Общество
Минтруд исключил курение из причин штрафов на работеИзвестия вчера в 14:11
Курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при назначении заработной платы, сообщили 19 августа в пресс-службе Минтруда. При этом в ведомстве поддерживают работу по укреплению здоровья граждан, в том числе и по отказу от пагубной привычки, отметили в министерстве.
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Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолет подал сигнал ЧП
Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, подал сигнал о чрезвычайном происшествии на борту.
Обновлено в 05:59
Происшествия
В Удмуртии избежавший смертной казни мужчина изнасиловал ребенка
В Удмуртии мужчина, приговоренный к смертной казни за тяжкие преступления, но позже помилованный, изнасиловал маленькую девочку.
Обновлено в 05:57
Кино
Кристен Стюарт борется с монстрами в трейлере фильма «Под водой»
Кинокомпания 20th Century Fox опубликовала первый трейлер фильма "Под водой", одну из главных ролей в котором исполнила Кристен Стюарт.
Обновлено в 05:32
Политика
Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным
На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.
Обновлено в 00:08
Происшествия
В Тамбовской области легкоатлетка умерла во время пробежки
В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
Турецкие военные перешли сирийскую границу
Обновлено вчера в 06:12
Общество
Каждый пятый работающий россиянин испугался своей замены роботом
Три четверти россиян (78%) не боятся перспективы замены людей роботами на рабочих местах, вместе с тем 21% занятых опасаются такого развития событий.
Обновлено в 05:34
Политика
Путин обновил состав Совета по развитию местного самоуправления
В обновленном составе совета по-прежнему председательствует президент Путин, премьер-министр России Дмитрий Медведев возглавляет президиум совета.
Обновлено в 05:12
Политика
МИД Китая назвал протесты в Москве попыткой вмешательства Запада
В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что продолжающиеся в Москве с конца июля протесты являются попыткой вмешательства западных стран во внутренние дела России.
Обновлено в 03:59
Общество
В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году
Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 04:13
Экономика
Акции ЛУКОЙЛа подскочили на 5% на новостях о выкупе бумаг у акционеров
Стоимость акций ЛУКОЙЛа на Московской бирже выросла почти на 6% на фоне решения совета директоров компании о выкупе бумаг у акционеров в рамках процедуры buy back.
Обновлено вчера в 12:01
Армия и оружие
Сообщается о создании транспортника для Минобороны на смену Ан-12
Перспективный средний военно-транспортный самолет должен прийти на смену устаревшего Ан-12, который уже не соответствует требованиям времени.
Обновлено в 02:44
Происшествия
Братьям Магомедовым ужесточили обвинение
Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в окончательной редакции: им добавили еще два эпизода мошенничества и увеличили сумму причиненного ущерба до 11 млрд руб. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:34
Общество
В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов
Депутаты Госдумы предлагают аннулировать часть штрафов для водителей.
Обновлено в 05:57
Политика
Трамп пообещал не строить Trump Tower в Гренландии
Президент США Дональд Трамп разместил на своей странице в Twitter фотоколлаж с небоскребом Trump Tower на побережье Гренландии.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова «в связи с утратой доверия».
Обновлено в 04:45
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Политика
Президент Финляндии захотел обсудить с Путиным протесты в Москве
Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что может обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным массовые протесты в Москве.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Обновлено вчера в 12:49
Экономика
Производители спрогнозировали падение цен на свинину в России
Производители прогнозируют удешевление в России оптовых цен на свинину на 10% к концу года.
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
На Кубани два украинских моряка умерли от отравления метиловым спиртом
Два гражданина Украины, работавшие моряками на судне "Магус" под флагом Панамы, во вторник умерли от отравления метиловым спиртом в районе порта Тамани, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Элтон Джон заступился за принца Гарри и Меган Маркл
Британский музыкант сэр Элтон Джон заступился за принца Гарри и его супругу Меган Маркл.
Обновлено в 01:59
Общество
Умер один из самых богатых людей Дании миллиардер Ларс Ларсен
Основатель сети магазинов розничной торговли Jysk и один из самых богатых людей Дании, миллиардер Ларс Ларсен скончался на 72-м году жизни.
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия
Мусоровоз столкнулся с микроавтобусом в Челябинске
Микроавтобус столкнулся с мусоровозом в Челябинске, есть пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
В Тульской области неизвестный сбил трех паралимпийцев-колясочников
В УМВД России по Тульской области факт ДТП подтвердили.
Обновлено в 05:27
Политика
Twitter запретил рекламу государственным СМИ
Twitter дает 30 дней на то, чтобы государственные медиа убрали свою рекламу из социальной сети.
Обновлено вчера в 15:26
Наука
В Китае начнут клонировать котов
Китайская компания Sinogene провела опыты клонировании котов. Им удалось создать первую генетическую копию — котенка по имени Чеснок.
Обновлено в 04:31