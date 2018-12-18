Экономика
Минтруд ожидает сохранения уровня безработицы в ближайшие три года
Минтруд ожидает сохранения уровня безработицы в ближайшие три годаКоммерсантъ03:56
Общая безработица в России в ближайшие три года сохранится на уровне 2018 года, заявили «РИА Новости» в Минтруде. Таким образом ведомство прокомментировало публикацию газеты «Известия», в которой утверждалось, что число безработных может вырасти более чем на треть — до 1,1 млн человек.
Коммерсантъ03:56
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с чего всё началось
Число официальных безработных в России может вырасти более чем на треть — до 1,1 млн человек, спрогнозировал Минтруд. Об этом говорится в материалах ведомства для трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. С документом ознакомились «Известия».Известиявчера в 16:01
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