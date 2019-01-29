Минтруд готовится пересмотреть потребительскую корзинуREGNUM 03:58

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Интернет В работе Gmail произошел сбой по всему миру Пользователи из разных стран мира сообщили о сбое в работе почтового сервиса от Google — Gmail.

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