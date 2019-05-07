Общество

Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в РоссииРБК 16:03

В России по состоянию на 1 апреля проживали 75 495 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом говорится в справке Министерства труда, которая поступила в РБК. Тех, кто награжден знаком «Жителю блокадного Ленинграда», насчитывается 96 323 человека.
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Стало известно число живых участников Великой Отечественной войны

Российская газета14:35

Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России

РБК16:03

Минтруд назвал число живущих в РФ ветеранов Великой Отечественной войны

РИА Новости15:56

Минтруд подсчитал, сколько ветеранов ВОВ осталось в России

Газета.Ru21:36

В России пересчитали участников Великой Отечественной войны

URA.Ru14:28

В России осталось меньше 76 тысяч участников Великой Отечественной войны

Интерфакс11:38

В Башкирии к Дню Победы в живых осталось более тысячи участников войны

МедиаКорСеть03:12
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Шоу-бизнес

В соцсетях считают, что Меган Маркл родила еще две недели назад

Пользователи соцсетей предполагают, что первенец герцогини Эссекской Меган Маркл и принца Гарри родился не 6 мая, как это было объявлено официально, а несколько недель тому назад.
Обновлено в 20:18
Происшествия

В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет

Обновлено в 10:38
Музыка

Появилась запись первой репетиции Сергея Лазарева для «Евровидения»

Обновлено вчера в 11:25
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У дочек Алены Хмельницкой появился братик

Дочь Алены Ксюша и вовсе очень гордится, что у нее теперь появился старший братик.
Обновлено в 02:33
Происшествия

Пропавший фрагмент Стоунхенджа 60 лет назад украл один из археологов

Ученый сам решил вернуть часть уникального монумента. В Великобритании смогли найти фрагмент Стоунхенджа, который пропал около 60 лет назад.
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Политика

Путин поздравил лидеров стран СНГ с Днем Победы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев разослал аналогичное поздравление, не упомяну в нем президентов Грузии и Украины.
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Происшествия

Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100

Катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево могла произойти из-за того, что экипаж не отключил часть оборудования при входе в грозу, заявил РИА Новости член совета высшего офицерского состава общероссийской организации "Офицеры России", заслуженный пилот Юрий Сытник.
Обновлено в 20:20
Политика

Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»

Обновлено в 19:22
Экономика

Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт

Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 20:48
Транспорт

Мэрия Нарвы не разрешила традиционное шествие 9 мая

Согласно принятому 8 мая распоряжению в рамках публичного мероприятия «День победы», заявленного госпожой Олениной как частным организатором, разрешено провести митинг на Петровской площади Нарвы, однако последующее народное шествие к месту братского захоронения близ речного порта — не разрешено.
Обновлено в 20:46
Общество

Осьминог напал на китаянку и вцепился в ее лицо

Блогер из Китая начала трансляцию ровно в тот момент, когда осьминог уже обвил щупальцами ее лицо и, судя по тому, что происходило дальше, сильно присосался к коже.
Обновлено в 12:17
Шоу-бизнес

Ксения Собчак заплатила рэперу Гнойному за интервью 250 тысяч рублей

Ксения Собчак заплатила рэперу Гнойному за интервью 250 тысяч рублей В самом интервью Слава КПСС рассказал о своем отношении к феминизму, о своих планах на будущее, а также о дружбе с Филиппом Киркоровым и участии в съемках клипа поп-короля "Цвет настроения синий".
Обновлено в 09:43
Армия и оружие

В Норвегии оправдали российского «шпиона»

Экс-репортер издания и бывший консул Норвегии в Мурманске Мортен Викебю узнал во Владимире Семена.
Обновлено в 12:15
Здоровье

Главврача саратовской больницы уволили за «свинарник» в палате для ветеранов

В ведомстве напомнили, что 6 и 7 мая в социальных сетях и ряде СМИ неоднократно публиковалась информация о палате для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, состояние которой вызвало возмущение у родственников пациентов.
Обновлено в 09:29
Технологии

В WhatsApp появится платежный сервис

Facebook решил открыть в Лондоне центр развития сервиса мобильных платежей WhatsApp, пишет Financial Times.
Обновлено в 13:00
Футбол

Кокорин и Мамаев могут выйти из колонии по УДО

Обновлено в 10:38
Космос

Минобороны заканчивает формирование системы космической разведки

Формирование на околоземной орбите системы радиолокационной разведки "Лиана", позволяющей наблюдать даже за небольшими объектами, будет закончено в этом году.
Обновлено вчера в 04:40
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" в гостях одержал победу над голландским "Аяксом" со счетом 3:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Обновлено в 17:01
Политика

Путин проверил, как реализуются национальные проекты

Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, на котором потребовал от чиновников не давать гражданам абстрактных обещаний и не сдвигать сроков реализации национальных проектов.
Обновлено в 15:19
Авто

«АвтоВАЗ» объявил скидки на автомобили LADA XRay

В настоящее время Хэтчбек LADA XRay продается в России в четырех комплектациях. Их стоимость составляет 650 до 843 тысяч рублей.
Обновлено в 13:48
Политика

Спецслужбы Венесуэлы задержали вице-спикера Национальной ассамблеи

Сотрудники Боливарианской службы национальной разведки (SEBIN) задержали первого вице-спикера Национальной ассамблеи Эдгара Самбрано, сообщил контролируемый сторонниками Хуана Гуайдо парламент в твиттере.
Обновлено в 19:49
Игры

Microsoft выпустила бесплатную браузерную версию Minecraft

Обновлено в 11:48
Музыка

Малахов вырезал Волочкову из посвященного «Евровидению» эфира

Шоумен Андрей Малахов вырезал кадры с Анастасией Волочковой из передачи "Прямой эфир", посвященной проводам Сергея Лазарева на конкурс "Евровидение" в Израиль.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Политика

В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»

Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
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Шоу-бизнес

Дима Билан признался, что подорвал здоровье на шоу «Голос»

Российский исполнитель Дима Билан в своей второй книге мемуаров под названием «Планета Билан», которая вышла из печати совсем недавно, признался, что сильно подорвал здоровье на проекте «Голос».
Обновлено в 13:08
Общество

Парад в честь Дня Победы начался в Чите

Военный парад, посвящённый 74-летию победы в Великой Отечественной войне, начался на площади Ленина в Чите.
Обновлено в 20:51
Происшествия

Певец Макс Барских попал в аварию в США

Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram в среду, 8 мая.
Обновлено в 07:21
Космос

Космическое меню NASA раскритиковали красноярские биофизики

Ученые Института биофизики Красноярского научного центра считают необходимым скорректировать рекомендации американского агентства к питанию участников долгих космических экспедиций.
Обновлено 06 мая в 07:40
Происшествия

В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс

В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
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