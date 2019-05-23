Экономика

Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фондаРБК вчера в 23:56

По словам Голиковой, во втором квартале года предстоит обсуждение предложений министерства с экспертами. В правительстве ранее обсуждалась идея преобразовать ПФР в публично-правовую компанию, сообщили источники РБК в конце декабря 2017 года.
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Эксперт объяснил желание правительства преобразовать Пенсионный фонд РФ

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РБК узнал о предложении Минтруда преобразовать Пенсионный фонд в публичную компанию

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Песков предложил обратиться в кабмин за пояснениями по идее реорганизовать ПФР, ФСС и ФОМС

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Песков переадресовал в Минтруд вопрос о возможном преобразовании ПФР

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Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда

РБКвчера в 23:56
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Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Обновлено в 05:10
Технологии

МТС тестирует оборудование для закона о «суверенном интернете»

Роскомнадзор организовал тестирование оборудования для закона о «суверенном интернете» в нескольких регионах, МТС в нем участвует, заявил в четверг вице-президент МТС по технике и информационным технологиям Андрей Ушацкий.
Обновлено в 08:04
Музыка

Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования

"Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:02
Технологии

Технология компании NtechLab распознает лица, закрытые на 40%

Решение способно распознавать лица со значительным процентом перекрытия - до 40%: лежащий в его основе алгоритм FindFace распознает лица, частично скрытые медицинскими масками, платками и мотоциклетными шлемами, популярными в азиатском и арабском регионах.
Обновлено в 05:47
Политика

Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по нефти

С Россией как "близкой страной" Минск сможет договориться о "каких-то объемах поставок нефти из Казахстана", выразил в ответ надежду Лукашенко.
Обновлено в 07:45
Политика

Кремль ответил на шоу «Би-би-си» с анимированным Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запуск нового шоу "Би-би-си", ведущим которого станет анимированный Владимир Путин.
Обновлено в 06:51
Политика

Радикалы обжаловали указ Зеленского о роспуске Рады в Верховном суде

Националистическая организация «Спільна справа» обжаловала в Верховном Суде указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 04:34
Общество

Красноярский депутат предложил запретить Minecraft

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Владимир Рейнгардт предложил запретить популярную компьютерную игру Minecraft.
Обновлено в 06:54
Экономика

Росстат отозвал статистику после слов Орешкина

Росстат отозвал ранее опубликованную статистику о промпроизводстве за январь-апрель 2019 года из-за ошибки, сообщает RNS.
Обновлено в 08:02
Авто

Названа цена нового кроссовера Renault Arkana

Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4.
Обновлено в 06:20
Футбол

Исполком РФС отложил рассмотрение вопроса о лимите на легионеров

Ожидалось, что сегодня Исполком РФС рассмотрит все варианты изменения лимита.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие

В ДНР заявили, что задержанные бойцы ВСУ готовили диверсию против ОБСЕ

Задержанные в самопровозглашённой Донецкой народной республике украинские военнослужащие признались в подготовке диверсии против ОБСЕ.
Обновлено в 08:08
Политика

The Times: Мэй готовится объявить об отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может в пятницу, 24 мая, объявить об отставке.
Обновлено в 01:14
Политика

МИД обвинил США в попытках превратить Арктику в театр военных действий

Представитель Российской Федерации в Арктическом совете Николай Корчунов заявил, что новая линия Соединенных Штатов в Арктике нацелена на трансформацию региона в театр военных действий.
Обновлено в 06:35
Политика

Иван Цецерский оставил пост главы Пскова

Иван Цецерский сегодня, 23 мая, сложил с себя полномочия главы Пскова, которым руководил 18 лет.
Обновлено в 06:58
Культура

Розенбаум предупредил об «угрозе национальной безопасности»

Заслуженный артист России Александр Розенбаум заявил, что все более частое использование иностранных слов в русской речи подрывает национальную безопасность.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес

Дети Пригожина остались без жилья из-за любовника матери

Передавая первой жене финансовую помощь, которая предназначалась их общим детям, Иосиф Пригожин не подозревал, что на протяжении многих лет он содержал ее любовников.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия

Виновникам пожара в казанском ТЦ «Адмирал» вынесли приговор

В Казани завершилось громкое дело о пожаре в ТЦ "Адмирал".
Обновлено в 06:45
Общество

Соловьёв отказался от дуэли с журналистом

Обновлено в 07:13
Происшествия

Задержанные в Астрахани экстремисты планировали теракты

Задержанные в Астрахани три члена праворадикальной группы планировали совершить в России террористические акты с помощью самодельных мин и фугасов.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес

На могиле Юлии Началовой заряжают воду и крема

Обновлено в 05:54
Общество

Владелец приморских косаток и белух отказался выпускать их на волю

Владелец компании «Афалина» Алексей Решетов, которая выловила 11 косаток и 90 белух в Приморье, отказался выпускать их из «китовой тюрьмы», так как считает их своей собственностью.
Обновлено в 05:13
Происшествия

В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Авто

Производство легковых автомобилей в России в апреле выросло на 5%

Объем производства легковых автомобилей в России в апреле 2019 года увеличился на 5% по сравнению с апрелем 2018 года, следует из данных Росстата.
Обновлено вчера в 10:36
Политика

На сайте президента Украины появилась петиция за отставку Зеленского

На сайте президента Украины опубликована электронная петиция с требованием отставки Владимира Зеленского с поста главы государства.
Обновлено в 05:09
Политика

Зеленский исключил возможность переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».
Обновлено в 07:50
Гаджеты

Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone

Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено в 06:29
Наука

В России нейросеть оживила и научила говорить портрет Достоевского

Разработчики из России разработали приближенный к ИИ алгоритм, который при помощи сверточных нейронных сетей "оживляет" фотографии и картины.
Обновлено в 02:17
Общество

РЖД представят обновленный интерьер «Сапсанов» в декабре

Обновлено в 07:26
Экономика

Выручка МТС выросла на фоне уменьшения числа абонентов

В МТС подчеркнули, что несмотря на небольшое снижение количества абонентов, выручка компании росла за счет увеличения числа высокодоходных абонентов, которые потребляют несколько услуг компании.
Обновлено в 08:07
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