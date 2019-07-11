Экономика
Минтруд назвал размер МРОТ на 2020 годУпрощёнка 11 июля в 18:24
Размер МРОТ в 2020 году Согласно закону, МРОТ на 2020 год приравнивается к прожиточному минимуму трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года. Минтруд предложил сделать прожиточный минимум за 2 квартал равным 12 130 рублей. Таким образом, МРОТ с 1 января 2020 года составит 12 130 рублей.
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с чего всё началось
Министерство труда и социальной защиты России выступило с предложением повысить прожиточный минимум на душу населения и по основным социально-демографическим группам, следует из документа, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.РБК11 июля в 15:04
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