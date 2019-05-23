Экономика
Минтруд призвал реформировать Пенсионный фондURA.Ru вчера в 02:41
По данным РБК, аналогичные изменения могут коснуться также Фонда ОМС и Фонда социального страхования. Идея преобразования Пенсионного фонда в публичную компанию возникла еще в конце 2017 года, сообщает издание со ссылкой на источник в кабмине.
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РБК узнал о предложении Минтруда преобразовать Пенсионный фонд в публичную компанию
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