Экономика
Минтранс выбрал инвесторов для порта ТаманьРБК 13:41
Минтранс выбрал «Кузбассразрезугль» (КРУ) Андрея Бокарева, «Металлоинвест» Алишера Усманова, СУЭК Андрея Мельниченко и РЖД в качестве инвесторов проекта по строительству сухогрузного порта Тамань.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 18:54, Вашингтон
Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму на 15 лет за переговоры с Россией
Украинские политики, ведущие переговоры с Россией без разрешения властей государства, должны быть осуждены на 15 лет заключения - такое предложение озвучил солист группы "Океан Эльзы" и лидер украинской политической партии "Голос" Святослав Вакарчук.
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Суд в Мексике признал россиянина Макеева виновным в убийстве
Суд мексиканского штата Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве.
Обновлено в 16:50
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«Монако» подписал контракт с вратарём «Монпелье»
Футбольный клуб «Монако» объявил о трансфере голкипера «Монпелье» Бенжамена Лекомта.
Обновлено в 14:52
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность ячейки ИГ в Ростовской области
Сотрудники Федеральной службы безопасности России выявили и пресекли деятельность на территории Ростовской области ячейки сторонников международной террористической организации «Исламское государство»*.
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Эрдоган назвал С-400 самой мощной системой ПВО в мире
Обновлено в 15:30
Политика
Бастрыкин предложил сделать конфискацию дополнительным видом наказания
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил сделать конфискацию имущества как дополнительный вид наказания в случае преступления коррупционного характера.
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Финансы
Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года
Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:34
Экономика
Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики
План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
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Поклонская рассказала о разрыве отношений
Ранее стало известно, что Поклонская под влиянием своего нового мужа, который является руководителем рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в России Ивана Соловьева, порвала с сектой царебожников.
Обновлено в 09:24
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В Госдуме оценили возможность новых провокаций у Крымского моста
Крымский мост надежно защищен от возможных провокаций со стороны Украины, заявил зампред комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин.
Обновлено в 11:18
Здоровье
В Краснодарском крае работает более 650 ФАПов и 250 ВОПов
На территории Краснодарского края работает свыше 650 фельдшерско-акушерских пунктов и более 250 офисов врача общей практики.
Обновлено в 09:59
Кино
На страже порядка: Первый трейлер фильма «King’s man: Начало»
Первый официальный трейлер комедийного боевика "King's man: Начало" появился в открытом доступе на YouTube.
Обновлено в 13:29
Политика
США предложат России обсудить в Женеве идею ядерного договора с Китаем
Представители США на встрече с российскими коллегами в среду в Женеве собираются обсудить идею нового соглашения о контроле над ядерным вооружением, которое может распространиться и на Китай.
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Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина родила сына
Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева родила сына.
Обновлено в 13:50
Политика
Москалькова прокомментировала соглашение Москвы и Киева по гражданству
Москалькова на встрече с украинской коллегой Людмилой Денисовой предложила обратиться к президентам РФ и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с просьбой принять соглашение о правовом статусе граждан с двойным гражданством.
Обновлено в 12:21
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Тройное убийство совершено в Липецкой области
По предварительным данным, убийство было совершено днём 14 июля сожителем хозяйки квартиры.
Обновлено в 15:45
Авто
Компания Porsche реконструировала легендарный полигон Нардо
На тестовом полигоне Нардо, площадь которого составляет 700 гектаров, проводят испытания более 90 автомобильных компаний.
Обновлено в 05:53
Политика
Украина обвинила Венгрию во вмешательстве в дела страны
Украинский МИД сообщил, что Венгрия вмешивалась во внутренние дела страны, в частности проявлялось это в политике.
Обновлено в 17:31
Футбол
«Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в первом туре РПЛ
В мачте первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с «Рубином» из Казани.
Обновлено в 15:16
Политика
Ярослав Башта: «Проблема Владимира Путина в том, что он больший демократ, чем 70% российских граждан» (Kupředu do minulosti, Чехия) (Kupředu do minulosti)
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Происшествия
СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Экономика
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Законопроект о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года обсуждается в правительстве, Минфин в целом такую идею поддерживает, но не в том варианте, который предлагает Минздрав.
Обновлено в 10:46
Политика
Трамп призвал недовольных происходящим в США уехать из страны
Президент США Дональд Трамп выступил в защиту своих недавних твитов, направленных против новых членов конгресса, заявив, что, если люди недовольны тем, что происходит в Соединенных Штатах, они могут покинуть страну.
Обновлено в 13:23
Политика
Апелляционный суд Амстердама сегодня определит судьбу так называемого скифского золота
Фактически никакого заседания по поводу скифского золота сегодня не будет – решение обнародуют в полдень по Москве на сайте судебной системы Нидерландов.
Обновлено в 17:09
Футбол
«Челси» продлил контракт с Маунтом до 2024 года
«Челси» объявил о подписании нового контракта с полузащитником Мейсоном Маунтом.
Обновлено в 11:00
Общество
Состоялась презентация мега-проекта Ашхабад-сити
Обновлено в 07:10