители Минтруда уточнили, что анализ провел Всероссийский научно-исследовательский институт труда ведомства совместно с РЭУ им Г.В. Плеханова.

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