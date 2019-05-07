Общество

Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в РоссииРИА Новости 15:56

В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
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Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России

РБК16:03

Пенсионный фонд: В России осталось около 76-ти тысяч участников Великой Отечественной войны

Эхо Москвы13:31

Стало известно число живых участников Великой Отечественной войны

Российская газета14:35

В России пересчитали участников Великой Отечественной войны

URA.Ru14:28

Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России

РИА Новости15:56

В России осталось меньше 76 тысяч участников Великой Отечественной войны

Интерфакс11:38

В Башкирии к Дню Победы в живых осталось более тысячи участников войны

МедиаКорСеть03:12
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Театры

Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из театра

Обновлено в 06:06
Политика

Россия обвинила Нидерланды в попытке сокрыть сведения по крушению MH17

Москва считает Нидерланды виновными в попытке сокрыть сведения, касающиеся крушения MH17, чтобы вывести из-под удара власти Киева и возложить вину на Россию.
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие

Боевики опять обстреляли российскую авиабазу Хмеймим

Обновлено в 11:29
Наука

Химики построили прочную стену из графеновых кирпичей

Обновлено в 11:27
Авто

Honda раскрыла имя нового электрокара

Запас хода e Prototype составляет 200 километров, время зарядки аккумулятора до 80 процентов от скоростного терминала — 30 минут.
Обновлено в 03:49
Происшествия

В Ростове из-за поломки отменили очередной рейс SSJ 100

Sukhoi Superjet 100 должен был лететь сегодня утром из Ростова в Москву, однако пассажирам объявили о неисправности и отправили в стерильную зону аэропорта.
Обновлено в 06:03
Технологии

Стоимость доставки из интернет-магазинов может снизиться на 10%

Стоимость доставки из интернет-магазинов может снизиться на 5–10%.
Обновлено вчера в 23:10
Армия и оружие

В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта

В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено в 12:46
Футбол

УЕФА представил проект новой Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на встрече с представителями ассоциаций презентовал проект нового формата Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:17
Происшествия

Как отреагировали адвокаты на приговор Мамаеву и Кокорину

Обновлено в 16:49
Космос

В космос отправят аппарат с «земной» музыкой

Когда-то в 1977 году в космос был отправлен космический аппарат, на борту которого находился проигрыватель и пластинка.
Обновлено в 10:48
Футбол

Аякс — Тоттенхэм 2:3

Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес

Анастасия Стоцкая показала фото и видео с яркого дня рождения дочери

Певица и актриса Анастасия Стоцкая решила поделиться с поклонниками своей радостью. 7 мая у ее дочери был день рождения.
Обновлено в 05:45
Единоборства

Ромеро и Коста встретятся на UFC 241

Обновлено в 09:35
Политика

Иран частично приостанавливает выполнение условий ядерной сделки

Президент Ирана Хасан Рухани объявил о том, что страна прекратит выполнение некоторых обязательств по соглашению о ядерной программе 2015 года.
Обновлено в 03:05
Космос

NASA купило 2 дополнительных места на «Союзах» для своих астронавтов

Обновлено в 20:09
Происшествия

В Подмосковье один человек погиб и трое пострадали в ДТП с автобусом

На Рогачевском шоссе в Лобне произошло столкновение легкового автомобиля с автобусом и грузовиком, передает РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах региона.
Обновлено в 16:21
Политика

Советник Зеленского рассказал о судьбе Авакова

Дмитрий Разумков, который является советником избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что нынешний глава МВД Арсен Аваков останется на своей должности до следующих парламентских выборов в стране, которые должны состояться 27 октября.
Обновлено в 19:22
Шоу-бизнес

Вера Брежнева решилась на смелый эксперимент

Поклонники оценили новую фотографию Веры Брежневой, отметив, что их любимая певица прекрасна в любых образах, даже самых смелых.
Обновлено в 15:48
Кино

Стакан Starbucks в «Игре престолов» оценили в миллиарды долларов

Скандал вокруг появления стакана Starbucks в четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов» послужил бесплатной рекламой для популярной во всем мире сети кофеен.
Обновлено в 12:20
Футбол

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграют в финале Лиги чемпионов

В сезоне-1971/72 в финале сыграли «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон», а в сезоне-2007/08 судьбу Лиги чемпионов в финале решали «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Обновлено в 17:08
Армия и оружие

Россия планирует построить 12 модернизированных фрегатов проекта 22350М

Россия планирует построить 12 модернизированных фрегатов проекта 22350М - источник.
Обновлено в 20:03
Политика

СМИ узнали о создании лидером группы «Океан Эльзы» предвыборного штаба

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук сформировал предвыборный штаб для выборов в Верховную раду, сообщает издание «Новое время».
Обновлено в 19:40
Происшествия

Четыре ребенка погибли в результате пожара в Нью-Йорке

18 апреля полиция в Нью-Йорке задержала мужчину, который пытался войти в собор Святого Патрика с двумя канистрами бензина и жидкостью для розжига.
Обновлено в 20:09
Политика

Порошенко назвал свою главную цель в политике

Действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что после поражения на апрельских выборах остаётся в политике, чтобы обеспечить неотвратимость курса Незалежной в ЕС и НАТО.
Обновлено в 18:57
Игры

CD Project RED открыла магазин с мерчендайзом по The Witcher и Cyberpunk 2077

Обновлено в 11:48
Происшествия

В Мьянме разбился самолет из Бангладеш

Самолет бангладешской авиакомпании Biman Airlines потерпел крушение в международном аэропорту Янгон в Мьянме, сообщает издание Myanmar Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:29
Здоровье

Медики рассказали о пользе ежедневного употребления сала

Обновлено вчера в 09:55
Общество

Рурализация: почему жители мегаполисов уезжают на ПМЖ в малые города

До 20% жителей Лондона ежегодно уезжают в соседние графства, так хорошо знакомые нам по рассказам Агаты Кристи.
Обновлено в 05:24
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