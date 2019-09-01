Общество
Газета.RuМинтруд посчитал число работающих пенсионеров в России
Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек. Об этом он сказал во время встречи с коллегами из других стран на G20, передает РИА "Новости".
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Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости 30 августа в 22:19
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 30 августа в 12:54
Политика
Новый премьер Украины прокатился на самокате по зданию правительства
Новый премьер Украины Алексей Гончарук поздравил школьников с началом учебного года и прокатился по зданию кабмина на электросамокате, видео опубликовано на его странице в соцсети Facebook.
РИА Новости 09:43
Политика
Трамп отменил свой визит в Польшу
Южный Федеральный 29 августа в 19:31
Политика
В России изменились правила призыва в армию
С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.
Ведомости 05:12
Экономика
Швеция хочет ввести новый налог на борьбу с Россией
Швеция с 2022 года может ввести дополнительный налог на банки, вырученные средства пойдут на оборону страны ввиду роста угрозы со стороны России.
Российская газета 09:45
Политика
Володин назвал недопустимым заявление Польши о Второй мировой войне
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал заявление польских властей о «незаинтересованности» Москвы в исторической правде.
Политическая Экспертиза 08:16
Шоу-бизнес
Певица Наргиз попросила прощения у Пригожина и Валерии
В своем профиле в социальной сети Instagram популярная узбекская и российская исполнительница Наргиз Закирова выложила пост, в котором извинилась перед певицей Валерией и ее супругом, продюсером Иосифом Пригожиным за «бестактную оговорку».
Журналистская правда 05:32
Общество
Президентское кадетское училище открыли в Кемерово
Церемония открытия нового президентского кадетского училища прошла в Кемерово. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье, 1 сентября.
Известия 03:58
Происшествия
Рогозин после ЧП с вертолетом предложил вешать на ЛЭП цветные шары
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин после падения частного вертолета в Клязьминское водохранилище предложил обозначать линии электропередачи над водой цветными шарами-маркерами.
РБК 06:37
Политика
Глава МИД Латвии заявил, что страны Прибалтики не входили в СССР
Министр полагает, что республики находились в оккупации Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал твит МИД России по поводу независимости стран Прибалтики.
Аргументы и Факты вчера в 00:31
Футбол
«Краснодар» обыграл «Урал» и стал лидером РПЛ
Коммерсантъ 09:10
Кино
Гражданин Х: в Венеции показали фильм о Ходорковском
Темп гангстерской зарисовки подхватывает рассказ самого Ходорковского про молодость и детство, чуть позже Гибни дополняет стиль фильма фотографией Ходорковского и Лебедева, которые в венецианском кинозале выглядят совсем как сицилийские мафиози: яркие рубашки, внушительные усы Михаила Борисовича, южные оттенки в кадре.
Forbes 03:58
Происшествия
В Брянской области умер подросток, избитый полицейским
Семнадцатилетний подросток из Брянской области, которого избил полицейский, умер в больнице.
ТАСС 08:15
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Шоу-бизнес
Постройневшая Ирина Дубцова показала фигуру в леопардовом купальнике
Знаменитость представлена в слитном купальнике с леопардовым принтом и в шёлковой тунике коричневого цвета, дополняют нежный образ певицы очки в форме сердечка.
Аргументы недели 06:28
Происшествия
В Беслане началась трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе
Около 3 тыс. человек пришли почтить память жертв теракта, который 15 лет назад произошел в школе №1 Беслана, в первые часы трехдневной вахты.
РБК 07:13
Происшествия
Фанаты заявились на похороны DJ Arafat, вскрыли гроб и раздели труп
Поклонники погибшего в аварии музыканта Анжа Дидье Хуона, выступавшего под псевдонимами DJ Arafat и Arafat Muana, явились на его похороны, вскрыли гроб и раздели лежащее в нем тело.
Lenta.ru 06:01
Политика
Польша выставит Германии счет за Вторую мировую
Телеканал 360° 08:18
Армия и оружие
После удара США в Идлибе есть многочисленные разрушения и жертвы
После удара военно-воздушных сил США по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб есть многочисленные жертвы и разрушения.
REGNUM 05:22
Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве увеличился на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре прошлого года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный до 17,5 тыс. рублей минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Интерфакс вчера в 20:48
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП под Красноярском
Отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Газета.Ru 09:13
Армия и оружие
Ливан выпустил противотанковую ракету по израильскому селению
Пресс-служба Армии обороны Израиля заявила в воскресенье, что противотанковая ракета была запущена с территории Ливана в сторону израильского селения, расположенного в приграничном районе на севере страны.
ТАСС 09:45
Общество
В РФ вступил в силу закон о борьбе с перекупщиками билетов
Согласно закону, торговлю билетами могут осуществлять только сами организации исполнительских искусств, а также уполномоченные ими лица.
Газета.Ru вчера в 17:56
Единоборства
Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри
Подошел к концу поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.
ИнфоСМИ вчера в 17:29
Политика
Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети
РИА Новости вчера в 07:31
Происшествия
Самолет Air Canada экстренно сел в Японии
Самолет Boeing-787 авиакомпании Air Canada совершил экстренную посадку в Японии.
РЕН ТВ 09:01