Экономика

Минтруд изменит расчет прожиточного минимума пенсионеровГазета.Ru 06:30

Ряд регионов сегодня искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера, чтобы граждане не дополучили положенную им пенсию, отмечали ранее чиновники. Минтруд подготовил законопроект, устанавливающий единый порядок расчета величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионах России.
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