Общество
Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в РоссииРИА Новости 15:56
В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
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Театры
Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из театра
Обновлено в 06:06
Политика
Россия обвинила Нидерланды в попытке сокрыть сведения по крушению MH17
Москва считает Нидерланды виновными в попытке сокрыть сведения, касающиеся крушения MH17, чтобы вывести из-под удара власти Киева и возложить вину на Россию.
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка
Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие
Боевики опять обстреляли российскую авиабазу Хмеймим
Обновлено в 11:29
Наука
Химики построили прочную стену из графеновых кирпичей
Обновлено в 11:27
Авто
Honda раскрыла имя нового электрокара
Запас хода e Prototype составляет 200 километров, время зарядки аккумулятора до 80 процентов от скоростного терминала — 30 минут.
Обновлено в 03:49
Происшествия
В Ростове из-за поломки отменили очередной рейс SSJ 100
Sukhoi Superjet 100 должен был лететь сегодня утром из Ростова в Москву, однако пассажирам объявили о неисправности и отправили в стерильную зону аэропорта.
Обновлено в 06:03
Технологии
Стоимость доставки из интернет-магазинов может снизиться на 10%
Стоимость доставки из интернет-магазинов может снизиться на 5–10%.
Обновлено вчера в 23:10
Армия и оружие
В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта
В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено в 12:46
Футбол
УЕФА представил проект новой Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на встрече с представителями ассоциаций презентовал проект нового формата Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:17
Космос
В космос отправят аппарат с «земной» музыкой
Когда-то в 1977 году в космос был отправлен космический аппарат, на борту которого находился проигрыватель и пластинка.
Обновлено в 10:48
Футбол
Аякс — Тоттенхэм 2:3
Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес
Анастасия Стоцкая показала фото и видео с яркого дня рождения дочери
Певица и актриса Анастасия Стоцкая решила поделиться с поклонниками своей радостью. 7 мая у ее дочери был день рождения.
Обновлено в 05:45
Единоборства
Ромеро и Коста встретятся на UFC 241
Обновлено в 09:35
Политика
Иран частично приостанавливает выполнение условий ядерной сделки
Президент Ирана Хасан Рухани объявил о том, что страна прекратит выполнение некоторых обязательств по соглашению о ядерной программе 2015 года.
Обновлено в 03:05
Происшествия
В Подмосковье один человек погиб и трое пострадали в ДТП с автобусом
На Рогачевском шоссе в Лобне произошло столкновение легкового автомобиля с автобусом и грузовиком, передает РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах региона.
Обновлено в 16:21
Политика
Советник Зеленского рассказал о судьбе Авакова
Дмитрий Разумков, который является советником избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что нынешний глава МВД Арсен Аваков останется на своей должности до следующих парламентских выборов в стране, которые должны состояться 27 октября.
Обновлено в 19:22
Шоу-бизнес
Вера Брежнева решилась на смелый эксперимент
Поклонники оценили новую фотографию Веры Брежневой, отметив, что их любимая певица прекрасна в любых образах, даже самых смелых.
Обновлено в 15:48
Кино
Стакан Starbucks в «Игре престолов» оценили в миллиарды долларов
Скандал вокруг появления стакана Starbucks в четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов» послужил бесплатной рекламой для популярной во всем мире сети кофеен.
Обновлено в 12:20
Футбол
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграют в финале Лиги чемпионов
В сезоне-1971/72 в финале сыграли «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон», а в сезоне-2007/08 судьбу Лиги чемпионов в финале решали «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Обновлено в 17:08
Армия и оружие
Россия планирует построить 12 модернизированных фрегатов проекта 22350М
Россия планирует построить 12 модернизированных фрегатов проекта 22350М - источник.
Обновлено в 20:03
Политика
СМИ узнали о создании лидером группы «Океан Эльзы» предвыборного штаба
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук сформировал предвыборный штаб для выборов в Верховную раду, сообщает издание «Новое время».
Обновлено в 19:40
Происшествия
Четыре ребенка погибли в результате пожара в Нью-Йорке
18 апреля полиция в Нью-Йорке задержала мужчину, который пытался войти в собор Святого Патрика с двумя канистрами бензина и жидкостью для розжига.
Обновлено в 20:09
Политика
Порошенко назвал свою главную цель в политике
Действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что после поражения на апрельских выборах остаётся в политике, чтобы обеспечить неотвратимость курса Незалежной в ЕС и НАТО.
Обновлено в 18:57
Происшествия
В Мьянме разбился самолет из Бангладеш
Самолет бангладешской авиакомпании Biman Airlines потерпел крушение в международном аэропорту Янгон в Мьянме, сообщает издание Myanmar Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:29
Здоровье
Медики рассказали о пользе ежедневного употребления сала
Обновлено вчера в 09:55
Общество
Рурализация: почему жители мегаполисов уезжают на ПМЖ в малые города
До 20% жителей Лондона ежегодно уезжают в соседние графства, так хорошо знакомые нам по рассказам Агаты Кристи.
Обновлено в 05:24