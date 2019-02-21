Экономика

Минтруд изменит порядок начисления социальных доплат к пенсииРБК 06:35

Минтруд изменит порядок начисления социальных доплат для перерасчета пенсий в регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Минтруд сообщил об изменении схемы начисления социальных доплат для перерасчета пенсий

Минтруд изменит порядок социальных доплат для перерасчета пенсий в регионах. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ведомства.
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Порядок соцдоплат к пенсиям меняется: Минтруд начал выполнять Послание

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Госдума 21 февраля планирует рассмотреть поправки в закон о страховых пенсиях, которые позволят закрепить право наследования страховых выплат по старости.
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На Украине массовые обыски. СБУ «разоблачила избирательную пирамиду»

Служба безопасности Украины (СБУ) «разоблачила избирательную пирамиду», которую возглавляет депутат парламента Украины.
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Старшеклассника, который после окрашивания волос стал блондином, отстранили от занятий в частной школе "Паскаль Лицей" в Выборгском районе Санкт-Петербурга до тех пор, пока он не перекрасится обратно, сообщила РИА Новости в четверг адвокат семьи Анна Радованович.
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На официальной сайте Государственной Думы появится раздел с заявлениями депутатов, не отражающими позицию Думы и вызвавшими негативную реакцию в обществе - такую инициативу поддержали все парламентские фракции, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
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Президент России Владимир Путин поручил ряду ведомств разработать меры по активизации правовой защиты российских граждан за рубежом.
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ВЭБ.РФ оценил потери россиян при переходе из ПФР в НПФ за 2018 год

Общий объем потерь россиян при переходе из Пенсионного фонда России (ПФР) в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) за 2018 год может составить не менее 10 млрд рублей.
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ЦБ предложил закрыть населению доступ к рынку форекс

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Главной причиной смерти представителей сильного пола в России стали заболевания системы кровообращения.
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