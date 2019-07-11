с чего всё началось

Размер МРОТ в 2020 году Согласно закону, МРОТ на 2020 год приравнивается к прожиточному минимуму трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года. Минтруд предложил сделать прожиточный минимум за 2 квартал равным 12 130 рублей. Таким образом, МРОТ с 1 января 2020 года составит 12 130 рублей.

Минтруд назвал размер МРОТ на 2020 год

Армия и оружие Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму.

Шоу-бизнес Подольская и Пресняков отметили годовщину венчания семейными снимками 12 июля для Натальи Подольской и Владимира Преснякова-младшего является особенной датой.

Происшествия СКР назвал размер вменяемой замглавы ПФР взятки Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов, по версии следствия, получил от директора департамента по работе с госструктурами компании "Техносерв" Алексея Копейкина взятку в размере 4,4 млн руб. Об этом заявил следователь в Басманном суде Москвы, который рассматривает ходатайство об аресте чиновника.

Происшествия Возбуждено дело по факту отравления детей в лагере в Приморском крае В Приморском крае возбудили уголовное дело по факту отравления детей из детского оздоровительного лагеря «Юнга» в пригороде Владивостока.

Шоу-бизнес Лобода устроила скандал из-за гримерки Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.

Политика На дом Габунии повесили позорную табличку В Грузии на дом скандально известного журналиста Георгия Габунии, который в эфире "Рустави 2" позволил себе оскорбления в адрес президента России, повесили позорную табличку.

Общество Назван продукт, на котором россияне никогда не экономят По данным исследования, 12% россиян покупают данный продукт раз в неделю или чаще.

Авто Lada Xray Cross с вариатором оценили в 980 000 рублей Бесступенчаая трансмиссия Jatco JF015E кроме Lada Xray Cross устанавливается на такие модели, как Renault Logan Stepway City, Sandero Stepway City, Arkana, Kaptur и Nissan Qashqai.

Политика Дмитрий Ярош призвал к захвату итальянцев, въезжающих на Украину Выступления Яроша с идеей захвата начались после ареста в Италии добровольца украинской армии Виталия Маркива, которому было предъявлено обвинение в убийстве итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова в 2014 году на территории Донбасса.

Экономика В России предприниматели ждут ухудшения условий для работы В России сложились неблагоприятные условия для ведения бизнеса. Такое мнение высказали 71% российских предпринимателей.

Космос Космическая лаборатория «Тяньгун-2» сгорит в атмосфере 19 июля Девятнадцатого июля китайская космическая лаборатория "Тяньгун-2" покинет орбиту и сгорит в земной атмосфере.

Происшествия В Якутии мужчина расстрелял полицейских и покончил с собой Житель Якутии после семейного скандала открыл огонь по приехавшему на вызов наряду полиции. Погиб сотрудник Росгвардии, ранен полицейский.

Политика Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.

Футбол Скалони продлит контракт со сборной Аргентины до 2022 года Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони будет руководить командой в матчах отбора к ЧМ-2022, сообщает Goal.

Общество Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.

Транспорт ГИБДД лишили приоритета в знаках ГИБДД сочла это нарушением ГОСТ 52289 и 52290 (требования к знакам и правила установки).

Политика На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.

Происшествия Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро. Женщина задрала юбку и сняла трусы.

Происшествия Оператора одного из телеканалов Петербурга нашли мертвым Тело оператора Петра Микова, сотрудничавшего с петербургским телеканалом 78 и работавшего в политическом ток-шоу "Открытая студия", обнаружили в пятницу.

Финансы Американский Федрезерв испугался золотого стандарта Аналитики сочли это реакцией Пауэлла на намерение Дональда Трампа назначить в Совет управляющих ФРС Джуди Шелтон, которая сейчас представляет США в Европейском банке реконструкции и развития и известна в финансовом мире как активная сторонница возрождения золотого стандарта.

Политика Письмо в поддержку КНР направили в ООН 37 стран, включая Россию В профильные структуры ООН передано письмо 37 стран, включая Россию, осуждающее попытки исказить политику КНР в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Происшествия Правоохранители рассказали о новом методе обмана в интернете Правоохранители рассказали о новом методе обмана людей в интернете, который сейчас активно расходятся среди мошенников.

Политика Гуаидо заявил о похищении двух своих соратников Спикер оппозиционного венесуэльского парламента Хуан Гуаидо заявил, что пока он был в отъезде, в Каракасе сторонники президента страны Николаса Мадуро «похитили» двух его соратников.