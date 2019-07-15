Экономика
Минтранс выбрал инвесторов для порта ТаманьРБК вчера в 13:41
Минтранс выбрал «Кузбассразрезугль» (КРУ) Андрея Бокарева, «Металлоинвест» Алишера Усманова, СУЭК Андрея Мельниченко и РЖД в качестве инвесторов проекта по строительству сухогрузного порта Тамань.
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Власти назвали новый состав инвесторов порта Тамань стоимостью 171 млрд рублей
Ведомостивчера в 14:26
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 06:37, Вашингтон
Происшествия
На Камчатке полицейский выманил у иностранки 2,3 миллиона рублей
Участковый незаконно изъял у него сим-карту, с помощью которой затем оформил кредит на 205 тысяч рублей.
Обновлено в 03:35
Политика
В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России
В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимся под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Происшествия
ЕСПЧ получил около 100 жалоб россиянок на домашнее насилие
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил от россиянок около 100 жалоб на домашнее насилие, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на избранного от России судью ЕСПЧ Дмитрия Дедова.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки журнала
Актриса выложила на своей личной странице в Instagram пост – обложку журнала Instyle, для которого она снялась.
Обновлено вчера в 14:09
Финансы
Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля
Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Наука
Ученые рассказали, как защитить мозг от возрастных разрушений
Ученые из Американской академии неврологии рассказали о простых и доступных способах, которые могут отсрочить старение мозга, а также избежать различных видов когнитивных заболеваний.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
В СК предложили давать следователям доступ к банковской тайне без суда
Глава СК считает, что необходимость назрела, поскольку еще в период доследственной проверки потенциальные фигуранты дел предпринимают активные действия для сокрытия своих капиталов и имущества.
Обновлено вчера в 16:10
Происшествия
В Москве четырех полицейских уволили из-за дела Голунова
Из-за дела журналиста Ивана Голунова из полиции уволили четырех сотрудников УВД Западного административного округа Москвы.
Обновлено в 04:52
Армия и оружие
Российским военным запретят рассказывать в интернете о своей службе
Минобороны РФ подготовило проект указа президента России, который призван обновить дисциплинарный устав Вооруженных сил, в том числе запретить военным рассказывать в интернете и СМИ о своей принадлежности к ВС РФ.
Обновлено в 05:58
Наука
Названа группа крови, которая неуязвима перед раком
Названы продукты, которые вредят здоровью, если есть их в неправильное время Несмотря на то, что люди с I группой крови наименее подвержены раку, у них чаще выявлялись заболевания, вызванные норовирусом и Helicobacter pylori, которая служит причиной гастрита и язвенной болезни, сообщается в релизе Национального центра биотехнологической информации США.
Обновлено 14 июля в 23:41
Футбол
Егоров: арбитр Москалев будет отстранен после ошибок в матче РПЛ «Спартак» - «Сочи»
Судья Владимир Москалев неудачно провел матч чемпионата России по футболу между "Спартаком" и "Сочи".
Обновлено в 06:24
Общество
В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев
В России появится государственный стандарт на фотосессии для новорожденных. Он начнет действовать в 2020 году.
Обновлено в 00:34
Происшествия
На российском пляже найдены тела семи человек
Обновлено в 01:52
Экономика
Группа Rio Tinto во 2-м квартале снизила добычу железной руды на 7%
Отгрузка сырья для производства стали в прошлом квартале по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизилась на 3%. При этом рост поставок с Pilbara во 2-м квартале по сравнению с январем-мартом этого года составил 24%.
Обновлено в 06:28
Политика
В Мосгоризбирком поступило около 200 петиций о регистрации кандидатов
Около 200 петиций с призывом зарегистрировать всех кандидатов поступило во МГИК за неделю, рассказал на пресс-конференции председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Обновлено вчера в 02:59
Общество
Госдума ввела штрафы за фальшивый техосмотр автомобилей
Государственная дума во вторник, 16 июля, приняла законопроект, который устанавливает штрафы за фальшивые диагностические карты техосмотра (ТО) автомобиля без его реального прохождения, пишет ТАСС.
Обновлено в 06:10
Культура
Джордж Мартин не учтет мнение фанатов о финале «Песни льда и пламени»
Автор фэнтезийного цикла романов «Песь льда и пламени» Джордж Мартин заявил, что не будет прислушиваться к фанатам о том, как он должен завершить свою книжную вселенную.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Криминального авторитета Шишкана арестовали на два месяца
Арестованного подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии Криминального авторитета Олега Медведева (до смены фамилии – Шишканова), известного также как Шишкан, арестовали на два месяца, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
Арест сотрудника ЦНИИмаша по делу о госизмене продлили на три месяца
В понедельник стало известно о помещении под домашний арест по подозрению в госизмене сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИМаша Сергея Мещерякова.
Обновлено в 06:13
Общество
Реконструкцию главного здания Пушкинского музея перенесли на 2023 год
Реконструкция главного здания Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина начнется в 2023 году вместо ранее запланированного 2021 года.
Обновлено в 05:29
Политика
Суд в Амстердаме отложил окончательное решение по скифскому золоту
Коллекция скифского золота, около 2 тысяч артефактов, была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией.
Обновлено в 05:48
Политика
В Госдуме оценили слова экспертов из ФРГ о «неожиданном ударе» России
Ранее Die Welt,ссылаясь на доклад, авторами которого выступили генерал-лейтенант бундесвера в отставке Хайнрих Браус и директор Института политики безопасности в Кильском университете Йоахим Краузе, написала о том, что Россия готовится к ведению региональных войн в Европе и угрожает применением ядерного оружия.
Обновлено в 04:06
Интернет
Роскачество назвало самые надежные антивирусы
Среди антивирусов для операционной системы Windows Роскачество назвало лучшими Bitdefender Internet Security, ESET Internet Security и Bitdefender Antivirus Free Edition.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
Stratfor назвала «слабые стороны» C-400
Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 является одной из самых эффективных среди существующих систем ПВО, однако обладает уязвимостью, заявили в американском центре частной разведки Stratfor.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Акционер «Рустави 2» требует возбудить дело против гендиректора канала
Владелиц 9% доли в грузинской телекомпании "Рустави 2" Нино Нижарадзе просит Генпрокуратуру Грузии возбудить дело против гендиректора ТВ Ники Гварамии по факту злоупотреблений служебными полномочиями, передает ТАСС.
Обновлено в 04:45
Политика
Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым
Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Технологии
Арсений Ашомко покинул компанию «ВКонтакте»
Директор по развитию медиапродуктов «ВКонтакте» Арсений Ашомко сообщил в соцсетях, что ушел из компании.
Обновлено в 03:58
Наука
Названы лекарства, которые нужно немедленно выбросить из дома
Медики из Франции утверждают, что эффективность препарата не доказана, а побочные реакции от его применения встречаются часто.
Обновлено вчера в 13:52
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне
Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
Обновлено в 01:41