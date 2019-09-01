Общество

РБКРБКМинтруд назвал число работающих пенсионеров

В настоящее время в России число занятых людей старше трудоспособного возраста составляет 7,3 млн человек. Об этом в рамках встречи министров труда стран «Большой двадцатки» (G20) в японской Мацуяме заявил глава Минтруда Максим Топилин, передает ТАСС.
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