Минтруд изменит расчет прожиточного минимума пенсионеровГазета.Ru 06:30

Ряд регионов сегодня искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера, чтобы граждане не дополучили положенную им пенсию, отмечали ранее чиновники. Минтруд подготовил законопроект, устанавливающий единый порядок расчета величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионах России.

Хоккей Сборная Чехии разгромила команду Италии в матче чемпионата мира Хоккеисты сборной Чехии разгромили команду Италии в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Словакии.

Армия и оружие Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.

Политика Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти на Украину Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Украины в связи с отсутствием там свободных резервуаров для откачки некачественного сырья.

Культура Первый канал изменил сетку вещания из-за спецвыпуска шоу «Голос. Дети» В четверг Group-IB сообщила, что передала Первому каналу первые результаты проверки, с ними ознакомлена компания Talpa Media (Нидерланды), владеющая правами на шоу "Голос".

Футбол Игроком ЦСКА Фернандесом интересуются топ-клубы Европы Защитником московского ЦСКА Марио Фернандесом интересуются лучшие клубы Европы, сообщает "Советский спорт".

Футбол ЦСКА победил «Реал» и вышел в финал Евролиги У «Реала» лидером нападения был Фабьен Казер, набравший 18 очков. В финале ЦСКА сыграет с турецким «Анадолу Эфесом».

Политика Луценко: Зеленский все же сможет распустить Раду По Конституции Украины, президент имеет право распустить парламент, если коалиция депутатских фракций не сформирована в течение месяца.

Футбол Жозе Моуринью: Не думаю, что Месси заслуживает «Золотой мяч» Не думаю, что он заслуживает Золотой мяч в этом году, потому что он провалился в Лиге чемпионов, сказал Моуринью в эфире RMC.

Экономика В АСВ рассказали о схеме вывода активов из банка «Югра» Агентство по страхованию вкладов (АСВ) назвало редкой и масштабной схему вывода средств из лишенного лицензии банка "Югра".

Политика Посольство назвало статью FT о Крымском мосте низкопробной журналистикой Российское посольство в Великобритании заявило, что британская газета Financial Times проигнорировала официальную статистику по судоходству в Керченском проливе в материале о потерях украинской экономики из-за Крымского моста.

Политика Делегацию США на инаугурации Зеленского возглавит министр энергетики Министр энергетики США Рик Перри прибудет в Киев на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Политика Суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.

Авто Кроссовер Chery Tiggo 3 получит новый дизайн и экономичный мотор «Провалившись» на домашнем рынке в январе-апреле 2019 года (продажи рухнули на 59%), компактный кроссовер Chery Tiggo 3 готовится к обновлению.

Экономика Чистая прибыль Мосбиржи в I квартале снизилась до 3,1 млрд рублей Чистая прибыль Московской биржи по итогам первого квартала 2019 года уменьшилась по сравнению с январем - мартом предыдущего года на 27,8%, до 3,095 млрд рублей, говорится в отчетности биржи по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Происшествия Суд арестовал директора НИИ Росрезерва Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Общество Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.

Музыка Лазарев прошёл в финал «Евровидения» Сергей Лазарев, который представляет Россию на международном конкурсе "Евровидение-2019", прошёл в финал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.

Политика Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.

Происшествия Учительница главы Чечни Рамзана Кадырова погибла в ДТП на Кубани Издание со ссылкой на собственный источник в оперативных службах региона уточнило, что погибшая 74-летняя женщина — Вера Дерябина, школьная учительница лидера Чечни Рамзана Кадырова и его отца Ахмата Кадырова, депутата парламента Чеченской Республики II и III созывов.