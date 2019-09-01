Общество
РБКМинтруд назвал число работающих пенсионеров
В настоящее время в России число занятых людей старше трудоспособного возраста составляет 7,3 млн человек. Об этом в рамках встречи министров труда стран «Большой двадцатки» (G20) в японской Мацуяме заявил глава Минтруда Максим Топилин, передает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить116
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 17:28, Вашингтон
Политика
На востоке Германии начались выборы в региональные парламенты
Парламентские выборы в двух федеральных землях Германии - Бранденбурге и Саксонии - проходят в воскресенье.
ТАСС 02:05
Интернет
Появилась возможность переустановки системы из облака в Windows 10
В Windows 10, а именно в версии Insider Preview появилась возможность перестановки системы из облака по Сети.
OAnews 09:00
Общество
Эрнст высказался о возвращении Друзя на Первый канал
Генеральный директор Первого канала назвал единственное необходимое условие, чтобы Друзь вернулся к своей прежней деятельности.
Дни.ру 11:41
Происшествия
В Самаре ребенка убило упавшей с Дворца культуры плитой
В Кировском районе Самары мраморная плита с Дворца культуры упала на десятилетнего мальчика.
Известия 14:50
Футбол
Тренер «Спартака» нашел причину домашнего поражения от «Зенита»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов заявил, что на игре его команды в проигранном матче с «Зенитом» (0:1) сказался плотный график.
Lenta.ru 16:26
Политика
Пенс заявил о крепких отношениях между Украиной и США
Вице-президент США Майк Пенс рассказал о крепких отношениях между Украиной и США.
Газета.Ru 11:18
Футбол
СМИ: «Сампдория» отклонила предложение московского «Динамо» по трансферу форварда Габбьядини
Клуб Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» не сумел договориться с итальянской «Сампдорией» о приобретении 27-летнего нападающего Маноло Габбьядини.
RT на русском 06:18
Футбол
ЦСКА победил «Арсенал» благодаря голу новичка Гогуа
Московский Комсомолец 11:39
Путешествия
Стало известно, сколько в среднем тратили россияне на отдых летом
Эксперты выяснили, что средний чек российских граждан на летний отдых в нынешнем году в среднем составил 88 тысяч рублей.
Ридус 15:21
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 13:25
Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.
Телепрограмма 02:54
Политика
Борисов надеется, что Турция заинтересуется российскими Су-35 и Су-57
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов надеется, что Турция рассмотрит возможность покупки российских истребителей Су-35 и Су-57, которые ранее показали Реджепу Тайипу Эрдогану на авиасалоне МАКС-2019.
ТК Звезда 08:16
Экономика
Производители электроники оценили ущерб от торговых войн в $10 млрд
Обоюдное повышение пошлин США и Китаем с июля 2018 года стоило индустрии бытовой электроники $10 млрд, заявил глава Ассоциации потребительских технологий Гари Шапиро (CTA, представляет более 2,2 тыс. компаний в США, включая Apple и LG).
РБК 16:24
Религия
Фанар передал митрополиту Галльскому русские приходы во Франции
Синод Константинопольской церкви переподчинил архиерея Западноевропейского экзархата русских приходов, которые теперь будут находиться в ведении митрополита Галльского Эммануила.
Московский Комсомолец 11:57
Происшествия
Рогозин предложил обозначать провода ЛЭП цветными шарами
Коммерсантъ 06:21
Музыка
В Петербурге установили рекорд по числу исполнителей гимна России
В Санкт-Петербурге установили рекорд Гиннеса по количеству музыкантов, исполнивших гимн России.
РБК 17:17
Происшествия
В ДТП в Воронежской области погибли четыре человека
Столкновение четырех автомобилей в Павловском районе Воронежской области стало причиной гибели четырех человек и травмирования еще двоих.
ТАСС 14:28
Общество
Москвичам повысили минимальную пенсию
Известия 07:34
Происшествия
Артистка погибла на сцене из-за взрыва пиротехники в Испании
Танцовщица Джоана Сайнс скончалась после пиротехнического взрыва во время выступления в испанском Лас-Берланас, который находится на северо-западе от Мадрида.
ТК Звезда 17:01
Наука
В Эфиопии нашли череп жившего 3,8 миллиона лет назад австралопитека
Группе ученых удалось целиком воссоздать череп древнего предка человека, обитавшего в Эфиопии 3,8 миллиона лет назад.
Политическая Экспертиза 11:24
Шоу-бизнес
Валерия и Пригожин отреагировали на извинения Наргиз
Супруг Валерии Иосиф Пригожин в беседе с «360» сказал, что считает, что Наргиз проявила мужество, извинившись за свою оговорку.
ФАН 11:19