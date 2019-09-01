Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек. Об этом он сказал во время встречи с коллегами из других стран на G20, передает РИА "Новости".

Музыка Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.

Экономика Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.

Политика Новый премьер Украины прокатился на самокате по зданию правительства Новый премьер Украины Алексей Гончарук поздравил школьников с началом учебного года и прокатился по зданию кабмина на электросамокате, видео опубликовано на его странице в соцсети Facebook.

Политика В России изменились правила призыва в армию С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.

Экономика Швеция хочет ввести новый налог на борьбу с Россией Швеция с 2022 года может ввести дополнительный налог на банки, вырученные средства пойдут на оборону страны ввиду роста угрозы со стороны России.

Политика Володин назвал недопустимым заявление Польши о Второй мировой войне Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал заявление польских властей о «незаинтересованности» Москвы в исторической правде.

Шоу-бизнес Певица Наргиз попросила прощения у Пригожина и Валерии В своем профиле в социальной сети Instagram популярная узбекская и российская исполнительница Наргиз Закирова выложила пост, в котором извинилась перед певицей Валерией и ее супругом, продюсером Иосифом Пригожиным за «бестактную оговорку».

Общество Президентское кадетское училище открыли в Кемерово Церемония открытия нового президентского кадетского училища прошла в Кемерово. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье, 1 сентября.

Происшествия Рогозин после ЧП с вертолетом предложил вешать на ЛЭП цветные шары Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин после падения частного вертолета в Клязьминское водохранилище предложил обозначать линии электропередачи над водой цветными шарами-маркерами.

Политика Глава МИД Латвии заявил, что страны Прибалтики не входили в СССР Министр полагает, что республики находились в оккупации Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал твит МИД России по поводу независимости стран Прибалтики.

Кино Гражданин Х: в Венеции показали фильм о Ходорковском Темп гангстерской зарисовки подхватывает рассказ самого Ходорковского про молодость и детство, чуть позже Гибни дополняет стиль фильма фотографией Ходорковского и Лебедева, которые в венецианском кинозале выглядят совсем как сицилийские мафиози: яркие рубашки, внушительные усы Михаила Борисовича, южные оттенки в кадре.

Происшествия В Брянской области умер подросток, избитый полицейским Семнадцатилетний подросток из Брянской области, которого избил полицейский, умер в больнице.

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Шоу-бизнес Постройневшая Ирина Дубцова показала фигуру в леопардовом купальнике Знаменитость представлена в слитном купальнике с леопардовым принтом и в шёлковой тунике коричневого цвета, дополняют нежный образ певицы очки в форме сердечка.

Происшествия В Беслане началась трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе Около 3 тыс. человек пришли почтить память жертв теракта, который 15 лет назад произошел в школе №1 Беслана, в первые часы трехдневной вахты.

Происшествия Фанаты заявились на похороны DJ Arafat, вскрыли гроб и раздели труп Поклонники погибшего в аварии музыканта Анжа Дидье Хуона, выступавшего под псевдонимами DJ Arafat и Arafat Muana, явились на его похороны, вскрыли гроб и раздели лежащее в нем тело.

Армия и оружие После удара США в Идлибе есть многочисленные разрушения и жертвы После удара военно-воздушных сил США по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб есть многочисленные жертвы и разрушения.

Общество В Москве повысили минимальную пенсию С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве увеличился на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре прошлого года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный до 17,5 тыс. рублей минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.

Происшествия Шесть человек пострадали в ДТП под Красноярском Отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Армия и оружие Ливан выпустил противотанковую ракету по израильскому селению Пресс-служба Армии обороны Израиля заявила в воскресенье, что противотанковая ракета была запущена с территории Ливана в сторону израильского селения, расположенного в приграничном районе на севере страны.

Общество В РФ вступил в силу закон о борьбе с перекупщиками билетов Согласно закону, торговлю билетами могут осуществлять только сами организации исполнительских искусств, а также уполномоченные ими лица.

Единоборства Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри Подошел к концу поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.