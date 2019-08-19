Общество
Минтруд: курение не может быть причиной штрафов на работеКоммерсантъ вчера в 18:28
Минтруд поддерживает работу по укреплению общественного здоровья, однако курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при установлении заработной платы, сообщили в министерстве.
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с чего всё началось
Минтруд России поддерживает работу по укреплению общественного здоровья, в том числе по отказу от курения, однако курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при установлении заработной платы. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе министерства.ТАССвчера в 13:15
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