Общество
Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в РоссииРИА Новости 15:56
В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
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Минтруд назвал число оставшихся в России участников Великой Отечественной войны
Московский Комсомолец12:08
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Политика
Советник премьера Великобритании посетит Москву на следующей неделе
Советник премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по международным отношениям Кристиан Тернер посетит Москву на следующей неделе.
Обновлено в 15:18
Футбол
Аякс — Тоттенхэм 2:3
В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено в 16:59
Происшествия
Суд приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам в колонии
Кокорин получил 1 год 6 месяцев, Мамаев — 1 год 5 месяцев. Отбывать сроки они будут в колонии общего режима.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Deutsche Welle просит RT удалить ложный материал
Как сообщается на сайте немецкого издания Deutsche Welle, 7 мая телеканал RT, который финансируется российским правительством, разместил статью (она доступна по ссылке) с обвинениями в адрес DW и других СМИ в распространении фальшивого видео.
Обновлено в 17:33
Транспорт
Парковка на московских улицах на три дня стала бесплатной
В течение трех дней, с 9 по 11 мая, парковка на всей улично-дорожной сети Москвы будет бесплатной, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Обновлено в 17:10
Политика
В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»
Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Обновлено 06 мая в 13:56
Политика
Зеленский выступил за референдумы по декоммунизации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос переименования городов в рамках так называемой декоммунизации должен решаться на референдумах, заявил его советник Дмитрий Разумков.
Обновлено в 16:35
Технологии
В WhatsApp появится платежный сервис
Facebook решил открыть в Лондоне центр развития сервиса мобильных платежей WhatsApp, пишет Financial Times.
Обновлено в 13:00
Общество
Минпросвещения разрабатывает правила поведения учителей в соцсетях
Минпросвещения планирует к началу нового учебного года разработать правила поведения для учителей в социальных сетях, заявила глава ведомства Ольга Васильева «РИА Новости».
Обновлено в 05:27
Единоборства
Ромеро и Коста встретятся на UFC 241
Обновлено в 09:35
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Обновлено в 15:08
Наука
У берегов Португалии земная кора может расслаиваться
В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено в 02:43
Авто
Mercedes представил рублевый ценник на обновленный GLC и GLC Coupe
Купе-кроссовер GLC Coupe появится на рынке по цене 3,98 и 4,35 млн рублей с дизелями мощностью 194 и 245 «лошадей».
Обновлено в 08:20
Общество
Сталина обвинили в помощи Гитлеру по блокаде Ленинграда
Писательница, лауреат премии «Русский Букер» Елена Чижова заявила, что глава СССР Иосиф Сталин является виновником блокады Ленинграда.
Обновлено вчера в 03:34
Футбол
Могут ли клубы расторгнуть контракты с Кокориным и Мамаевым? Отвечает юрист
Юрист коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго объяснил, могут ли клубы расторгнуть контракты с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
Обновлено в 13:29
Политика
Захарова поймала МИД Украины на незнании даты окончания Второй мировой
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке скриншот с поздравлением МИД Украины по случаю окончания Второй мировой войны, он датирован 8 мая.
Обновлено в 12:09
Футбол
Глава РФС предложил Кокорину и Мамаеву сделать вывод из приговора
Глава РФС подчеркнул, что комментировать сам приговор не будет, так как не является экспертом в уголовном праве.
Обновлено в 15:02
Политика
Путин примет участие в акции «Бессмертный полк»
Обновлено в 06:37
Культура
Под управлением любви: почему мы до сих пор слушаем Булата Окуджаву
Журналист Алексей Королев для «Известий» вспомнил, как складывались отношения писателя с властью и историей и почему Окуджаву можно назвать последним русским бардом.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес
Никита Ефремов закрутил роман с ведущей «Орла и Решки» Марией Иваковой
Звезд узнали зрители, которые также пришли на спортивное мероприятие: они-то и поделились подробностями свидания Ефремова и Иваковой с журналистами.
Обновлено в 12:55
Авто
Классический BMW получит мощный мотор V10
Тюнинг-компания Gruppe5 Motorsport собирается сделать 200 рестомодов BMW 2002, которые получат допуск на трассы общего пользования.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Родители московской журналистки не пустили в дом сотрудников ФСБ
Через дверь визитеры сказали, что считают Кошеляеву к организации "Народная самооборона", которую считают анархистской и экстремистской, и устно сообщили телефон следователя и адрес, по которому ФСБ ждет заинтересовавшую силовиков женщину.
Обновлено в 12:59
Политика
В Норвегии оправдали российского «шпиона»
Экс-репортер издания и бывший консул Норвегии в Мурманске Мортен Викебю узнал во Владимире Семена.
Обновлено в 12:15
Политика
Россия обвинила Нидерланды в попытке сокрыть сведения по крушению MH17
Москва считает Нидерланды виновными в попытке сокрыть сведения, касающиеся крушения MH17, чтобы вывести из-под удара власти Киева и возложить вину на Россию.
Обновлено в 09:27
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Культура
Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова
Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено вчера в 17:08
Наука
Химики построили прочную стену из графеновых кирпичей
Обновлено в 11:27