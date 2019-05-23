Экономика

Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фондаРБК вчера в 23:56

По словам Голиковой, во втором квартале года предстоит обсуждение предложений министерства с экспертами. В правительстве ранее обсуждалась идея преобразовать ПФР в публично-правовую компанию, сообщили источники РБК в конце декабря 2017 года.
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Эксперт объяснил желание правительства преобразовать Пенсионный фонд РФ

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Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
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В результате рыночная капитализация компании превысила 5 трлн руб. Как рассказал РБК аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук, это произошло впервые с июня 2011 года.
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Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».
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