Экономика
Минтранс выбрал инвесторов для порта ТаманьРБК вчера в 13:41
Минтранс выбрал «Кузбассразрезугль» (КРУ) Андрея Бокарева, «Металлоинвест» Алишера Усманова, СУЭК Андрея Мельниченко и РЖД в качестве инвесторов проекта по строительству сухогрузного порта Тамань.
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Власти назвали новый состав инвесторов порта Тамань стоимостью 171 млрд рублей
Ведомостивчера в 14:26
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 04:08, Вашингтон
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 13:34
Финансы
Доллар и евро дорожают к рублю в начале торгов
На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 62,78 рубля (плюс почти 11 копеек), курс евро — 70,63 рубля (плюс примерно 8 копеек).
Обновлено в 03:30
Происшествия
В Липецкой области убита семья с семилетним ребёнком
Были убиты 29-летняя хозяйка квартиры, её семилетний сын и 31-летний сожитель.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне
Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
Обновлено в 01:41
Политика
Киев считает украинцев «дебилами», признался экс-министр
Украинские власти считают жителей страны "дебилами", и это может плохо кончиться, заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:07
Политика
Жители Донбасса могут получить загранпаспорт РФ в любом регионе страны
Жители ДНР и ЛНР, получившие российское гражданство, смогут получить также и заграничный документ, причём сделать это можно будет в любом регионе страны.
Обновлено вчера в 22:55
Футбол
«Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в первом туре РПЛ
В мачте первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с «Рубином» из Казани.
Обновлено вчера в 15:16
Экономика
Россиянам предложат оплачивать вывоз мусора по-новому
Правительство РФ изучает новый способ расчета тарифов на вывоз мусора — по числу баков на контейнерной площадке.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Семь человек найдены мертвыми на пляже в России
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес
Сати Казанова бросила возлюбленного из-за стейка с кровью
Известная певица Сати Казанова рассказала, что однажды рассталась с возлюбленным, поскольку в ресторане он заказал стейк с кровью.
Обновлено вчера в 02:16
Политика
Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму
Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в депутаты Мосгордумы, 216 человек успешно зарегистрировались; такие данные по состоянию на утро вторника привели в Мосгоризбиркоме.
Обновлено в 03:16
Общество
Синоптики предупредили о сильных грозовых дождях в Центральной России
Во второй половине текущей недели на Центральную Россию обрушится циклон, который принесет сильные грозовые дожди.
Обновлено вчера в 23:53
Авто
УАЗ показал первое официальное фото УАЗ «Патриот» с АКП
УАЗ показал первое официальное фото УАЗ «Патриот» с АКП, где изображен педальный блок, однако при этом селектор выбора режима движения демонстрировать не стали.
Обновлено в 03:06
Наука
Специалисты поведали о пользе употребления насекомых в пищу
Ученые отметили, что польза от употребления в пищу насекомых и паукообразных многими недооценивается.
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия
Врачи наблюдают за мальчиком, найденным в московской квартире
Мальчик, найденный в квартире с двумя мертвыми женщинами в Москве, находится в больнице под наблюдением врачей и психолога, его физическое состояние в норме, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента социальной защиты населения.
Обновлено в 02:22
Политика
Ассанжа обвинили во вмешательстве в выборы США из посольства Эквадора
Как сообщает CNN со ссылкой на данные из отчетов испанской частной охранной компании Undercover Global, осуществлявшей слежку за основателем WikiLeaks в посольстве Эквадора, Джулиан Ассанж якобы руководил публикациями компромата, оказавшего влияние на президентские выборы в США в 2016 году.
Обновлено вчера в 18:57
Политика
Турция ответила на санкции Евросоюза
Анкара продолжит добычу углеводородов в Средиземном море, несмотря на решение Евросоюза приостановить диалог на высоком уровне, передает Anadolu заявление МИД.
Обновлено в 02:06
Политика
Мэр Тбилиси отреагировал на слова Путина об истории Грузии
Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что президент России Владимир Путин предоставил населению «неверную информацию», рассказывая о взаимоотношениях Грузии с Южной Осетией и Абхазией в первые годы революции 1917 года.
Обновлено 14 июля в 13:24
Футбол
«Гезтепе» может подписать Мануэла Фернандеша
Турецкий "Гезтепе" вернулся к кандидатуре полузащитника Мануэла Фернандеша, сообщает Fanatik.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
В России создали систему управления стрелковым оружием «Сервал»
Обновлено вчера в 20:23
Армия и оружие
Stratfor назвала «слабые стороны» C-400
Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 является одной из самых эффективных среди существующих систем ПВО, однако обладает уязвимостью, заявили в американском центре частной разведки Stratfor.
Обновлено вчера в 17:45
Армия и оружие
Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России
Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.
Обновлено вчера в 23:32
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено вчера в 01:25
Политика
Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров
"Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.
Обновлено вчера в 17:28
Общество
В Сочи спасатели предупреждают о смерчах
Обновлено в 02:30
Экономика
Цены на сахар в России рекордно упали
Как отмечается, в июне 2019 года цены на сахар снизились на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
В Сирии удар российского истребителя оставил 12-метровую воронку
Обновлено вчера в 22:41
Политика
«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций
Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
Обновлено вчера в 21:15
Авто
Китайский Haval преодолел отметку в 350 000 проданных машин
Продажи нового кроссовера Haval F7 за первое полугодие составили 71 025 автомобилей.
Обновлено вчера в 05:57