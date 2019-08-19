Общество
Минтруд назвал незаконным штраф сотрудников за курениеBFM.ru 03:59
Ранее Минздрав предложил нанимателям ввести штраф или поощрения для сотрудников на основе того, курит работник или нет. Ведомство предложило проводить тесты на употребление алкоголя и курение.
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с чего всё началось
Минтруд России поддерживает работу по укреплению общественного здоровья, в том числе по отказу от курения, однако курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при установлении заработной платы. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе министерства.ТАССвчера в 13:15
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Происшествия
В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка
Житель Удмуртии, которого за тяжкие преступления приговорили к смертной казни, но затем помиловали, изнасиловал маленькую девочку, сообщили в главке Следственного комитета по республике.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие
Российские Су-35 прогнали турецкие F-16 из Сирии
Обновлено в 03:21
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию
Обновлено вчера в 21:16
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Политика
Путин впервые прокомментировал протесты в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время визита во Францию прокомментировал протестные акции, прошедшие в Москве в июле и августе.
Обновлено вчера в 12:15
Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году
В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
Наука
Появилась новая форма пластикового загрязнения
Инфракрасная спектроскопия показала, что образцы были главным образом полиэтиленом (обычно используемый в полиэтиленовых пакетах и упаковке) или полипропиленом (твердый пластик, обычно используемый для упаковки и контейнеров), или комбинацией обоих.
Обновлено вчера в 04:42
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
Двое украинских моряков умерли от метилового спирта на Кубани
Двое граждан Украины, служивших моряками на судне под флагом Панамы, стоявшего на рейде Тамани, умерли после отравления метиловым спиртом в порту Краснодарского края.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Украинские военные нанесли минометный удар по Донецку и пригородам
Украинские военные во вторник утром нанесли удар по Донецку и его пригородам.
Обновлено в 02:57
Футбол
Гильерме поделился впечатлениями от матча с «Динамо»
Игрок "Локомотива" и сборной России Маринато Гильерме рассказал, что он думает по поводу победы его команды со счетом 2:1 в матче шестого тура Российской премьер-лиги против "Динамо", передает портал "Известия".
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
В Саранске спасли младенца, которого отец пытался выкинуть с балкона
В Саранске полицейские спасли жизнь пятимесячному ребенку — невменяемый отец пытался выбросить маленькую девочку из окна.
Обновлено в 03:20
Политика
Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова
Премьер-министр России Дмитрий Мдведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова в связи с «утратой доверия».
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Ленобласти водитель насмерть сбил девочку-велосипедистку и скрылся
Обновлено вчера в 23:07
Общество
Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России
Среди самых шумных городов России оказались города из Кемеровской и Московской областей. Это следует из данных портала Domofond.ru.
Обновлено вчера в 05:47
Армия и оружие
Сирийские военные отбивают город Хан-Шейхун в Идлибе от террористов
Обновлено вчера в 02:14
Армия и оружие
Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью
Обновлено вчера в 12:26
Армия и оружие
Британские истребители перехватили российские Су-30 над Балтикой
Британские истребители Typhoon поднялись в воздух для перехвата двух российских самолетов Су-30.
Обновлено вчера в 18:12
Баскетбол
Дариус Моррис стал игроком «Енисея»
Красноярский «Енисей» объявил о подписании контракта на сезон-2019/20 с защитником Дариусом Моррисом (28 лет, 193 см). На счету Морриса 4 сезона и 132 матча в НБА.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие
Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане
Обновлено вчера в 19:05
Политика
Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено вчера в 07:46
Политика
Офис Зеленского прокомментировал поведение жены Нетаньяху в Киеве
Обновлено вчера в 13:59
Политика
Twitter решил запретить рекламу государственных СМИ
Администрация сети микроблогов Twitter объявила о решении запретить рекламу государственных средств массовой информации, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление компании.
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян выписался из больницы
Обновлено в 04:36
Происшествия
Число заболевших мышиной лихорадкой саратовцев достигло 1429
На сегодняшний день в медицинских стационарах Саратовской области с подозрением на лихорадку неясной этиологии находятся 153 человека.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
СМИ опубликовали видео встречи военного с местными жителями после взрыва под Северодвинcком
Издания Newsader и «Радио Свобода» опубликовали видео, предположительно снятое на встрече военного с жителями архангельского поселка Ненокса, на которой обсуждались последствия после взрыва на полигоне.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия
СК провел обыск у одного из участников акции 27 июля в Москве
Сотрудники СК провели обыск в доме участника несогласованной акции в Москве 27 июля Виктора Кириленко в рамках уголовного дела о массовых беспорядках.
Обновлено в 03:47