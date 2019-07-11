Экономика

Минтруд назвал размер МРОТ на 2020 годУпрощёнка 11 июля в 18:24

Размер МРОТ в 2020 году Согласно закону, МРОТ на 2020 год приравнивается к прожиточному минимуму трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года. Минтруд предложил сделать прожиточный минимум за 2 квартал равным 12 130 рублей. Таким образом, МРОТ с 1 января 2020 года составит 12 130 рублей.
Читать в источнике
с чего всё началось
Министерство труда и социальной защиты России выступило с предложением повысить прожиточный минимум на душу населения и по основным социально-демографическим группам, следует из документа, который опубликован
 на портале проектов нормативных правовых актов.
РБК11 июля в 15:04

Подробнее о событии

На сколько планируют повысить прожиточный минимум?

Аргументы и Фактывчера в 10:24

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

Национальная служба новостейвчера в 00:48

Минтруд России намерен повысить прожиточный минимум на 4,1%

Говорит Москва11 июля в 12:55

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

РБК11 июля в 15:04

Прожиточный минимум в России предложили увеличить

Lenta.ru11 июля в 14:39

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

РИА Новости11 июля в 12:57

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум

Газета.Ru11 июля в 16:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 02:02, Ашберн
Здоровье

Тихие инфаркты предшествуют смертям от остановки сердца

Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.
Обновлено 11 июля в 06:24
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве стюардессы в московском отеле

Обновлено вчера в 14:13
Шоу-бизнес

Лобода устроила скандал из-за гримерки

Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Шоу-бизнес

Михаил Шац: «Двадцать лет брака очень изменили нас обоих»

Обновлено вчера в 18:00
Путешествия

Стало известно, какие продукты в отелях Турции повторно подают на стол

Обновлено в 01:44
Политика

Зеленский поспорил на увольнение с мэром украинского города

Обновлено в 01:06
Общество

Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности

В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45
Футбол

Нобоа может перейти из «Зенита» в «Сочи»

Еще один игрок «Зенита» этим летом может оказаться в «Сочи», сообщает «БИЗНЕС Online».
Обновлено вчера в 23:54
Космос

Китай выведет с орбиты космическую лабораторию «Тяньгун-2»

Обновлено в 01:42
Политика

Палата представителей ограничила право Трампа начать войну с Ираном

Палата представителей США приняла поправку, которая ограничивает президента Дональда Трампа в праве самостоятельно объявить войну Ирану и финансирование таких действий без одобрения конгресса.
Обновлено вчера в 15:05
Общество

Победителем «Старательского фарта» в Магадане стал Сергей Палкин

Обновлено в 01:50
Спорт

Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций

Сборная России в ранге действующего победителя турнира проводила первый матч финальной части Лиги наций.
Обновлено вчера в 00:04
Происшествия

Появилось видео с места трагедии в Туве

Управление республики Тува разместило на официальном портале фото и видео с места, где при форсировании реки погибли девять человек, среди которых были дети.
Обновлено вчера в 10:25
Шоу-бизнес

Полина Гагарина похвасталась комбинезоном за 3 рубля

Посему Полина Гагарина показала себя в желтом комбинезоне.
Обновлено вчера в 13:14
Музыка

Сергей Соседов раскритиковал возвращение на сцену Софии Ротару

Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал возвращение на сцену певицы Софии Ротару.
Обновлено вчера в 06:53
Теннис

Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Обновлено вчера в 14:44
Политика

Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером

Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 11:31
Происшествия

«Летающий радар» США загорелся в воздухе

В воздухе загорелся американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, из-за чего он был вынужден совершить аварийную посадку в Линкольне.
Обновлено в 01:33
Происшествия

Паводок подтопил 80 домов в Туве

На место отправили автомобильную группировку МЧС. Паводок подтопил 80 домов в селе Хондергей, в Туве.
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия

Правоохранители рассказали о новом методе обмана в интернете

Правоохранители рассказали о новом методе обмана людей в интернете, который сейчас активно расходятся среди мошенников.
Обновлено вчера в 23:55
Спорт

Минибаев и Беляева завоевали серебро в синхронных прыжках в воду на ЧМ

Обновлено в 01:11
Происшествия

Почти 30 детей отравились в оздоровительном лагере в Приморье

Следователи сообщили об отравлении 28 детей в оздоровительном детском лагере «Юнга» в пригороде Владивостока.
Обновлено вчера в 20:08
Авто

Chevrolet Camaro получил 1000-сильный мотор

Известное тюнинг-ателье Specialty Vehicle Engineering (ранее SLP) получил в свои руки обновленный Chevrolet Camaro 2020 модельного года и создало Yenko/SC Camaro.
Обновлено вчера в 02:00
Авто

О каком автомобиле мечтают россияне в 2019 году

Обновлено вчера в 04:29
Культура

Американский переводчик Пушкина получил российский паспорт

Джулиан Генри Лоуэнфельд, американский поэт и переводчик, получил российское гражданство и российский паспорт.
Обновлено вчера в 09:25
Футбол

«Барселона» вышла на первое место по тратам за последние пять лет

Обновлено в 01:48
Футбол

Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»

Обновлено вчера в 16:13
Экология

Доставайте купальники! Тест-драйв пляжей и спа-зон с бассейном в Екатеринбурге

Корреспонденты E1.RU протестировали популярные городские пляжи и спа-зоны.
Обновлено в 01:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное