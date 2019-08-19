Минтруд России поддерживает работу по укреплению общественного здоровья, в том числе по отказу от курения, однако курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при установлении заработной платы. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

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Курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при назначении заработной платы, сообщили 19 августа в пресс-службе Минтруда. При этом в ведомстве поддерживают работу по укреплению здоровья граждан, в том числе и по отказу от пагубной привычки, отметили в министерстве.

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