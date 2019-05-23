Экономика
Минтруд собирается реформировать Пенсионный фондМР7.ру вчера в 07:04
Пенсионный фонд может поменять организационно-правовую форму. Министерство труда и социальной защиты РФ направило в кабмин предложения о реформе Пенсионного фонда России (ПФР), передает РБК. Согласно плану изменений, ПФР преобразуют в публично-правовую компанию.
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РБК узнал о предложении Минтруда преобразовать Пенсионный фонд в публичную компанию
Ведомостивчера в 01:38
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Скорее всего, пара доллар / рубль в течение двух торговых дней снизится до 64,54 руб. Так как сегодня пятница, то продвижение цены вниз будет затруднено из-за того, что участники рынка будут закрывать позиции перед выходными.
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Дилеры Renault начали принимать заказы на спецсерию кроссовера Arkana
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