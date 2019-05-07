Общество
Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в РоссииРБК 16:03
В России по состоянию на 1 апреля проживали 75 495 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом говорится в справке Министерства труда, которая поступила в РБК. Тех, кто награжден знаком «Жителю блокадного Ленинграда», насчитывается 96 323 человека.
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Шоу-бизнес
В соцсетях считают, что Меган Маркл родила еще две недели назад
Пользователи соцсетей предполагают, что первенец герцогини Эссекской Меган Маркл и принца Гарри родился не 6 мая, как это было объявлено официально, а несколько недель тому назад.
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Дочь Алены Ксюша и вовсе очень гордится, что у нее теперь появился старший братик.
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Пропавший фрагмент Стоунхенджа 60 лет назад украл один из археологов
Ученый сам решил вернуть часть уникального монумента. В Великобритании смогли найти фрагмент Стоунхенджа, который пропал около 60 лет назад.
Обновлено в 06:14
Политика
Путин поздравил лидеров стран СНГ с Днем Победы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев разослал аналогичное поздравление, не упомяну в нем президентов Грузии и Украины.
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Происшествия
Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100
Катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево могла произойти из-за того, что экипаж не отключил часть оборудования при входе в грозу, заявил РИА Новости член совета высшего офицерского состава общероссийской организации "Офицеры России", заслуженный пилот Юрий Сытник.
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Политика
Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»
Обновлено в 19:22
Экономика
Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт
Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 20:48
Транспорт
Мэрия Нарвы не разрешила традиционное шествие 9 мая
Согласно принятому 8 мая распоряжению в рамках публичного мероприятия «День победы», заявленного госпожой Олениной как частным организатором, разрешено провести митинг на Петровской площади Нарвы, однако последующее народное шествие к месту братского захоронения близ речного порта — не разрешено.
Обновлено в 20:46
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Обновлено в 12:17
Шоу-бизнес
Ксения Собчак заплатила рэперу Гнойному за интервью 250 тысяч рублей
Ксения Собчак заплатила рэперу Гнойному за интервью 250 тысяч рублей В самом интервью Слава КПСС рассказал о своем отношении к феминизму, о своих планах на будущее, а также о дружбе с Филиппом Киркоровым и участии в съемках клипа поп-короля "Цвет настроения синий".
Обновлено в 09:43
Армия и оружие
В Норвегии оправдали российского «шпиона»
Экс-репортер издания и бывший консул Норвегии в Мурманске Мортен Викебю узнал во Владимире Семена.
Обновлено в 12:15
Здоровье
Главврача саратовской больницы уволили за «свинарник» в палате для ветеранов
В ведомстве напомнили, что 6 и 7 мая в социальных сетях и ряде СМИ неоднократно публиковалась информация о палате для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, состояние которой вызвало возмущение у родственников пациентов.
Обновлено в 09:29
Технологии
В WhatsApp появится платежный сервис
Facebook решил открыть в Лондоне центр развития сервиса мобильных платежей WhatsApp, пишет Financial Times.
Обновлено в 13:00
Футбол
Кокорин и Мамаев могут выйти из колонии по УДО
Обновлено в 10:38
Космос
Минобороны заканчивает формирование системы космической разведки
Формирование на околоземной орбите системы радиолокационной разведки "Лиана", позволяющей наблюдать даже за небольшими объектами, будет закончено в этом году.
Обновлено вчера в 04:40
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" в гостях одержал победу над голландским "Аяксом" со счетом 3:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Обновлено в 17:01
Политика
Путин проверил, как реализуются национальные проекты
Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, на котором потребовал от чиновников не давать гражданам абстрактных обещаний и не сдвигать сроков реализации национальных проектов.
Обновлено в 15:19
Авто
«АвтоВАЗ» объявил скидки на автомобили LADA XRay
В настоящее время Хэтчбек LADA XRay продается в России в четырех комплектациях. Их стоимость составляет 650 до 843 тысяч рублей.
Обновлено в 13:48
Политика
Спецслужбы Венесуэлы задержали вице-спикера Национальной ассамблеи
Сотрудники Боливарианской службы национальной разведки (SEBIN) задержали первого вице-спикера Национальной ассамблеи Эдгара Самбрано, сообщил контролируемый сторонниками Хуана Гуайдо парламент в твиттере.
Обновлено в 19:49
Игры
Microsoft выпустила бесплатную браузерную версию Minecraft
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Музыка
Малахов вырезал Волочкову из посвященного «Евровидению» эфира
Шоумен Андрей Малахов вырезал кадры с Анастасией Волочковой из передачи "Прямой эфир", посвященной проводам Сергея Лазарева на конкурс "Евровидение" в Израиль.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Политика
В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»
Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Шоу-бизнес
Дима Билан признался, что подорвал здоровье на шоу «Голос»
Российский исполнитель Дима Билан в своей второй книге мемуаров под названием «Планета Билан», которая вышла из печати совсем недавно, признался, что сильно подорвал здоровье на проекте «Голос».
Обновлено в 13:08
Общество
Парад в честь Дня Победы начался в Чите
Военный парад, посвящённый 74-летию победы в Великой Отечественной войне, начался на площади Ленина в Чите.
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Происшествия
Певец Макс Барских попал в аварию в США
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram в среду, 8 мая.
Обновлено в 07:21
Космос
Космическое меню NASA раскритиковали красноярские биофизики
Ученые Института биофизики Красноярского научного центра считают необходимым скорректировать рекомендации американского агентства к питанию участников долгих космических экспедиций.
Обновлено 06 мая в 07:40
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15