Минтруд назвал профессии с лучшими условиями для трудоустройстваРоссийская газета 05:26

В Министерстве труда и социальной защиты России рассказали RT, представители каких профессий могут быстро найти работу при посредничестве службы занятости. Первыми в списке значатся специалисты в области здравоохранения: врачи и средний медицинский персонал.

с чего всё началось

Министерство труда и соцзащиты России определило, обладатели каких профессий могут быстрее всего найти работу с помощью службы занятости, сообщает RT. Первыми в списке оказались врачи и средний медицинский персонал.

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