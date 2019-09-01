Общество
РБКМинтруд назвал число работающих пенсионеров
В настоящее время в России число занятых людей старше трудоспособного возраста составляет 7,3 млн человек. Об этом в рамках встречи министров труда стран «Большой двадцатки» (G20) в японской Мацуяме заявил глава Минтруда Максим Топилин, передает ТАСС.
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Происшествия
В Беслане почтят память жертв теракта
Интерфакс 04:27
Кино
Гражданин Х: в Венеции показали фильм о Ходорковском
Начинается «Гражданин Х» с иронических вступительных титров как из спагетти-вестернов с именами действующих лиц: Леонид Невзлин, Платон Лебедев, а также Владимир Путин.
Forbes 03:58
Армия и оружие
Удар США по Идлибу привел к многочисленным жертвам и разрушениям
Последствиями удара США в сирийской зоне деэскалации Идлиб стали многочисленные жертвы и разрушения, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
РИА Новости 06:12
Происшествия
Рогозин предложил обозначать провода ЛЭП цветными шарами
Коммерсантъ 06:21
Происшествия
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 06:14
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета вчера в 11:29
Армия и оружие
«Роскосмос» начал производство самых мощных в мире ракетных двигателей
НПО "Энергомаш", входящее в госкорпорацию "Роскосмос", запустило производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Российская газета 04:57
Единоборства
Поветкин захотел боя с Фьюри после победы над его братом
31 августа Поветкин одержал победу над двоюродным братом британского тяжеловеса — Хьюи Фьюри. Поединок продлился все 12 раундов.
Lenta.ru 05:29
Политика
Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики
Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР.
Известия вчера в 05:24
Общество
В России с сентября изменятся некоторые законы
С 1 сентября в России вступают в силу несколько нормативных актов.
РИА Новости вчера в 08:01
Происшествия
В Норвегии число жертв крушения вертолета выросло до шести человек
Вертолет потерпел крушение в субботу вечером к юго-западу от Альты, на борту находились шесть человек – пилот и пять пассажиров.
РИА Новости 03:47
Общество
Московская полиция насчитала 750 участников несанкционированной акции
Сообщается, что участники акции в центре Москвы пытались провести шествие по Тверской улице к центру города, однако бойцы Росгвардии, не применяя силу, заблокировали движение, оттеснив людей на Пушкинскую площадь и далее в сторону метро.
Вести.Ru вчера в 09:04
Политика
Президент Германии попросил в Польше прощения за Вторую мировую войну
В Польше 1 сентября проходят торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РБК 02:35
Политика
Сенатор Мархаев пожалуется в прокуратуру на журналистов «РЕН ТВ»
Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев подаст в прокуратуру жалобу на журналистов «РЕН ТВ» после инцидента во время избирательной кампании в Бурятии, где господин Мархаев баллотируется в мэры Улан-Удэ.
Коммерсантъ 05:48
Происшествия
Трое погибли в ДТП в Нижегородской области
Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля и фуры на 464-м км трассы Москва–Уфа Кстовского района Нижегородской области.
Известия 04:54
Общество
Уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре достиг 727 см
RT на русском вчера в 11:38
Армия и оружие
Представители миссии ОБСЕ и СЦКК от ДНР попали под обстрел силовиков
Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) от Донецкой народной республики попали под обстрел украинских силовиков в населенном пункте Коминтерново на юге Донбасса.
РИА Новости 06:47
Спорт
Новую компьютерную игру «Калибр» презентовали на форуме «Город образования»
Попробовать новую игру смогли десятки участников форума.
Глас Народа 06:01
Футбол
Спортивный директор «Ювентуса» исключил уход Дибалы из клуба
Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи заверил, что нападающий команды Паулу Дибала не покинет команду под занавес трансферого окна.
Sport24.ru 02:22
Политика
КПРФ обсудит решение Бортко сняться с выборов губернатора Петербурга
КПРФ обсудит решение режиссера Владимира Бортко снять свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга после окончания голосования.
DP.RU 05:28
Интернет
Windows 10 теперь можно переустановить из облака
Если верить описанию в Reset this PC, то там говорится: «Мы услышали мнение некоторых пользователей о возможности установки ОС Windows с помощью высокоскоростного подключения к интернету для ускорения процесса».
The GEEK 03:26
Общество
На время ВЭФ закроют воздушное пространство над Владивостоком
"В связи с подготовкой и проведением пятого Восточного экономического форума с 3 по 6 сентября воздушное пространство над Владивостоком закрывается для всех видов воздушных судов", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 21:58
Политика
МИД РФ напомнил, кто освободил Европу и спас демократию
Советский Союз победил нацизм и спас Европу, сообщает МИД РФ в Telegram-канале по поводу 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Вести.Ru 06:42
Футбол
Шкртел расторг контракт с «Аталантой» спустя три недели после перехода
Защитник «Аталанты» Мартин Шкртел покинет клуб из Бергамо. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Bookmaker-ratings.ru 04:40
Политика
Спикер Госдумы назвал руководство Польши ущербным
Руководство Польши показывает свою ущербность, политизируя итоги Второй мировой войны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Lenta.ru 06:29
Футбол
Каррера вернётся в Москву 12 сентября
Евро-футбол.ру 06:31
Происшествия
В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь
В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием.
Российская газета 01:09