Минтруд России поддерживает работу по укреплению общественного здоровья, в том числе по отказу от курения, однако курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при установлении заработной платы. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

с чего всё началось

Минтруд поддерживает работу по укреплению общественного здоровья, однако курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при установлении заработной платы, сообщили в министерстве.

Минтруд: курение не может быть причиной штрафов на работе

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