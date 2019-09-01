Общество
РБКМинтруд назвал число работающих пенсионеров
В настоящее время в России число занятых людей старше трудоспособного возраста составляет 7,3 млн человек. Об этом в рамках встречи министров труда стран «Большой двадцатки» (G20) в японской Мацуяме заявил глава Минтруда Максим Топилин, передает ТАСС.
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Политика
Правила призыва в армию изменились в России
С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.
РИА Новости 03:06
Хоккей
«Авангард» переиграл ЦСКА в матче за Кубок Открытия
"Авангард" и ЦСКА открыли новый сезон КХЛ, разыграв Кубок Открытия 2019 года.
LiveResult.Ru 12:59
Автоспорт
Квят занял седьмое место на Гран-при Бельгии
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят (+1.29,657) занял седьмое место. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Газета.Ru 10:51
Политика
Глава МИД Латвии вычеркнул страны Прибалтики из истории СССР
Глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс сказал, что республики Прибалтики никогда не были в составе Советского Союза, а были им попросту "оккупированы".
Экономика сегодня вчера в 00:16
Общество
Ураган «Дориан» достиг побережья Багамских островов
Ураган «Дориан» достиг побережья Багамских островов.
RT на русском 13:56
Футбол
Судья Федотов: «Айртон должен был удален в матче с „Зенитом“»
Российский арбитр Игорь Федотов сообщил, что защитник «Спартак» Айртон должен был получить красную карточку в матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом».
Бомбардир.ру 14:15
Шоу-бизнес
Яна Рудковская и Евгений Плющенко станцевали на Дрезденском балу
Недавно телеведущая разместила видео с Дрезденского оперного бала в Санкт-Петербург, на котором они с мужем кружатся в танце.
OAnews 11:30
Происшествия
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 06:14
Единоборства
Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри
Подошел к концу поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.
ИнфоСМИ вчера в 17:29
Политика
Пенс обсудил с Зеленским его будущую встречу с Трампом
Вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи обсудили будущую встречу украинского лидера с его американским коллегой Дональдом Трампом.
RT на русском 12:58
Футбол
«Лацио» и «Рома» сыграли вничью в римском дерби
В рамках 2-го тура чемпионата Италии состоялось римское дерби. «Лацио» и «Рома» не выявили сильнейшего (1:1).
Sport24.ru 13:56
Происшествия
Консульство России проверяет информацию о гибели ребенка в США
Генеральное консульство России в Нью-Йорке проверяет сообщения СМИ о гибели ребенка из России у побережья Атлантического океана в штате Массачусетс.
Газета.Ru 14:10
Футбол
«Эвертон» в результативном матче переиграл «Вулверхэмптон»
Подошел к концу очередной матч 4-го тура чемпионата Англии. «Эвертон» на своем поле оказался сильнее «Вулверхэмптона».
Bookmaker-ratings.ru 11:03
Общество
Эрнст высказался о возвращении Друзя на Первый канал
Генеральный директор Первого канала назвал единственное необходимое условие, чтобы Друзь вернулся к своей прежней деятельности.
Дни.ру 11:41
Здоровье
Стучать пятками об пол может быть полезно для здоровья
MedikForum.ru вчера в 09:09
Политика
Зеленский назвал самый сложный момент своего президентства
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что второй разговор с президентом России Владимиром Путиным после гибели четверых украинцев в Донбассе был самым сложным моментом на посту главы государства.
Life.ru вчера в 17:07
Политика
Президент Эстонии изменила дату окончания Второй мировой
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Вторая мировая война для ее страны закончилась только 25 лет назад – после того, как «оккупационные войска» в 1994 году покинули территорию республики.
Взгляд.ру 14:18
Здоровье
Названы ранние симптомы диабета
Эксперты The Global Diabetes Community назвали главные симптомы диабета, которые люди часто путают с признаками других, менее опасных состояний, и не обращаются к врачу.
Известия вчера в 15:40
Путешествия
Круизный лайнер Viking Sun отправился в рекордную по продолжительности кругосветку
ТАСС 12:52
Происшествия
На фестивале в США обрушилась конструкция, 25 человек пострадали
В США в городе Сиэтл на музыкальном фестивале Bumbershoot около 25 человек пострадали в результате обрушения металлической баррикады, сообщает Fox.
РЕН ТВ 13:23
Игры
Энтузиаст показал скриншоты сцены из Half-Life 2 на Unity Engine
Игромания.ру 08:04
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии
Обладательница титула «Мисс Москва-2015» стала супругой короля Малайзии Мухаммада V в ноябре 2018 года.
Блокнот Ростов-на-Дону 13:13
Политика
США ввели новые пошлины на китайские товары
Начали действовать ранее объявленные американским президентом Дональдом Трампом новые пошлины в отношении товаров из Китая, сообщает AP.
Московский Комсомолец 04:14
Происшествия
В Брянске умер избитый полицейским подросток
В Брянске скончался 17-летний подросток, которого в августе избил майор полиции Денис Терехов.
РБК 08:18
Гаджеты
LG Display начала массовое производство OLED-панелей в Китае
В пятницу руководство компании LG Display торжественно ввело в строй завод по выпуску панелей OLED в Китае в городе Гуанчжоу.
3DNews 07:21
Армия и оружие
Индийские военные испытали истребитель МиГ-35
Военные лётчики из Индии в ходе авиакосмического салона МАКС-2019 в Жуковском испытали истребитель МиГ-35.
News.ru 05:57