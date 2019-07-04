Общество
Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессийИзвестия 01:54
По планам ведомства, документ вступит в силу в 2021 году. В перечень войдут 98 профессий, которыми женщины не смогут заниматься. Предыдущий список, утвержденный в 2000 году, включает в себя 456 специальностей.
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В Минздраве оценили исследование о препятствующих раку продуктах
Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
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Займы на приобретение, строительство или ремонт жилья планируется выдавать под 2 процента годовых на срок до 20 лет.
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Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки по футболу
Сборная Перу обыграла команду Чили в матче 1/2 финала Кубка Америки по футболу.
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Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
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Эпидемия ВИЧ зафиксирована в 13 российских регионах
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Митинг против отмены закона "Об очищении власти", который предполагает люстрацию чиновников, проходит возле здания Конституционного суда Украины, передает корреспондент РИА Новости.
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Вчера днем, в Белозерском районе на территории Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря произошел пожар.
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Уральский Халк получил работу после ухода из UFC
Россиянин получил прозвище Уральский Халк и известен по выступлениям в организации Russian Cagefighting Championship.
Обновлено в 04:05
Происшествия
В результате извержения вулкана в Италии погиб турист
В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено вчера в 14:39
Политика
Трампу запретили тратить деньги на стену
В США Аппеляционный суд не дал Белому дому разрешение на то, чтобы использовать средства Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 02:32
Здоровье
За рост смертности на Кубани решили наказывать главных врачей
«Роста общей продолжительности жизни можно добиться только снижением общей смертности», - отметила вице-губернатор.
Обновлено в 01:57
Авто
Электрический гиперкар Lotus получил название Evija
Автомобильный бренд Lotus 16 июля может официально представить публике новейший электрически гиперкар под названием Lotus Evija.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Крупный пожар на складе в Краснодаре тушат несколько часов
Крупный пожар на складе в Краснодаре произошёл утром 4 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:27
Авто
Компания Opel представила обновленную Opel Astra
Компания Opel представила обновленную Opel Astra, прошедшую плановую модернизацию.
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Происшествия
В Тюмени задержан подозреваемый в стрельбе в ТРЦ «Кристалл»
В Тюмени задержан подозреваемый в стрельбе в торговом центре «Кристалл».
Обновлено в 01:34
Армия и оружие
Пентагон объяснил появление в Вашингтоне ржавой бронетехники
В Пентагоне не придают большого значения внешнему виду бронетехники.
Обновлено в 04:13
Авто
Нейросеть поможет найти неэкологичные машины в РФ
Как сообщает портал «Известия» со ссылкой на НТИ «Автонет», в 2021 году планируется ввести на дорогах России специальную систему с камерами, которая будет вычислять машины с низким экологическим классом.
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Набиуллина назвала главные ограничения для развития экономики России
Главные ограничения для развития российской экономики - внутренние, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.
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Ушел из жизни актер Артуро Фернандес
Деятель искусства умер на 91-м году жизни. Известный в Испании актер Артуро Фернандес скончался в возрасте 90 лет.
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Происшествия
В дублинском пруду лебедь забил до смерти собаку на глазах у хозяина
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Происшествия
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Внук бывшего президента Казахстана Айсултан Назарбаев действительно пытался покончить с собой в квартире незнакомца в районе Ковент-Гарден и укусил полицейского, который попытался ему помешать.
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