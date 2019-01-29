Экономика
Минтруд готовится пересмотреть потребительскую корзинуREGNUM 03:58
Уже к 2020 году Министерство труда РФ намерено подготовить все необходимые счёты, предложения и обновления по пересмотру потребительской корзины. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике заявил глава ведомства Максим Топилин.
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Нам нужно сделать это, наверное, не позднее, чем в весеннюю сессию 2020 года, чтобы это все могло лечь в основу бюджетного процесса.
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Общество
Замглавы Росгеологии Горринга уволили после скандального видео
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин уволил первого заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга после скандального видео в интернете, главе холдинга Роману Панову объявлен выговор.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Авиадебошир на рейсе Петербург-Анталья избил стюардессу
Самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Санкт-Петербург–Анталья, экстренно сел в Сочи из-за дебоша на борту.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Суд арестовал похитителя картины Куинджи
Обновлено в 09:20
Политика
Минюст предложил не наказывать за «вынужденную» коррупцию
Минюст России представил проект, направленный на совершенствование мер ответственности за коррупционные правонарушения.
Обновлено вчера в 22:23
Политика
В Госдуму внесли законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей
На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.
Обновлено в 07:04
Авто
Renault отзывает в России более 3 тысяч автомобилей
Компания Renault отзывает в России 3622 автомобиля моделей Sandero, Logan и Dokker, которые продавались с конца 2017 года, в связи с проблемами с подушками безопасности, сообщает Росстандарт.
Обновлено в 07:26
Гаджеты
Ошибка FaceTime позволяет пользователям iPhone подслушивать
С выпуском iOS 12.1 в конце прошлого года в работе сервиса FaceTime появилась серьезная уязвимость, позволяющую владельцам iPhone получить доступ к микрофону и фронтальной камере на смартфоне другого человека.
Обновлено в 04:22
Авто
Jaguar XF дополнили спецверсией Chequered Flag
Вслед за купе и родстером Jaguar F-Type, исполнение Chequered Flag (англ. «клетчатый флаг») получило семейство XF.
Обновлено в 07:21
Интернет
В работе Gmail произошел сбой по всему миру
Пользователи из разных стран мира сообщили о сбое в работе почтового сервиса от Google — Gmail.
Обновлено в 07:20
Общество
Правительство установило новые правила продажи молочных продуктов
Правительство установило новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено в 06:03
Авто
Mitsubishi готовит к премьере новый кроссовер Engelberg Tourer
Компания Mitsubishi готовит к премьере новый концептуальный кроссовер – Engelberg Tourer.
Обновлено в 03:44
Авто
На тизере показали новый Renault Clio
Производитель решил не дожидаться дебюта и опубликовал видеотизер, где показал рестайлинг 2019 модельного года.
Обновлено 26 января в 13:16
Авто
Названы самые популярные автомобильные цвета за 2018 год
Обновлено в 03:22
Авто
Toyota Supra получила первый пакет тюнинга
Первый пакет тюнинга для Toyota Supra, подготовленный специалистами немецкого ателье Prior Design, будет включать расширенные крылья с вентиляционными прорезями, новый передний бампер, увеличенный сплиттер, капот, задний диффузор и фиксированное антикрыло.
Обновлено в 04:18
Политика
Захарову рассмешил фотоколлаж с Путиным и Порошенко на форуме в Киеве
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила по поводу фотоколлажа с фотографиями президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Петра Порошенко на экранах в ходе форума в Киеве.
Обновлено в 09:44
Музыка
В Сети опубликовали фейковый список победителей премии «Грэмми»
В Сеть утекли фотографии списка потенциальных победителей премии «Грэмми».
Обновлено в 11:14
Наука
В Арктике обнаружили устойчивые к антибиотикам бактерии
Обновлено в 04:31
Политика
США официально выдвинули обвинения против Huawei
Американская сторона официально предъявила обвинения компании Huawei и её финансовому директору Мэн Ваньчжоу.
Обновлено вчера в 17:21
Политика
Прокуратура Венесуэлы ведет расследование в отношении Гуайдо
Прокуратура Венесуэлы начала предварительное расследование в отношении лидера оппозиции Хуана Гуайдо.
Обновлено в 11:45
Экономика
В ЦБ предложили ввести в России ипотечные каникулы на год
Граждане России в сложной жизненной ситуации могут получить право на ипотечные каникулы по одному кредиту в общей сложности на год, но не больше шести месяцев за раз.
Обновлено в 03:34
Происшествия
В Китае казнили мужчину, сбившего насмерть 15 человек
Смертный приговор в отношении мужчины, который в сентябре прошлого года совершил умышленный наезд на толпу, в результате которого погибли 15 человек, приведен в исполнение в китайской провинции Хунань, передает во вторник агентство Синьхуа.
Обновлено в 03:16
Происшествия
На Урале подросткам предъявили обвинение в убийстве юноши-инвалида
В Березовском четверым несовершеннолетним фигурантам дела об убийстве юноши-инвалида предъявили обвинения.
Обновлено в 06:40
Спорт
Шахматист Крамник завершил карьеру
Российский шахматист Владимир Крамник объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 07:58
Культура
В России весной появится новый телеканал «Победа»
Обновлено в 09:26
Происшествия
Сильный подземный толчок произошел на шахте в Польше
Обновлено в 11:16
Происшествия
В Подмосковье разбираются в ситуации с избиением школьника на уроке
Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова сообщила, что разбирается в инциденте, который произошел на уроке физкультуры у первоклассников в одной из школ подмосковных Химок.
Обновлено в 09:36
Единоборства
Бой Макгрегора и Нурмагомедова принес UFC рекордные деньги
UFC раскрыла финансовые результаты поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Коннором Макгрегором.
Обновлено в 10:47
Хоккей
СКА обыграл «Металлург» в матче КХЛ
Обновлено в 11:38
Общество
Как бизнес решает проблемы оскорблений и нецензурщины в соцсетях
Стремление завоевать лояльность клиента и уход общения "бизнес – клиент" на уровень соцсетей давно стали трендами для любых компаний и даже органов власти.
Обновлено в 11:16
Космос
В Солнечной системе впервые нашли зародыш планеты
Астрономы впервые обнаружили небесное тело радиусом 1,3 километра на краю Солнечной системы.
Обновлено вчера в 20:21