Общество
РБКМинтруд назвал число работающих пенсионеров
В настоящее время в России число занятых людей старше трудоспособного возраста составляет 7,3 млн человек. Об этом в рамках встречи министров труда стран «Большой двадцатки» (G20) в японской Мацуяме заявил глава Минтруда Максим Топилин, передает ТАСС.
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Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости 07:35
Политика
Депутаты Британии представят план по недопущению Brexit без сделки
Депутаты парламента Великобритании представят план по недопущению выхода страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit.
News.ru 05:32
Общество
Москвичам повысили минимальную пенсию
Известия 07:34
Авто
Названы 5 самых дешевых внедорожников в РФ в сентябре
Эксперты портала CarsWeek вновь проанализировали автомобильный рынок и назвали ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в России в сентябре 2019 года.
Автоновости дня 02:28
Политика
Пенс заявил о крепких отношениях между Украиной и США
Вице-президент США Майк Пенс рассказал о крепких отношениях между Украиной и США.
Газета.Ru 11:18
Общество
Ураган «Дориан» усилился до максимальной категории
Ураган «Дориан» усилился до максимальной, пятой категории, сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США.
RT на русском 08:28
Армия и оружие
Наблюдатели ОБСЕ и представители ДНР попали под обстрел
Сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и оперативная группа представительства самопровозглашенный Донецкой народной республики (ДНР) попали под обстрел, сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на руководителя представительства ДНР Руслана Якубова.
Коммерсантъ 08:03
Происшествия
Рогозин предложил обозначать провода ЛЭП цветными шарами
Коммерсантъ 06:21
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Армия и оружие
Индийские летчики испытали российский истребитель МиГ-35
Новейший российский многоцелевой истребитель МиГ-35 станет одним из конкурсантов объявленного индийским минобороны тендера.
Военное дело 06:09
Происшествия
В Москве автомобиль врезался в группу людей на пешеходном переходе
Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что в момент аварии на переходе было много людей, часть из них получила травмы.
ТАСС 10:52
Политика
Дуда пообещал потребовать от Германии репараций за Вторую мировую
Польский президент Анджей Дуда заявил, что в ближайшее время страна потребует с репараций за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны.
Газета.Ru 06:20
Армия и оружие
Вторая мировая война началась 80 лет назад: архивные кадры
Sputnik Абхазия 06:15
Футбол
Гол Гогуа принес ЦСКА победу в выездном матче с тульским «Арсеналом»
Футболисты московского ЦСКА переиграли на выезде тульский "Арсенал" в матче восьмого тура чемпионата России.
РИА Новости 11:33
Происшествия
В Башкирии мать призналась в убийстве собственного сына
Фото: versiya.info Следственные органы Республики Башкортостан задержали 28-летнюю мать найденного мёртвым ребёнка.
Телеканал UTV вчера в 04:48
Общество
Соловьёв раскритиковал оппозиционеров, обещающих «наказать» за Беслан
Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв на своём Telegram-канале резко высказался в адрес оппозиционеров, которые в годовщину трагедии пообещали наказать «виновных» в теракте.
Аргументы недели 11:31
Хоккей
«Авангард» победил ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ
Финалист Кубка Гагарина прошлого сезона омский "Авангард" обыграл действующего обладателя трофея ЦСКА в матче за Кубок открытия сезона-2019/20.
ТАСС 10:53
Политика
Премьер Украины прокатился на самокате по зданию кабмина
Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокатился на электросамокате по зданию украинского правительства.
RT на русском 10:24
Армия и оружие
В Израиле заявили об отсутствии потерь при обстреле из Ливана
RT на русском 11:56
Шоу-бизнес
Пугачева запечатлела на видео танец Галкина с Лаймой Вайкуле
Алла Пугачева и Максим Галкин побывали на вечеринке по случаю дня рождения возлюбленного 65-летней Лаймы Вайкуле - Андрея Латковского.
Телепрограмма 05:41
Политика
США ввели новые пошлины на китайские товары
Начали действовать ранее объявленные американским президентом Дональдом Трампом новые пошлины в отношении товаров из Китая, сообщает AP.
Московский Комсомолец 04:14
Происшествия
Российские дипломаты проверяют информацию о гибели ребенка в США
Генеральное консульство России в Нью-Йорке проверяет информацию о гибели ребенка, предположительно из Москвы, во время купания в городе Глостер (штат Массачусетс), пишет ТАСС.
Вести.Ru 12:16
Происшествия
В Брянске умер избитый полицейским подросток
В Брянске скончался 17-летний подросток, которого в августе избил майор полиции Денис Терехов.
РБК 08:18
Авто
Новая Lada 4x4 получит французскую платформу
Что касается самой платформы, то в случае с «Нивой» речь идет о слегка модернизированной версии шасси CMFB-LS с новым передним подрамником и моторным щитом.
Автоновости дня 08:26
Общество
Папа Римский застрял в лифте и опоздал на аудиенцию
Традиционная аудиенция папы Римского на ватиканской площади Святого Петра в воскресенье началась с опозданием из-за того, что понтифик застрял в лифте.
РИА Новости 08:45