Минтранс выбрал «Кузбассразрезугль» (КРУ) Андрея Бокарева, «Металлоинвест» Алишера Усманова, СУЭК Андрея Мельниченко и РЖД в качестве инвесторов проекта по строительству сухогрузного порта Тамань.

Армия и оружие Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.

Происшествия ЕСПЧ получил от россиянок около сотни жалоб на домашнее насилие Европейский суд по правам человека получил от россиянок около ста жалоб на домашнее насилие, сообщил "Интерфаксу" избранный от РФ судья ЕСПЧ Дмитрий Дедов.

Здоровье Детскую поликлинику в Фокинском районе Брянска откроют к Новому году Сайт телеканала «Городской» рассказывал, что в Фокинском районе Брянска построят новую детскую поликлинику.

Экономика Правительство намерено продлить заморозку накопительной части пенсии Проектировки бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов сформированы исходя из моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР.

Происшествия В Москве пресекли канал незаконной миграции Следователи СК совместно с ФСБ РФ пресекли канал незаконной миграции, действовавший на территории Москвы, задержаны шесть человек, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Армия и оружие Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой Минобороны РФ опубликовало видео, демонстрирующее патрулирование стратегическими ракетоносцами Ту-160 ВКС РФ воздушного пространства над Балтийским морем.

Спорт Российские ватерполистки разгромили Южную Корею на чемпионате мира В следующем туре сборная России сыграет против Венгрии, а южнокорейская команды встретится с Канадой.

Политика Украинский депутат сообщил о впечатлениях от встречи с Медведевым По словам Рабиновича, представители украинской делегации заявили, что Крым — это часть Украины, и ни один украинский политик не скажет иначе, поэтому Россия «должна с этим жить и думать, что делать».

Политика Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.

Происшествия Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.

Футбол Форвард «Ростова» уйдет в аренду в «Рубин» Исландский нападающий футбольного клуба "Ростов" Видар Кьяртанссон отправится в аренду в казанский "Рубин", сообщает fotbolti.net.

Экономика Цены на сахар в России рекордно упали Как отмечается, в июне 2019 года цены на сахар снизились на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.

Политика Политологи составили рейтинг глав регионов России «Минченко консалтинг» составил рейтинг новых глав регионов с худшим политическим менеджментом.

Происшествия Четырех сотрудников МВД уволили из-за дела Голунова Четырех сотрудников УВД Западного административного округа Москвы уволили из-за дела корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД.

Происшествия В Чечне самолет упал на жилой дом Легкомоторный самолет упал на частный жилой дом в Чечне. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Происшествия Против ушедшего в отставку судьи разрешили завести дело о взятке Квалификационная коллегия судей Москвы удовлетворила запрос главы Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина и дала свое согласие на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего судьи Руслана Якубаева, сообщила РБК пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова.

Политика США намерены обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку Представители США на переговорах с Россией в Женеве в среду, 17 июля, намерены обсудить возможный трехсторонний договор по ядерному оружию с Китаем.

Экономика Россиянам предложат новый способ оплаты за вывоз мусора Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый механизм оплаты вывоза мусора для граждан.

Армия и оружие В Госдуме оценили слова экспертов из ФРГ о «неожиданном ударе» России Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT прокомментировал информацию СМИ о том, что Россия продолжает пользоваться «запрещёнными» ракетами и готовится к ведению региональных войн в Европе.

Политика Турция ответила на санкции Евросоюза Анкара продолжит добычу углеводородов в Средиземном море, несмотря на решение Евросоюза приостановить диалог на высоком уровне, передает Anadolu заявление МИД.

Происшествия В Челябинской области сын депутата насмерть сбил двух пешеходов Накануне, 15 июля, около 17:00 в Кунашакском районе Челябинской области сын местного депутата выехал на обочину дороги и сбил там двух пешеходов.

Финансы Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.