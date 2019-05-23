Экономика
Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фондаРБК вчера в 23:56
Установление правового статуса внебюджетных фондов создаст возможность, чтобы в дальнейшем объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд, отмечают два источника РБК.
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Политика
Второй иск против роспуска Рады поступил в Верховный суд Украины
Второй за сутки иск против указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады поступил в Верховный суд.
Обновлено в 12:12
Гаджеты
Стало известно об опасности подзарядки телефонов в аэропорту
Пассажиров предупредили об опасности использования USB-портов для подзарядки мобильных телефонов в аэропорту, пишет в четверг, 23 мая, Forbes.
Обновлено в 08:03
Финансы
Акции ВТБ взлетели более чем на 10% на новости о дивидендах
Стоимость бумаг ВТБ, по данным Мосбиржи, выросла более чем на 10%, обновив максимум с ноября 2018 года.
Обновлено в 12:13
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые рассказала о новой жизни после развода
После развода с отцом своей дочери Муратом Налчаджиоглу, Ани Лорак не рассказывала подробностей о своей личной жизни.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Суд продлил арест бывшего министра Абызова
Басманный суд продлил арест на два месяца бывшему министру по делам открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в создании преступного сообщества, передает ТАСС.
Обновлено в 11:33
Авто
«Яндекс.Авто» позволит управлять машиной со смартфона
Обновлено в 12:31
Хоккей
Россия победила США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:26
Происшествия
Задержан криминальный авторитет в Москве
В столице задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, которого подозревают в совершении покушения на главу Волгоградской области в 2016 году.
Обновлено в 12:32
Шоу-бизнес
Наследство сына Жанны Фриске продали из-за долгов
При жизни Фриске фонд получил отчёт на сумму в 3 миллиона 300 тысяч рублей. После её смерти родные отказались вернуть оставшиеся деньги.
Обновлено в 08:02
Экономика
Набиуллина выступила против запрета микрофинансирования в России
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против введения в России запрета на микрофинансовые операции.
Обновлено в 03:56
Общество
Для семи выпускников Пителинской школы прозвенел Последний звонок
Для семи учеников одиннадцатого класса и 22 девятиклассников Пителинской средней школы 23 мая прозвучал Последний звонок.
Обновлено в 06:31
Политика
Минюст Украины потребовал уволить главу администрации Зеленского
Замминистра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что ведомство вносит в люстрационный реестр главу администрации президента Андрея Богдана, которого назначил на эту должность Владимир Зеленский.
Обновлено в 11:43
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил родным
Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль впервые после своего отравления в британском Солсбери позвонил родным; об этом в четверг пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на племянницу Скрипаля, Викторию.
Обновлено в 08:46
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A70S получит камеру на 64 Мп
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу
Украинские исполнители Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских сыграли свадьбу. О бракосочетании музыкантов пишет ФАН.
Обновлено в 06:41
Энергетика
Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель
Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:20
Общество
Самый большой доход за 2018 год в МВД задекларировал замминистра
Самый большой доход за 2018 год в МВД России задекларировал заместитель министра Аркадий Гостев.
Обновлено в 11:19
Автоспорт
Хэмилтон показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Монако
Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон завершил первый тренировочный заезд Гран-при «Формулы-1» в Монако с лучшим временем.
Обновлено в 07:26
Гаджеты
Появилась первая информация о возможной цене смартфона Redmi K20
Пан Цзютан из отдела промышленных инвестиций Xiaomi написал в социальной сети Weibo, что лучшая стоимость для смартфонов серии Redmi K20 находится в диапазоне от 289 до 578 долларов (от 18,7 до 37,4 тысячи рублей по текущему курсу на сегодня).
Обновлено в 11:36
Политика
Вакарчук напомнил Зеленскому о последствиях референдумов
Украинский певец и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не перекладывать ответственность по переговорам с РФ на жителей страны.
Обновлено в 11:01
Кино
Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией
Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией Накануне именитый режиссер представил в Каннах свою новую работу.
Обновлено в 01:48
Хоккей
Сборная Канады сравняла счёт со Швейцарией за 0,3 секунды до сирены
Сборная Канады успела сравнять счёт в концовке третьего периода матча со Швейцарией в четвертьфинале чемпионата мира.
Обновлено в 12:39
Происшествия
СК возбудил дело после смерти дебошира в Домодедово
Обновлено в 12:39
Политика
Пушков заявил, что Зеленский не готов быть президентом
Российский сенатор Алексей Пушков усомнился в готовности Владимира Зеленского быть президентом Украины.
Обновлено в 11:10
Общество
В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек
В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).
Обновлено вчера в 13:56
Общество
Резкое похолодание ожидается в столице
В четверг, 23 мая, в городе ожидается гроза, ветер усилится до 18 метров в секунду.
Обновлено в 06:10
Авто
За пять лет стоимость новых машин в России выросла на 60%
Средневзвешенные цены на новые автомобили в России за последние пять лет выросли на 60%.
Обновлено в 12:36
Экономика
Орешкин назвал условия для ускорения российской экономики
В России пока не сформирована модель экономического роста, которая позволила бы выйти на темпы роста ВВП выше 3%, сказал министр экономического развития Максим Орешкин в ходе коллегии его министерства 23 мая, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 12:13
Музыка
Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 11:49