Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в РоссииРБК 16:03

В России по состоянию на 1 апреля проживали 75 495 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом говорится в справке Министерства труда, которая поступила в РБК. Тех, кто награжден знаком «Жителю блокадного Ленинграда», насчитывается 96 323 человека.

Шоу-бизнес В соцсетях считают, что Меган Маркл родила еще две недели назад Пользователи соцсетей предполагают, что первенец герцогини Эссекской Меган Маркл и принца Гарри родился не 6 мая, как это было объявлено официально, а несколько недель тому назад.

Шоу-бизнес У дочек Алены Хмельницкой появился братик Дочь Алены Ксюша и вовсе очень гордится, что у нее теперь появился старший братик.

Происшествия Пропавший фрагмент Стоунхенджа 60 лет назад украл один из археологов Ученый сам решил вернуть часть уникального монумента. В Великобритании смогли найти фрагмент Стоунхенджа, который пропал около 60 лет назад.

Политика Путин поздравил лидеров стран СНГ с Днем Победы Премьер-министр России Дмитрий Медведев разослал аналогичное поздравление, не упомяну в нем президентов Грузии и Украины.

Происшествия Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100 Катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево могла произойти из-за того, что экипаж не отключил часть оборудования при входе в грозу, заявил РИА Новости член совета высшего офицерского состава общероссийской организации "Офицеры России", заслуженный пилот Юрий Сытник.

Экономика Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.

Транспорт Мэрия Нарвы не разрешила традиционное шествие 9 мая Согласно принятому 8 мая распоряжению в рамках публичного мероприятия «День победы», заявленного госпожой Олениной как частным организатором, разрешено провести митинг на Петровской площади Нарвы, однако последующее народное шествие к месту братского захоронения близ речного порта — не разрешено.

Общество Осьминог напал на китаянку и вцепился в ее лицо Блогер из Китая начала трансляцию ровно в тот момент, когда осьминог уже обвил щупальцами ее лицо и, судя по тому, что происходило дальше, сильно присосался к коже.

Шоу-бизнес Ксения Собчак заплатила рэперу Гнойному за интервью 250 тысяч рублей Ксения Собчак заплатила рэперу Гнойному за интервью 250 тысяч рублей В самом интервью Слава КПСС рассказал о своем отношении к феминизму, о своих планах на будущее, а также о дружбе с Филиппом Киркоровым и участии в съемках клипа поп-короля "Цвет настроения синий".

Армия и оружие В Норвегии оправдали российского «шпиона» Экс-репортер издания и бывший консул Норвегии в Мурманске Мортен Викебю узнал во Владимире Семена.

Здоровье Главврача саратовской больницы уволили за «свинарник» в палате для ветеранов В ведомстве напомнили, что 6 и 7 мая в социальных сетях и ряде СМИ неоднократно публиковалась информация о палате для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, состояние которой вызвало возмущение у родственников пациентов.

Технологии В WhatsApp появится платежный сервис Facebook решил открыть в Лондоне центр развития сервиса мобильных платежей WhatsApp, пишет Financial Times.

Космос Минобороны заканчивает формирование системы космической разведки Формирование на околоземной орбите системы радиолокационной разведки "Лиана", позволяющей наблюдать даже за небольшими объектами, будет закончено в этом году.

Футбол «Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" в гостях одержал победу над голландским "Аяксом" со счетом 3:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.

Политика Путин проверил, как реализуются национальные проекты Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, на котором потребовал от чиновников не давать гражданам абстрактных обещаний и не сдвигать сроков реализации национальных проектов.

Авто «АвтоВАЗ» объявил скидки на автомобили LADA XRay В настоящее время Хэтчбек LADA XRay продается в России в четырех комплектациях. Их стоимость составляет 650 до 843 тысяч рублей.

Политика Спецслужбы Венесуэлы задержали вице-спикера Национальной ассамблеи Сотрудники Боливарианской службы национальной разведки (SEBIN) задержали первого вице-спикера Национальной ассамблеи Эдгара Самбрано, сообщил контролируемый сторонниками Хуана Гуайдо парламент в твиттере.

Музыка Малахов вырезал Волочкову из посвященного «Евровидению» эфира Шоумен Андрей Малахов вырезал кадры с Анастасией Волочковой из передачи "Прямой эфир", посвященной проводам Сергея Лазарева на конкурс "Евровидение" в Израиль.

Шоу-бизнес Дима Билан признался, что подорвал здоровье на шоу «Голос» Российский исполнитель Дима Билан в своей второй книге мемуаров под названием «Планета Билан», которая вышла из печати совсем недавно, признался, что сильно подорвал здоровье на проекте «Голос».

Общество Парад в честь Дня Победы начался в Чите Военный парад, посвящённый 74-летию победы в Великой Отечественной войне, начался на площади Ленина в Чите.

Происшествия Певец Макс Барских попал в аварию в США Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram в среду, 8 мая.

Космос Космическое меню NASA раскритиковали красноярские биофизики Ученые Института биофизики Красноярского научного центра считают необходимым скорректировать рекомендации американского агентства к питанию участников долгих космических экспедиций.