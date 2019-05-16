Экономика
Минтруд изменит расчет прожиточного минимума пенсионеровГазета.Ru 06:30
Ряд регионов сегодня искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера, чтобы граждане не дополучили положенную им пенсию, отмечали ранее чиновники. Минтруд подготовил законопроект, устанавливающий единый порядок расчета величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионах России.
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Минтруд назвал причины изменения расчета прожиточного минимума пенсионеров
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