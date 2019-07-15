Экономика
Минтранс выбрал инвесторов для порта ТаманьРБК вчера в 13:41
Минтранс выбрал «Кузбассразрезугль» (КРУ) Андрея Бокарева, «Металлоинвест» Алишера Усманова, СУЭК Андрея Мельниченко и РЖД в качестве инвесторов проекта по строительству сухогрузного порта Тамань.
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Власти назвали новый состав инвесторов порта Тамань стоимостью 171 млрд рублей
Ведомостивчера в 14:26
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 03:34, Вашингтон
Армия и оружие
Пакистан открыл воздушное пространство для гражданских самолетов
«Воздушное пространство Пакистана открыто для всех видов гражданского движения по опубликованным службой воздушного движения маршрутам», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые стороны C-400
Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
Обновлено вчера в 20:54
Интернет
Хакер взломал Instagram за 10 минут и получил от Facebook $30 тысяч
Хакер сообщил СМИ о уникальном способе взлома популярной сети аккаунтов Instagram за 10 минут, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 03:22
Общество
В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев
В России появится государственный стандарт на фотосессии для новорожденных. Он начнет действовать в 2020 году.
Обновлено в 00:34
Футбол
Бэйл может вернуться в «Тоттенхэм»
Обновлено в 01:51
Политика
Украинский депутат рассказал о гостеприимной России
Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович прокомментировал свою поездку в Россию.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено вчера в 12:03
Спорт
Экипаж Шибалова выиграл ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова одержал победу на международном ралли-рейде "Шелковый путь" в зачете грузовиков.
Обновлено в 00:10
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне
Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Мошенник на велосипеде украл миллионы рублей из автосалона
Мужчина в форме инкассатора забрал 5 миллионов рублей в автосалоне в Ярославле и уехал с места преступления на велосипеде.
Обновлено в 00:00
Политика
МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что жители Грузии нарушили границу с Азербайджаном и совершили нападение на пограничный наряд, в связи с инцидентом посол Грузии был вызван в внешнеполитическое ведомство.
Обновлено вчера в 18:45
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено вчера в 01:25
Экономика
В Минфине не исключили повышение возраста продажи алкоголя до 21 года
В России всё еще обсуждается законопроект о повышении до 21 года возраста продажи крепкого алкоголя.
Обновлено вчера в 10:27
Спорт
Российские ватерполистки разгромили команду Кореи на ЧМ
Сборная России одержала крупную победу над командой Кореи в матче группового этапа чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу.
Обновлено в 01:08
Политика
Турция отреагировала на санкции ЕС
В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов
Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".
Обновлено вчера в 17:04
Единоборства
Стала известна дата вероятного возвращения Федора Емельяненко
15 июня стало известно о продлении контракта 42-летнего Емельяненко с Bellator.
Обновлено в 03:24
Музыка
Джордж Мартин пообещал не слушать фанатов при написании финала «Песни льда и пламени»
Автор цикла "Песнь льда и пламени" (A Song of Ice and Fire) Джордж Мартин не позволит поклонникам экранизации его произведений - телесериала "Игра престолов" (Game of Thrones) - диктовать, каким образом завершить его романы.
Обновлено в 02:37
Футбол
Воспитанник «Барселоны» назвал «Реал» лучшим клубом в мире
18-летний нападающий Такефуса Кубо, нынешним летом перешедший в «Реал», выразил мнение, что мадридский клуб является лучшим в мире.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие
Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России
Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров
"Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.
Обновлено вчера в 17:28
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Обновлено вчера в 12:50
Политика
Ассанжа обвинили во вмешательстве в выборы США из посольства Эквадора
Как сообщает CNN со ссылкой на данные из отчетов испанской частной охранной компании Undercover Global, осуществлявшей слежку за основателем WikiLeaks в посольстве Эквадора, Джулиан Ассанж якобы руководил публикациями компромата, оказавшего влияние на президентские выборы в США в 2016 году.
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки
Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 12:20
Интернет
Роскачество назвало лучшие антивирусы для Windows и Mac
Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний ICRT (International Consumer Research and Testing) подвели итоги очередного исследования антивирусов для операционных систем Mac и Windows, оценив их способность противостоять вредоносным программам, удобство в использовании и количество необходимых для их работы ресурсов.
Обновлено в 01:00
Политика
На Украине вступил в силу закон о госязыке
На Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни.
Обновлено в 01:37
Политика
«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций
Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
Обновлено вчера в 21:15
Гаджеты
Игровой смартфон Asus ROG Phone 2 впервые позирует на живых фото
Обновлено вчера в 22:49
Шоу-бизнес
Замуж за молодого: супруг Леры Кудрявцевой «летает во сне»
Возможно, кто-то и критикует известную 48-летнюю телеведущую Леру Кудрявцеву за выбор супруга — хоккеиста Игоря Макарова, которой младше ее на 16 лет, но большинство поклонников желают чете и молодым родителям только счастья.
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия
Оба погибших пилота вертолета оказались инструкторами Путина
Вторым погибшим пилотом при крушении вертолета Robinson в Подмосковье оказался Олег Чернигин, который ранее обучал президента России Владимира Путина летать на монодельтаплане с журавлями-стерхами.
Обновлено вчера в 08:00