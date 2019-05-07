Общество
Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в РоссииРБК 16:03
В России по состоянию на 1 апреля проживали 75 495 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом говорится в справке Министерства труда, которая поступила в РБК. Тех, кто награжден знаком «Жителю блокадного Ленинграда», насчитывается 96 323 человека.
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Минтруд назвал число оставшихся в России участников Великой Отечественной войны
Московский Комсомолец12:08
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Армия и оружие
Мадуро уволил из армии 55 военных после попытки госпереворота
Президент Венесуэлы Николас Мадуро уволил из армии 55 военнослужащих в связи с их причастностью к попытке государственного переворота в республике.
Обновлено в 16:51
Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами
Президент России Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главкомом Военно-морского флота, а также сменил командующих Черноморским и Северным флотами, передает ТАСС.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Кокорина и Мамаева признали виновными и отправили в колонию
Александра Кокорина приговорили к 1 году и 6 месяцам, Павла Мамаева – к году и 5 месяцам.
Обновлено в 09:33
Общество
Жители Кирова попросили прокуратуру запретить концерт рэпера Face
Кировчане обратились с заявлением в прокуратуру о запрете проведения концерта рэпера Face в Кирове.
Обновлено в 15:08
Футбол
Аякс — Тоттенхэм 2:3
В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено в 16:59
Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
Обновлено вчера в 14:51
Армия и оружие
В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта
В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено в 12:46
Недвижимость
Где живут миллиардеры: 5 самых богатых городов планеты
Рассказываем о мегаполисах из рейтинга Forbes, в которых сконцентрировано наибольшее число богатейших людей планеты.
Обновлено в 15:17
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мария.
Обновлено в 05:55
Игры
В Дании закрылась игровая студия Ultra Ultra
Представители датской независимой игровой студии Ultra Ultra заявили о том, что они закрываются.
Обновлено в 06:08
Происшествия
В Петербурге у женщины, разводившей крыс, временно забрали ребенка
Власти Калининского района Санкт-Петербурга помогут семье восьмилетней девочки, жившей в квартире с сотней декоративных крыс, которых выращивала для продажи ее мать, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе районной администрации.
Обновлено в 09:01
Происшествия
В Ростове из-за поломки отменили очередной рейс SSJ 100
Sukhoi Superjet 100 должен был лететь сегодня утром из Ростова в Москву, однако пассажирам объявили о неисправности и отправили в стерильную зону аэропорта.
Обновлено в 06:03
Здоровье
Минздрав проверит эффективность кесарева сечения
В письме говорится, что кесарево сечение, если оно применяется по медицинским показаниям, проявило себя «как эффективный инструмент снижения материнской и перинатальной смертности», однако численность таких вмешательств стабильно растет как в мире, так и в России.
Обновлено вчера в 12:50
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено в 15:08
Общество
Первый региональный парк «Патриот» открывают в Туле
Сегодня, в день открытия парка "Патриот-Тула", на концертной площадке выступят артисты областной филармонии, кубанский казачий ансамбль "Кумовья", ВИА "Крылатая гвардия".
Обновлено в 04:57
Армия и оружие
Трамп признал Бразилию крупнейшим союзником вне НАТО
Президент США Дональд Трамп уведомил конгресс о признании Бразилии крупнейшим союзником США вне блока НАТО, следует из опубликованного заявления Белого дома.
Обновлено в 16:30
Происшествия
Друзья рассказали о погибших туристах при сходе лавины на Алтае
Семеро туристов из Новосибирска погибли под лавиной в горах Алтая. Тела троих были обнаружены утром 8 мая.
Обновлено в 09:48
Армия и оружие
Госдеп пригрозил силой заставить Иран подчиняться интересам США
"На любые нападения, направленные против интересов США или наших союзников, будет дан ответ с точки зрения силы", - заявил Хук.
Обновлено в 16:43
Происшествия
При крушении самолета в Мьянме пострадали 30 человек
Обновлено в 13:33
Политика
Порошенко согласился прийти на допрос в ГПУ
По имеющейся информации, президент Украины Пётр Порошенко попросил ведомство совместно назначить дату следственных мероприятий В скором времени нынешний глава государства, который пришёл к власти на волне государственного переворота, может предстать перед правоохранительными органами.
Обновлено в 08:42
Политика
Зеленский выступил за референдумы по декоммунизации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос переименования городов в рамках так называемой декоммунизации должен решаться на референдумах, заявил его советник Дмитрий Разумков.
Обновлено в 16:35
Футбол
Месси плакал в раздевалке после разгрома от «Ливерпуля»
Обновлено в 16:02
Политика
Коломойский посоветовал Зеленскому оставить Авакова
Украинский предприниматель Игорь Коломойский, в настоящее время проживающий в Израиле, заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский должен оставить на своей должности министра внутренних дел страны Арсена Авакова.
Обновлено в 00:49
Авто
Volkswagen начал прием заказов на электрический хэтчбек ID.3
Обновлено в 15:49
Кино
HBO выпустила первый тизер сериала «Хранители»
Сценарист и продюсер Деймон Линделоф («Остаться в живых», «Детектив Нэш Бриджес», «Оставленные») работает над новым сериалом «Хранители».
Обновлено в 16:37
Политика
Путину очень не понравилась практика переноса сроков по нацпроектам
Перенос сроков по нацпроектам нужно упорядочить, сделать редким исключением из правила, потребовал Путин.
Обновлено в 14:07
Кино
Роберт Дауни мл. не хотел произносить главную фразу «Мстителей 4»
Ключевую фразу фильма "Мстители 4: Финал", которую в одной из последних сцен произносит Тони Старк, придумали не сценаристы или режиссеры картины.
Обновлено в 12:50